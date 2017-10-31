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Окт. 31, 2017
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Любовь и предательство молодой жены Джигарханяна

567

У Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской была красивая история любви. Она, стройная блондинка с беззащитным взглядом, влюбилась в артиста в совсем юном возрасте. Спустя много лет Виталина покинула родную Украину и приехала в Москву, где познакомилась с кумиром. Их отношения развивались на протяжении нескольких лет, а недавно Цымбалюк-Романовская и Джигарханян узаконили свои отношения. Виталина, не достигнув и 40 лет, стала директором театра своего супруга, влилась в светскую тусовку, регулярно давала фортепианные концерты.

Но внезапно все рухнуло. Супруги страшно поругались и Армен уехал от жены в неизвестном направлении. Вскоре выяснилось, что Джигарханян попал в больницу. При встрече с представителями СМИ мэтр обвинил супругу во всех грехах и заявил, что намерен разводиться.

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