Год без болезней: сделайте это 2 апреля и забудьте про докторов на долгое время

Сегодня обычная вода из глубокого колодца или чистого родника превращается в мощное средство, которое возвращает силы и прогоняет любую весеннюю слабость.



В народном календаре этот день посвящен святой Фотинье, которую в деревнях ласково называли Колодезницей. Наши предки относились к этой дате с огромным уважением, ведь считалось, что именно 2 апреля вода в недрах земли обретает чудесные свойства. Верили, что душа святой обходит все источники и оставляет в них частицу своей благодати. Поэтому главной традицией дня было умывание колодезной водой.

Чтобы ритуал сработал, нужно было не просто ополоснуть лицо, а выпить три небольших глотка свежей воды прямо из ведра. Считалось, что это помогает организму проснуться после долгой зимы и вымывает все накопленные хвори. Если в доме кто-то приболел, его обязательно обтирали этой "живой" водой. Даже те, кто считал себя абсолютно здоровым, не упускали возможности совершить этот простой обряд, чтобы закрепить результат на весь будущий сезон.

Но не только водой славился этот апрельский день. 2 апреля — это еще и праздник льна. В старину женщины выносили из домов свои лучшие льняные полотна, над которыми трудились всю зиму. Их развешивали на заборах, воротах и на ветках берез. Белые ткани на фоне голых весенних деревьев смотрелись торжественно. Считалось, что береза передает льну свою чистоту и стойкость. После такого проветривания на весеннем солнце ткань становилась лечебной. Из нее шили одежду для детей и рушники для важных событий.

Девушки в этот день устраивали свои игры с длинными льняными полотенцами. Они водили хороводы, высоко поднимая ткани над головой, чтобы привлечь внимание весеннего солнца. Верили, что такие танцы приносят счастье в любви и помогают быстрее встретить суженого. Деревни наполнялись смехом и свежестью, а тяжелые зимние мысли уходили сами собой.

Если у вас дома уже стоят веточки вербы, сегодня стоит ими слегка "побить" углы комнат и порог. В народе говорили, что верба 2 апреля выметает из дома остатки зимнего застоя и весь негатив. Это отличный повод открыть окна, впустить в квартиру свежий воздух и почувствовать, как жизнь начинает бить ключом.

Конечно, сейчас мы не бегаем к колодцам, но суть праздника никуда не делась. Налейте стакан чистой воды, посмотрите на яркое небо и просто поверьте в лучшее. Когда человек настроен на добрые перемены, его организм сам начинает работать как часы. Пусть этот день принесет вам бодрость и спокойствие, а весна подарит силы для всего, что вы задумали.