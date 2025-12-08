Зачем SHAMAN снял обручальное кольцо Тесты Ушла из жизни бывшая жена Ефремова Игры Сонник

Понедельник 8 декабря

08:00Вирусы наступают: всё, что нужно знать о мерах защиты
Вирусы наступают: всё, что нужно знать о мерах защиты

Вирусы наступают: всё, что нужно знать о мерах защиты
294

Зима началась: в северных регионах уже наступили заморозки и выпал снег. Для вирусов это идеальные условия – холод ослабляет защитные функции организма, а длительное пребывание людей в закрытых помещениях облегчает передачу инфекций. Как следствие, заболеваемость ОРВИ неуклонно растёт.

По данным Роспотребнадзора, в стране за последние недели особенно активно росло число случаев гриппа: на 44-й неделе года заболевших было вдвое больше, чем на 43-й. По прогнозам специалистов, пик сезона придётся на декабрь–январь. Сейчас самое время позаботиться о здоровье всей семьи — особенно если среди близких есть дети, пожилые, беременные женщины или люди с хроническими заболеваниями.

Вирусы — не простуда

Относиться к гриппу как к «простуде», которая сама пройдёт, — серьёзная ошибка. Попадая в организм, вирусы гриппа стремительно размножаются и могут поражать не только дыхательные пути, но и сердце, сосуды и нервную систему. Без правильного лечения высок риск осложнений — пневмонии, бронхита, миокардита, менингита, энцефалита и других тяжёлых заболеваний.

Симптомы большинства ОРВИ и гриппа напоминают обычную простуду, но протекают тяжелее: высокая температура, кашель, насморк, боль в горле, ломота и общая слабость. При их появлении важно не откладывать визит к врачу и как можно раньше начать противовирусное лечение.

Алгоритм выздоровления

В октябре 2025 года Минздрав России обновил клинические рекомендации по лечению гриппа. В них препараты прямого противовирусного действия отнесены к первой линии терапии. По словам главного детского аллерголога-иммунолога Минздрава Московской области, профессора Андрея Продеуса, такие препараты препятствуют проникновению вируса в клетку, тем самым останавливая его размножение и распространение в организме. Эта же категория препаратов рекомендуется для лечения ОРВИ в качестве первой линии, а вот иммуностимуляторы Минздрав теперь относит к резервной группе средств при ОРВИ, которые применяются строго по показаниям.

Одним из наиболее изученных средств этиотропных средств первой линии защиты является умифеновир, известный под торговой маркой Арбидол.

Недавно международная группа учёных проанализировала 73 клинических исследования эффективности противовирусных препаратов от гриппа. Согласно результатам метаанализа, опубликованного в январе 2025 года в журнале JAMA Internal Medicine, умифеновир продемонстрировал лучший профиль безопасности и сократил продолжительность болезни в среднем на 1,1 дня. Препарат включён в рекомендации Всемирной организации здравоохранения по лечению гриппа.

Препарат не воздействует на иммунную систему, что особенно важно для детей и пациентов с хроническими заболеваниями. Универсальность Арбидола заключается в его способности действовать против большинства возбудителей ОРВИ — вирусов гриппа, аденовирусов, риновирусов и других. Его можно применять с первых симптомов и на протяжении всего периода болезни, а также профилактически — после контакта с заболевшими.

Профессор Продеус подчёркивает: прекращать приём противовирусных средств при первых признаках улучшения нельзя. В среднем вирусы сохраняют активность 5–6 дней, и, если терапию прервать раньше, инфекция может вновь активироваться и вызвать осложнения.

Шоу-бизнес в Telegram

8 декабря 2025, 08:00
Фото: freepik.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Стоматолог-эндодонтист Виктория Голова: "Я сохранила красивые и счастливые улыбки тысячам людей"

Стоматолог-эндодонтист Виктория Голова: "Я сохранила красивые и счастливые улыбки тысячам людей"
Виктория Голова выбрала профессию, руководствуясь главной для себя и важной для общества целью – помогать людям. Поставив себе цель стать первоклассным стоматологом, Виктория уверенно шла к ней. Она с золотой медалью окончила школу, а затем и престижный вуз. Виктория прошла обучение у ведущих докторов Европы и США. И теперь она работает в севастопольской клинике, куда ее пригласили в качестве высококлассного микроскописта-эндодонтиста, который спасает зубы в самых сложных ситуациях, когда другие врачи предлагают удаление. Виктория, быть врачом — это призвание.

Авторская формула здоровья: как изменить свое отношение к еде

Авторская формула здоровья: как изменить свое отношение к еде
Тема здорового питания, правильного образа жизни, сброса или набора веса, подсчета калорий входит в топ самых обсуждаемых за последние 15 лет. Требования иметь стройное тело активно дополняется желанием легко просыпаться по утрам, быть энергичным, иметь психологическую стабильность и не испытывать проблем с либидо. Как понять, что стоит применять в своей жизни, а от чего стоит категорически отказаться? Как найти ту истину, которая поможет добиться желанных стройности, здоровья, энергии Разобраться в этом вопросе поможет Мария Комиссарова – нутрициолог и хелс–коуч.

Как правильно выбрать зубную пасту и щетку?

Как правильно выбрать зубную пасту и щетку?
Стирание эмали – серьезная проблема, которую не стоит обходить стороной. Снизить риск повреждения зубной оболочки помогут грамотно подобранные средства для гигиены полости рта. Многие люди склонны рассматривать стирание эмали как косметическую проблему.

Собираем аптечку отпускника: как выбрать обезболивающее

Собираем аптечку отпускника: как выбрать обезболивающее
Лето – это долгожданный сезон отпусков, когда многие из нас отправляются в путешествия и на отдых. Будь то походы в горы, отдых на пляже или экскурсии по городам, всегда стоит быть готовым к неожиданностям. Одним из самых важных аспектов подготовки к отпуску является правильно собранная аптечка, в которой обязательно должно быть универсальное средство для снятия боли.

Ошибка ценою в жизнь: что приводит врачей к уголовной ответственности

Ошибка ценою в жизнь: что приводит врачей к уголовной ответственности
В рамках социально-значимого общественного проекта "Частная медицина – это не про бизнес" команда "+7 ПРОДАКШНЗ" провела исследование и изучила судебную практику последних дел, связанных с врачебными ошибками. В последние годы заметно растет число обращений в правоохранительные органы по поводу инцидентов, случившихся в ходе медицинского вмешательства.

