Вирусы наступают: всё, что нужно знать о мерах защиты

Зима началась: в северных регионах уже наступили заморозки и выпал снег. Для вирусов это идеальные условия – холод ослабляет защитные функции организма, а длительное пребывание людей в закрытых помещениях облегчает передачу инфекций. Как следствие, заболеваемость ОРВИ неуклонно растёт.

По данным Роспотребнадзора, в стране за последние недели особенно активно росло число случаев гриппа: на 44-й неделе года заболевших было вдвое больше, чем на 43-й. По прогнозам специалистов, пик сезона придётся на декабрь–январь. Сейчас самое время позаботиться о здоровье всей семьи — особенно если среди близких есть дети, пожилые, беременные женщины или люди с хроническими заболеваниями.

Вирусы — не простуда

Относиться к гриппу как к «простуде», которая сама пройдёт, — серьёзная ошибка. Попадая в организм, вирусы гриппа стремительно размножаются и могут поражать не только дыхательные пути, но и сердце, сосуды и нервную систему. Без правильного лечения высок риск осложнений — пневмонии, бронхита, миокардита, менингита, энцефалита и других тяжёлых заболеваний.

Симптомы большинства ОРВИ и гриппа напоминают обычную простуду, но протекают тяжелее: высокая температура, кашель, насморк, боль в горле, ломота и общая слабость. При их появлении важно не откладывать визит к врачу и как можно раньше начать противовирусное лечение.

Алгоритм выздоровления

В октябре 2025 года Минздрав России обновил клинические рекомендации по лечению гриппа. В них препараты прямого противовирусного действия отнесены к первой линии терапии. По словам главного детского аллерголога-иммунолога Минздрава Московской области, профессора Андрея Продеуса, такие препараты препятствуют проникновению вируса в клетку, тем самым останавливая его размножение и распространение в организме. Эта же категория препаратов рекомендуется для лечения ОРВИ в качестве первой линии, а вот иммуностимуляторы Минздрав теперь относит к резервной группе средств при ОРВИ, которые применяются строго по показаниям.

Одним из наиболее изученных средств этиотропных средств первой линии защиты является умифеновир, известный под торговой маркой Арбидол.

Недавно международная группа учёных проанализировала 73 клинических исследования эффективности противовирусных препаратов от гриппа. Согласно результатам метаанализа, опубликованного в январе 2025 года в журнале JAMA Internal Medicine, умифеновир продемонстрировал лучший профиль безопасности и сократил продолжительность болезни в среднем на 1,1 дня. Препарат включён в рекомендации Всемирной организации здравоохранения по лечению гриппа.

Препарат не воздействует на иммунную систему, что особенно важно для детей и пациентов с хроническими заболеваниями. Универсальность Арбидола заключается в его способности действовать против большинства возбудителей ОРВИ — вирусов гриппа, аденовирусов, риновирусов и других. Его можно применять с первых симптомов и на протяжении всего периода болезни, а также профилактически — после контакта с заболевшими.

Профессор Продеус подчёркивает: прекращать приём противовирусных средств при первых признаках улучшения нельзя. В среднем вирусы сохраняют активность 5–6 дней, и, если терапию прервать раньше, инфекция может вновь активироваться и вызвать осложнения.