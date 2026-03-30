Экзотика против маразма: норвежцы нашли способ почистить мозг от мусора

Внутри плода содержится молекула, которая защищает энергетические станции мозга.



Болезнь Альцгеймера — это когда в голове скапливается белковый мусор. Он мешает нервным клеткам работать, и они постепенно умирают. Раньше считалось, что этот процесс почти нельзя остановить, но норвежские ученые из Университета Осло четыре года изучали экстракт маракуйи и сделали важное открытие. Оказалось, что внутри плода содержится молекула, которая защищает энергетические станции мозга, сообщает RidLife.

Эту молекулу называют альфа-амирин. Она умеет проникать в мозг прямо из крови, что само по себе редкость. Попадая внутрь, альфа-амирин включает специальный механизм уборки — аутофагию. Он буквально заставляет клетки уничтожать поврежденные части и выводить вредные белки. Исследования на мышах показали, что память улучшается, а воспаление в тканях уходит. Теперь ученые готовятся к испытаниям на людях, а патент на разработку уже купила компания из Гонконга.

Но маракуйя — это не единственное спасение. Альфа-амирин есть в обычных помидорах и клюкве. Но чтобы мозг не "ржавел", рацион должен быть разнообразнее. Например, черника помогает нейронам лучше общаться друг с другом. В ней много флавоноидов, которые снимают стресс с клеток. Жирная рыба вроде скумбрии или лосося тоже обязательна. Омега-3 — это строительный материал для оболочек нервных клеток. Без нее мозг сохнет быстрее, и человек начинает терять нить разговора.

Не забывайте про листовую зелень. Те, кто ест шпинат или капусту каждый день, имеют мозг в среднем на 11 лет моложе сверстников. Оливковое масло первого холодного отжима помогает вымывать опасный бета-амилоид — главный виновник потери памяти. И добавьте в меню грецкие орехи. Витамин Е и жирные кислоты в их составе ускоряют обработку информации и помогают лучше соображать в старости.

Интересно, что на риск деменции влияет даже состояние зубов. Если во рту постоянное воспаление, это со временем бьет по голове. Поэтому правильное питание работает только вместе с общей гигиеной. Если следить за едой и вовремя лечить десны, шансов сохранить ясный ум гораздо больше. Ученые уверены, что профилактика через еду — это самый дешевый и эффективный способ избежать больничной койки в будущем. Тем более что помидоры и орехи купить проще, чем дорогое лекарство.