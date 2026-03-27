Федора Бондарчука застукали в компании вдовы известного режиссера

Похоже, 58-летний Федор Бондарчук нашел утешение в объятиях Виктории Исаковой после громкого развода с Паулиной Андреевой.



Прошел год с тех пор, как Паулина Андреева официально объявила о расставании с режиссером. Они были вместе девять лет, из которых шесть прожили в законном браке. Публика долго гадала, что же стало причиной краха такой красивой пары, но сами артисты хранили молчание. В светской тусовке шептались, что Паулина просто не выдержала образа жизни мужа. Федор обожает компании, вечеринки и посиделки с друзьями до утра, а молодая жена стремилась к более спокойному и закрытому ритму. В какой-то момент эти два мира просто перестали пересекаться.

Но Бондарчук, судя по всему, долго в одиночестве не горевал. Сейчас в сети вовсю обсуждают его возможный роман с актрисой Викторией Исаковой. Внимательные фанаты заметили, что 58-летний Федор и 49-летняя Виктория подозрительно часто оказываются на одних и тех же закрытых мероприятиях. Например, их видели вместе на дне рождения Александра Петрова. Пока звезды никак не комментируют свои отношения, но инсайдеры утверждают, что между ними пробежала искра.

Для Виктории Исаковой этот возможный союз может стать спасением от долгой печали. Совсем недавно она пережила тяжелую утрату — смерть мужа, режиссера Юрия Мороза. Он долго и мужественно боролся с раком поджелудочной железы, скрывая диагноз от всех, кроме самых близких. К лету 2025-го его состояние настолько ухудшилось, что он передвигался на инвалидной коляске. Виктория была с ним до самого конца.

Теперь фанаты надеются, что две одинокие звезды смогут найти утешение друг в друге. Конечно, пока это только слухи из интернета, но Бондарчук и Исакова смотрятся вместе очень гармонично. Время покажет, перерастет ли это общение на вечеринках в нечто большее. Пока же поклонникам остается только следить за светской хроникой и ждать первых совместных фото.