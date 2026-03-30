Нарушивший закон Киркоров "надел черную водолазку" и вышел на связь с поклонниками

Филипп Киркоров снова влип в неприятности. На этот раз дело не в перьях или стразах, а в обычном курении. В сети появилось видео из аэропорта Барнаула, где артист спокойно затягивается сигаретой прямо в зале ожидания. Очевидцы сняли это на телефон, когда певец прилетел на гастроли. На кадрах видно, как он стоит с сигаретой, хотя закон запрещает дымить в общественных местах уже много лет.

Скандал разгорелся моментально. Люди в интернете возмутились: почему одним можно нарушать правила, а другим нет? После волны критики нарушивший закон Киркоров внезапно вышел на связь с поклонниками. Он не стал отнекиваться или удалять видео. Вместо этого артист выложил пост в соцсетях, снова "надев черную водолазку". Певец признался, что плохо соображал из-за постоянных перелетов и смены часовых поясов. По его словам, он был настолько вымотан дорогой, что рука сама потянулась за пачкой.

Киркоров обьяснил, что все происходило как в тумане. Он якобы даже не понял, что находится внутри терминала, когда чиркнул зажигалкой. Сейчас его представители уже ищут, кому и как заплатить штраф. Сумма там небольшая, но сам факт нарушения остался. Обычному человеку за такое сразу бы выписали протокол на месте. Филиппу же пришлось оправдываться перед всей страной уже после того, как видео стало вирусным.

Это не первая странная история с участием звезды за последнее время. Совсем недавно обсуждали его суды с компанией "Социум трейд". Фирма хотела отсудить у Киркорова 12 миллионов рублей долга по кредиту. Но в марте истцы вдруг передумали и отозвали свои требования. Видимо, артисту удалось решить вопрос мирно, не доводя до ареста счетов.