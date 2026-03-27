Бросил с тремя детьми: муж звезды "Кухни" Елены Подкаминской тайно подал на развод

Елена Подкаминская осталась одна с тремя детьми.

Звезда сериала "Кухня" Елена Подкаминская всегда была мастером конспирации. Но даже ей не удалось скрыть серьезные проблемы в семье. Как сообщает издание Клео.ру, актриса расстается со своим мужем Денисом Гущиным. Самое неприятное в этой ситуации то, что инициатором разрыва стал именно он. Денис подал заявление в суд еще в декабре прошлого года, решив поставить точку в отношениях.

Их пара всегда считалась образцово-закрытой. Они не светились на красных дорожках и не давали интервью о своей любви. Свадьбу сыграли так тихо, что журналисты узнали о ней только постфактум. Публика поняла, что Елена замужем, только когда в 2017 году на свет появилась их дочь Ева. Позже в семье родился сын Саша. Казалось, что актриса наконец нашла мужчину, который ценит уют и не ищет славы за ее счет.

Но, видимо, красивая картинка в соцсетях сильно отличалась от реальности. Почему Денис решил уйти именно сейчас — никто не знает. Актриса по старой привычке хранит молчание. Она продолжает работать, выкладывать красивые фото и делать вид, что все в порядке. Но официальные документы говорят сами за себя.

Для Елены это уже второй неудачный опыт семейной жизни. Первый брак с бизнесменом Александром Пляцевым длился почти десять лет. От него у актрисы есть старшая дочь Полина. Тогда развод прошел громко. Подкаминская жаловалась на дикую ревность мужа и его желание запереть ее дома. Александр пытался контролировать ее роли, график съемок и круг общения. Елене пришлось буквально вырываться из этих "золотых оков", чтобы сохранить себя как актрису.

Второй муж, Денис Гущин, казался полной противоположностью первому. Спокойный, непубличный, надежный. Рядом с ним Елена выглядела по-настоящему умиротворенной. Но, возможно, именно эта закрытость и сыграла злую шутку. Когда люди годами не выносят сор из избы, проблемы копятся внутри, пока не превращаются в судебный иск.