Старые таблетки в мусорку: Мясников раскрыл, какое средство лечит изжогу в десять раз быстрееСтарые таблетки в мусорку: Мясников раскрыл, какое средство лечит изжогу в десять раз быстрее Жестокий поступок Долиной на концерте вызвал волну негодования в сети: вот что она сделалаЖестокий поступок Долиной на концерте вызвал волну негодования в сети: вот что она сделала Пугачева и Галкин* нашли способ спасти свой замок в Подмосковье: вот что они сделалиПугачева и Галкин* нашли способ спасти свой замок в Подмосковье: вот что они сделали Допелась до больничной койки: что на самом деле произошло с Татьяной БулановойДопелась до больничной койки: что на самом деле произошло с Татьяной Булановой

Бросил с тремя детьми: муж звезды "Кухни" Елены Подкаминской тайно подал на развод
Татьяну Васильеву переехала машина в самом центре Москвы
Конец легенды в Грязи: почему роскошный замок Пугачевой и Галкина* могут сравнять с землей
Допелась до больничной койки: что на самом деле произошло с Татьяной Булановой
Старые таблетки в мусорку: Мясников раскрыл, какое средство лечит изжогу в десять раз быстрее
Жестокий поступок Долиной на концерте вызвал волну негодования в сети: вот что она сделала
Пугачева и Галкин* нашли способ спасти свой замок в Подмосковье: вот что они сделали
Как не потерять все деньги 29 марта, в Тележный день: приметы и поверья

Как не потерять все деньги 29 марта, в Тележный день: приметы и поверья
В этот день старые приметы строго запрещают любые финансовые дела, иначе деньги просто перестанут задерживаться в вашем кошельке.

29 марта в народном календаре называют Саввиным днем или Тележным днем. Это время окончательного прощания с зимними дорогами и подготовки к весенним работам. В старину говорили: "На Савву сани покинь, телегу подвинь". Снег к этой дате обычно уже активно таял, и ездить на санях становилось невозможно. Мужики выкатывали телеги во двор, внимательно осматривали колеса, чинили спицы и смазывали оси дегтем. Это был настоящий ритуал подготовки к новому сезону, от которого зависел успех всего года.

Наши предки верили, что 29 марта энергетика дня слишком нестабильна для того, чтобы делиться своим достатком. Если вы дадите кому-то взаймы даже небольшую сумму, она утянет за собой все ваши накопления. То же самое касалось и просьб о помощи: брать в долг сегодня — значит обречь себя на финансовую кабалу до самой осени. Кошелек должен быть закрыт, а любые крупные сделки лучше перенести на более удачное время.

Еще один важный запрет касался еды. Считалось, что после заката солнца нельзя садиться за стол. Верили, что вместе с вечерней пищей человек может "проесть" свою удачу и благополучие. Дом в это время должен был погружаться в тишину и покой. Те, кто нарушал это правило, рисковали привлечь в семью мелкие ссоры и недопонимание. Вечер 29 марта лучше провести за спокойными делами или планированием будущих свершений, но без лишней суеты и переедания.

Важное значение в Саввин день имели птицы. Если вы увидели, как вороны вовсю купаются в лужах — радуйтесь. Это верный знак того, что впереди нас ждет долгое и стабильное тепло. А если птицы летают высоко в небе, то погода будет ясной и сухой. Весна в этот день как бы подает нам сигналы: если 29 марта тепло, то и весь апрель будет ласковым и солнечным. Природа просыпается, и за ее переменами сейчас наблюдать особенно интересно.

В Саввин день также было принято удобрять землю. Люди верили, что навоз, раскиданный по полю именно сегодня, даст двойную силу будущему урожаю. В современных условиях это отличный повод заняться домашними растениями, пересадить их или подкормить. Любое внимание к земле и зелени вернется к вам сторицей. И не забывайте про свой транспорт. Даже если у вас нет телеги, Саввин день — хороший повод проверить свой автомобиль или велосипед. Проверьте колеса, загляните под капот, наведите порядок в багажнике.

Проведите этот день спокойно, без лишних трат и конфликтов. Пусть в вашем доме царит мир, а кошелек остается полным. Весна — это время не только для уборки, но и для того, чтобы настроить себя на успех и процветание. Помните, что порядок в делах начинается с порядка в мыслях. Старайтесь сегодня не спорить по пустякам, ведь любая ссора может затянуться надолго. Будьте мудрее и прислушивайтесь к подсказкам природы, тогда и весь следующий месяц принесет вам только добрые вести.

29 марта 2026, 07:44
Не делайте эту бытовую процедуру ни в коем случае 28 марта, чтобы не потерять все здоровье

Болезнь как прикрытие: почему ваш организм специально выбирает свалиться с ног в самый неподходящий момент

Болезнь как прикрытие: почему ваш организм специально выбирает свалиться с ног в самый неподходящий момент
Иногда наше тело укладывает нас в постель только ради того, чтобы мы наконец получили законное право на отдых или каплю внимания. Вы когда-нибудь замечали, что простуда или дикая головная боль случаются ровно тогда, когда на работе аврал или нужно принять тяжелое решение? Многие думают, что это просто совпадение или слабый иммунитет.

Чек потерян, но деньги вернут: юрист раскрыл хитрый способ проучить наглых продавцов

Чек потерян, но деньги вернут: юрист раскрыл хитрый способ проучить наглых продавцов
Многие покупатели опускают руки, когда не находят бумажный чек, хотя закон на их стороне даже в самых спорных ситуациях. Покупки в интернете стали для нас обычным делом, но вот возврат товара часто превращается в головную боль.

Спите как ни в чем не бывало: почему кофе на одних действует как снотворное, а на других – нет

Спите как ни в чем не бывало: почему кофе на одних действует как снотворное, а на других – нет
Разгадка того, почему вечерний эспрессо для соседа становится билетом в царство Морфея, а для вас – причиной бессонницы до рассвета, кроется в глубине вашего организма. Мир любителей бодрящего напитка давно разделился на два лагеря.

Не делайте эту бытовую процедуру ни в коем случае 28 марта, чтобы не потерять все здоровье

Не делайте эту бытовую процедуру ни в коем случае 28 марта, чтобы не потерять все здоровье
В этот день природа просыпается по-особенному, и старые запреты помогают нам сохранить мир в доме и здоровье в теле. 28 марта в народном календаре называют Александровым днем или Лесным ухоженьем.

Горячая картошка и противовирусные не спасут: врачи назвали 5 привычек, которые только затягивают простуду

Горячая картошка и противовирусные не спасут: врачи назвали 5 привычек, которые только затягивают простуду
Оказывается, большинство популярных способов лечения ОРВИ только мешают организму бороться с вирусом. Многие из нас привыкли лечить простуду "по старинке": гора таблеток из рекламы, три одеяла и бабушкины методы.

27/03ПтнКонец легенды в Грязи: почему роскошный замок Пугачевой и Галкина* могут сравнять с землей 27/03ПтнВ Египте обнаружили загадочную находку, которая полностью изменит историю 27/03ПтнБросил с тремя детьми: муж звезды "Кухни" Елены Подкаминской тайно подал на развод 27/03Птн"Срочно пластику": почему зрители больше не узнают Михаила Ефремова на сцене 27/03ПтнБывшая жена Дмитрия Диброва больно уколола его новую пассию 27/03ПтнБолее 70 студентов заинтересовались работой в школах Подмосковья на днях карьеры в вузах