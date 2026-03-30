До 60 лет не дотянет: известный врач вынес пугающий приговор Анастасии Волочковой

Анастасия Волочкова недавно отметила свое 50-летие, но вместо поздравлений все чаще слышит советы ложиться в клинику. Бывшая прима Большого театра постоянно попадает в скандалы из-за своего странного поведения. В сети полно видео, где она невнятно разговаривает и ведет себя, мягко говоря, неадекватно. Хейтеры уверены: звезда слишком часто прикладывается к бутылке. Сама Анастасия только подливает масла в огонь. Она открыто заявляет, что пьет свое любимое просекко с клубникой столько, сколько захочет, и называет критиков завистниками.

Но врачи настроены куда серьезнее, чем ее подписчики. По мнению известного нарколога Василия Шурова, до следующего юбилея балерина может просто не прожить. Он прямо называет ее "алкофриком" и считает, что болезнь зашла слишком далеко. По словам доктора, связываться с Волочковой уже никто не хочет, потому что это бесполезно. Он не видит ее в возрасте 60 лет и считает, что это лишь вопрос времени — на сколько еще хватит запаса здоровья у изношенного организма.

Был момент, когда фанаты надеялись на проект "Звезды под капельницей", где лечат знаменитых алкоголиков. Но Анастасия устроила там скандал и сбежала почти сразу. Шуров обьясняет это тем, что она везде "включает звезду" и считает окружающих ничтожествами. Доктор готов взяться за ее случай, но только при условии полной публичности. Если она начнет орать на медиков и кичиться своим величием, лечение тут же прекратят.

Ситуация выглядит тревожно, особенно если учесть прошлые проблемы. Напомним, недавно Анастасия пережила операцию в Германии. Она долго скрывала детали хирургического вмешательства, но слухи о подорванном здоровье обсуждают во всех гримерках страны. Сочетание старых балетных травм и нынешнего образа жизни может оказаться роковым фактором.

