Как "сове" легко проснуться на несколько часов раньше и чувствовать себя бодро

Существует особая методика подготовки организма, которая позволяет даже заядлым "полуночникам" безболезненно пережить экстремально ранний подъем.



Когда впереди ждет ранний авиарейс или ответственный экзамен, простого звонка будильника в нужное время часто оказывается недостаточно. Чтобы голова оставалась ясной, а тело не требовало немедленного отдыха, необходимо заставить все внутренние системы начать работу значительно раньше привычного графика.

Трехдневный цикл перестройки

Многие совершают фатальную ошибку, пытаясь "отоспаться впрок" перед тяжелым днем. На самом деле подготовку к раннему событию нужно начинать за трое суток до него. Биологические ритмы человека обладают большой инерцией, поэтому резкий скачок в расписании всегда воспринимается организмом как стресс.

Специалисты рекомендуют не давать себе вставать позже обычного уже за три дня до намеченного "часа Х". Это поможет накопить необходимый уровень естественной усталости к вечеру, что позволит вам уснуть в непривычно раннее время накануне поездки или важного дела.

Как обмануть внутренний таймер

В вечер перед ранним подъемом вам придется лечь в постель как минимум на два часа раньше вашего стандартного времени. Для типичной "совы" это практически невыполнимая задача, если не создать правильные внешние условия. Чтобы обмануть биологические часы, во второй половине дня необходимо имитировать наступление глубокой ночи:

плотно зашторить окна, чтобы исключить попадание яркого уличного света;

оставить в квартире только минимальное, приглушенное освещение;

полностью убрать любые эмоциональные раздражители, включая громкие телешоу и споры;

исключить интенсивные физические нагрузки, которые возбуждают нервную систему.

Метод интеллектуального утомления

Самым сложным, но критически важным этапом является полный отказ от гаджетов за полчаса до сна. Синий свет экранов блокирует выработку мелатонина, заставляя мозг думать, что сейчас день. Вместо смартфона лучше прибегнуть к проверенному способу — чтению сложной литературы.

Возьмите ту самую книгу, которую вы считали важным прочесть, но так и не смогли осилить из-за ее серьезного слога. Начните читать ее максимально внимательно, стараясь вникнуть в каждое слово. Такая монотонная интеллектуальная работа в тишине подействует на психику лучше любого успокоительного. Если же вы принимаете аптечный мелатонин, в этот особенный день его стоит выпить за два часа до сна. Такая комплексная атака на привычки позволит вам легко проснуться на несколько часов раньше и чувствовать себя бодро в течение всего дня.