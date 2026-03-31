Почти 15 тысяч ветеранов Подмосковья получат выплаты ко Дню Победы

В Московской области утверждены размеры единовременной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны к 81-й годовщине Победы, сообщили в Министерстве социального развития региона.

«В Подмосковье сегодня проживают почти 15 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 366 фронтовиков. В этом году ко Дню Победы все ветераны региона получат выплаты — от 40 до 70 тысяч рублей, которые будут перечислены автоматически», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

По данным Минсоцразвития Подмосковья, выплату в 70 тысяч рублей получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны, сражавшиеся на фронте.

Также в ведомстве отметили, что по 40 тысяч рублей направят труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников войны и бывшим несовершеннолетним узникам нацистских концентрационных лагерей.

Средства перечислят на те же счета, куда ветераны получают ежемесячные региональные доплаты. Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны также будут перечислены федеральные выплаты от Соцфонда в размере 10 тысяч рублей.