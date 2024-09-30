Евгений Никитин и Анастасия Милютина: Танцевать в Кремле – ни с чем не сравнимые ощущения!

Организатор – президент Российского танцевального союза, заслуженный деятель искусств РФ, народный артист России Станислав Попов. Евгений Никитин и Анастасия Милютина примут участие в турнире по европейской программе среди профессионалов. На апрельском Кубке Кремля они стали бронзовыми призерами, впервые выйдя на этот паркет в категории профессионалов. Евгений и Анастасия рассказали о том, как появился их дуэт, в чем, по их мнению, отличительные особенности их пары, чем привлекают их турниры в Кремле...



Анастасия:

Моя танцевальная жизнь началась в 4 года. Мы жили тогда в Новосибирске. Соседский мальчик занимался танцами. Наши родители общались, и его мама посоветовала моей меня тоже отвести на занятия. Мы сходили на один из отчетных концертов в конце сезона, на котором проводили новый набор. Там меня и записали в студию. И все, пошло-поехало, с того момента не прекращаю танцевать (смеется).

Евгений:

Я начинал в Чебоксарах. Мне было 8 лет. Дальше история похожа на Настину. Мамина подруга отправила дочку на бальные танцы и рассказала об этом моей маме. И меня тоже решили отвести туда. Как принято во всех небольших городах, танцевальная студия была в Доме культуры, в котором было много разных секций. Я одновременно ходил на каратэ, куда меня папа отправил, и на танцы. Но в итоге выбор пал на танцы, и вот до сих пор занимаюсь этим прекрасным видом.

«Я полгода ждала, пока Женя дотанцует с другой партнершей»

Евгений:

В пару с Настей мы встали, когда уже оба оказались в Москве.

Анастасия:

Это было лето 2010 года. Женя танцевал с другой партнершей, но он ее очень сильно перерос, почти на 20 см. А я как раз в этот момент находилась в поиске партнера. И мои родители договорились о встрече с Жениным главным тренером Андреем Тельновым. Я очень хотела танцевать именно с Женей, это была моя мечта! Я где-то полгода ждала, пока он дотанцует с этой девочкой. После их последнего турнира мы встали в пару.

Евгений:

А у меня в планах расставаться не было. Я просто быстро перерос партнершу. И уже невозможно было в паре танцевать. Тогда мой тренер принял такое решение. Для всех оно было непростым, рискованным. Но, как показало время, риск был оправдан, и мы до сих пор танцуем вместе с Анастасией.

Анастасия:

Поясню, почему это был риск. Женя на тот момент уже был бронзовым призером всех первенств России по Юниорам-2. А я приехала из Новосибирска и толком ни с кем еще не танцевала в Москве. То есть, я вообще была неизвестным танцором. И поэтому решение встать со мной в пару для Жени и его семьи было очень рискованным действительно. Но в итоге все сложилось.

"Нам гораздо больше по душе именно европейская программа"

Анастасия:

В Юниорах-2 на втором году мы стали вице-чемпионами России по европейской программе и отобрались на первенство мира. Начали усиленно готовиться к одной программе. Латину подзабросили, потому что нужно было готовиться к соревнованию. И потом, когда мы уже его оттанцевали, мы попытались вернуться, что-то продолжить делать в подготовке латиноамериканской программы. Но уже не было такого сильного желания. Мы поменяли тренеров, но все равно желание так и не появилось. И почувствовали, что нам гораздо больше по душе именно европейская программа.

Евгений:

Мы не успевали уже на высоком уровне тянуть две программы. Изначально тренировки у нас были в одном зале. И тогда это все было достаточно удобно и системно. А в таком возрасте —16–18 лет — все равно ты еще очень юный, и ты не понимаешь, как тренироваться. В тренировках очень важна системность. А у нас как раз ее не было. Мы ездили по разным залам тренировать латиноамериканскую и европейскую программы. В итоге и стандарт начал немножко проседать, и латина на уровень не вышла. И мы решили, что надо оставлять какую-то одну программу. Ну и, естественно, выбор пал на стандарт. Вот так и продолжилось дальше наше путешествие в бальных танцах.

"У нас никогда не возникало желание расстаться или поменять партнера"

Евгений:

В первую очередь, мы достаточно красивая пара, яркая. У нас необычные характеры для европейской программы. Я сам по себе очень вспыльчивый. Но одновременно и спокойный. Очень быстро отхожу от всего.

Анастасия:

Я бы назвала нашей главной особенностью командность. Потому что в наше время уже очень редко можно встретить пары, которые так долго танцуют вместе. И я думаю, что наша главная отличительная черта в том, что мы реально друг друга всегда поддерживаем и работаем в своей команде. И даже за такой долгий период у нас никогда не возникало желание расстаться или поменять партнеров. Мы как начали работать вместе, так и двигаемся вперед.

Евгений:

Любые какие-то сложные ситуации мы всегда вместе проходим, любые успехи тоже вместе празднуем.

«Новый виток в развитии»

Анастасия:

Ярких запоминающихся событий в нашей танцевальной жизни много. В каждый период времени обязательно что-то происходило. Из последнего — это переход в профессионалы, первый чемпионат РТС в этой категории, потом Кубок Кремля. Именно это поменяло наше мировоззрение за последние много лет. То есть как-то двигались-двигались в одном направлении, а потом, в связи с этим переходом, я считаю, что мы оба полностью стали другими: и подход, и отношение.

Евгений:

Как-то повзрослели, помудрели. Стали более самостоятельные, более осознанные. Одним словом — повзрослели (смеется).

Анастасия:

И так в каждом периоде было какое-то событие важное для нас. Их было много за 14 лет: значимые результаты или поездки все это по-своему влияло на нас! И мы росли, менялись.

"Когда только подходишь к Кремлю, уже чувствуешь, что сегодня будет какое-то особое, значимое событие"

Евгений:

Кремль — это очень знаменитый турнир, знаковый в танцевальном мире! Будучи еще детьми, мы много смотрели разных видео, как на этом паркете танцевали легенды. Уже сейчас легенды, а тогда они еще были обыкновенными танцорами, классного высокого уровня как из России, так и из зарубежа. И ты всегда смотрел на этот зал с мыслью о том, как бы ты хотел сам здесь станцевать. То есть, это все было мечтой! И вот, когда ты выходишь в этот зал первый раз, даже не в сам конкурсный момент, а когда еще только разминка начинается, ты просто трогаешь этот паркет в туфлях, и такие эмоции возникают... Это не передать словами на самом деле. Это что-то совершенно не похожее ни на какие другие турниры, это вообще нечто другое! Это историческое место, знаменитый паркет, и ни с чем невозможно сравнить чувства, которые испытываешь в этом зале.

Анастасия:

В первую очередь это, безусловно, локация. Ты едешь не в какой-то спортивный зал или еще что-то, а ты приезжаешь в самое сердце Москвы. Ты, когда только подходишь к Кремлю, уже по-особенному себя чувствуешь, ощущаешь, что сегодня будет какое-то особое, значимое для твоей жизни событие! Тем более для меня апрельский Кубок был первым турниром, в котором я участвовала в Кремле. Женя уже выступал там до этого.

Евгений:

Да, я танцевал Про-Эм. И вот этой весной мы впервые участвовали в профессиональном турнире. Просто само осознание того, что ты танцуешь сейчас в Кремле — это что-то невероятное, ни с чем не сравнимые ощущения!

Евгений:

В подготовке именно к кремлёвскому турниру на самом деле, нет никаких особенностей. Ко всем стараемся готовиться одинаково серьезно. На каких-то турнирах ты себе ставишь определенные задачи, может, наиболее важные именно на данном этапе. А когда предстоят очень крупные, значимые соревнования, то идет уже подготовка полностью всего выступления. И Кубок Кремля, конечно, это тот турнир, который является одним из самых важных!

"Ради этого хочется выкладываться на полную катушку"

Евгений:

Нас будут поддерживать все!(смеется) Все наши поклонники.

Анастасия:

Мы будем танцевать так, чтобы зрители максимально нас заметили.

Евгений:

Когда ты выходишь на этот паркет, чувствуешь поддержку от каждого человека. На турниры такого статуса люди приходят наслаждаться именно танцем. Я не думаю, что там есть какое-то особое предпочтение к парам, потому что люди просто смотрят на красивые танцы и поддерживают каждого танцора, каждый дуэт. И это очень хорошо чувствуется на паркете, это очень сильно мотивирует, и очень мощно поддерживает. И ради этого хочется выкладываться на полную катушку.

"Насладиться моментом и оставить это чувство навсегда в своей памяти"

Евгений:

Организаторам хочется пожелать, чтобы всё прошло так, как задумано, чтобы не было никаких накладок, чтобы всё прошло на позитиве. А участникам я желаю в первую очередь насладиться этим моментом. Потому что Кубок Кремля это очень важный, очень красивый турнир! Просто осознать, что это вообще центр Москвы, центр России, что это необычное соревнование. Это дворец! И если Вам посчастливилось танцевать на Кубке Кремля или быть зрителем, то можно пожелать только насладиться этими моментами, прочувствовать эту атмосферу, и оставить это навсегда в своей памяти!