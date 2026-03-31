Стало известно, кто погасил долги смертельно больной блогерши Лерчек

Возлюбленный блогерши Луис Сквиччиарини официально заявил, кто выплатил более 175 миллионов рублей налоговой службе.



История с миллионными долгами Валерии Чекалиной, которую все знают как Лерчек, наконец подошла к концу. Сумма впечатляет — более 175 миллионов рублей. Долгое время в сети гадали, откуда у блогерши такие деньги, особенно на фоне арестов и судов. Когда юрист принес в суд документы об оплате, там было написано, что средства на счет внесло некое физическое лицо. Но теперь интрига раскрыта.

Возлюбленный блогерши Луис Сквиччиарини официально заявил, что Валерия самостоятельно выплатила более 175 миллионов рублей налоговой службе. Он специально подчеркнул этот момент в своих соцсетях, чтобы прекратить все сплетни о тайных спонсорах. По его словам, ответственность за все выплаты полностью лежала на самой Валерии. Это подтвердили и в ведомстве — долгов перед ними больше нет, все счета чисты.

Но за этой финансовой победой скрывается настоящая личная трагедия. Пока Лерчек обивала пороги судов и искала деньги, врачи поставили ей страшный диагноз. У нее нашли рак желудка четвертой стадии. Болезнь обнаружили вскоре после родов, что стало для всей семьи огромным ударом. Теперь вместо съемок веселого контента Валерия вынуждена бороться за каждый прожитый день.

Недавно она вышла в прямой эфир и расплакалась прямо перед камерой. Она призналась, что ей очень тяжело говорить о своем состоянии, но скрывать правду больше не было смысла. Четвертая стадия — это серьезный вызов, при котором даже огромные деньги и популярность не дают никаких гарантий. Получается, что в самый тяжелый период жизни ей пришлось решать не только вопросы выживания, но и разбираться с уголовным преследованием.

Слова ее мужчины о том, что она справилась сама, теперь звучат особенно горько. Человек с таким диагнозом нашел в себе силы закрыть все счета перед государством, не прячась за чужие спины. Это показывает невероятную волю, хотя цена этой победы может оказаться слишком высокой. Сейчас блогерша полностью сосредоточена на лечении и надеется на чудо.