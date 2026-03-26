Названа самая популярная артистка России

Молодая певица впервые возглавила "Музыкальный индекс BandLink", сместив с лидирующей позиции самого Басту.

Раньше казалось, что лидерство Басты — это что-то незыблемое. Рэпер удерживал первую строчку рейтинга с самого момента его запуска в конце 2025 года. Но в марте ситуация в российском шоу-бизнесе резко изменилась. Как сообщает портал Клео.ру, аналитики зафиксировали смену фаворита у слушателей.

Певица Zivert впервые возглавила "Музыкальный индекс BandLink", сместив с лидирующей позиции самого Басту. Всего за одну неделю, с 16 по 22 марта, Юлия сумела подняться с третьего места на первое. Цифры впечатляют: она набрала почти 680 баллов, что почти на сотню больше ее результата на прошлой неделе. Для музыкальной индустрии такой скачок — это серьезный показатель.

Эксперты объясняют этот успех несколькими причинами. Главным двигателем стал новый трек "Слезы". Это современное прочтение культового хита Децла, который был символом начала двухтысячных. Ностальгия сработала идеально: старая добрая песня в новом исполнении привлекла массу внимания. Количество уникальных слушателей у Zivert сразу выросло на 13%. Люди массово пошли на стриминги, чтобы оценить новинку, и это напрямую отразилось на ее позициях в чартах.

Но дело не только в одной песне. Артистка сейчас ведет очень активную жизнь. Она готовится к большим концертам, включая масштабное шоу в Санкт-Петербурге. Поклонники стали чаще искать информацию о ней в сети и проверять наличие билетов. Команда Юлии также работает над обновлением ее сценического образа, а впереди маячат крупные музыкальные премии. Все это вместе создало мощный интерес к ее персоне.

Сам рейтинг BandLink считается очень показательным. Аналитики собирают данные по 35 тысячам артистов. Они учитывают не только прослушивания на цифровых сервисах, но и то, как часто люди заходят на страницы исполнителей и покупают билеты на их выступления. Это комплексная оценка, которую сложно подделать.

Интересно, что успех Zivert помог и ее коллегам. Музыканты, которые участвовали в записи нового трека, тоже показали резкий рост аудитории. Это еще раз подтверждает, что один удачный проект может перетасовать все карты в индустрии и вывести артиста на самую вершину. Причем сделать это так быстро, что конкуренты не успеют оглянуться. Похоже, у нас появилась новая главная звезда, и цифры это только подтверждают.