Как правильно выбрать зубную пасту и щетку?

Детали шумного развода Алсу и Абрамова Тесты Скандал из-за "внебрачно сына" Абдулова Игры Сонник

Топ новостей недели

"Не успела": опубликованы последние слова Татьяны Тарасовой"Не успела": опубликованы последние слова Татьяны Тарасовой Разрушила семью Алсу: Штурм сделала сенсационное заявление о РешетовойРазрушила семью Алсу: Штурм сделала сенсационное заявление о Решетовой "Все само": финальный аккорд Пахмутовой предвосхитил церемонию прощания"Все само": финальный аккорд Пахмутовой предвосхитил церемонию прощания Дарья Мороз дала волю чувствам из-за рождения малышкиДарья Мороз дала волю чувствам из-за рождения малышки

Лента новостей

Суббота 6 июля

18:16Как правильно выбрать зубную пасту и щетку? 14:13Самые популярные татуировки и их скрытые значения. Какие тату делают чаще всего? 12:13[ТЕСТ] о трудной повседневности в СССР: попробуй ответить на 13 сложных вопросов 09:18Дочь Киркорова шокировала народ буйным поведением: видео просочилось в Сеть 06:46Не просто дань моде: раскрыто особое значение броши на груди Кейт Миддлтон 03:24Оставшийся на улице из-за мошенников певец Шура купил квартиру за 70 миллионов 00:1156-летняя Джулия Робертс отпраздновала 22-ю годовщину свадьбы 22:02Тест для знатоков фильма "Весна на Заречной улице": попробуй ответить на все 14 вопросов! 20:17Угрожал взорвать самолет: жизнь Савичевой оказалась под угрозой из-за пьяного дебошира 18:44"Вы конченые!": Кудрявцева сорвалась на мат из-за наглой лжи 17:53Миллиард из мешка: "Русское лото" – лохотрон или шанс? 17:02Хотела скрыть: тяжелобольная Селин Дион решилась на опасный шаг 16:17Пересильд заявила об опасности Машкова: Это редкость 14:33Король и его народ: [ТЕСТ] для фанатов на знание жизни и творчества Филиппа Киркорова 14:01Пугачева с семьей переезжает в роскошный дом с усиленной охраной 12:51Детей Прилучного и Муцениеце поставили перед сложнейшим выбором: мама или папа 12:08Сердце перестало биться: ушел из жизни заслуженный артист России 10:54Личность тайного ухажера Бузовой перестала быть тайной: названо имя настойчивого лавеласа 10:15Гроза, град и порывы ветра до 25 метров в секунду ожидаются в Москве в пятницу 10:14[ТЕСТ] для знатоков фильма "Собачье сердце": герои, фразы, факты 09:32От сердечного приступа умер выступавший в Большом театре выдающийся российский музыкант 08:31Жена любовника Семенович нашла выход из сложной ситуации: "Каждый пойдет своим путем" 08:23"От хороших жен мужики не бегают": Кравец вступилась за изменившего мужа Алсу 08:10[ТЕСТ] для знатоков фильма "Золушка" с великой Фаиной Раневской 06:42Больше не будут прежними: рак Кейт Миддлтон изменил отношения с принцем Уильямом 03:47Кровные узы: 5 книг о взаимоотношениях братьев и сестер 00:28Как избавиться от чувства вины и стыда: советы психотерапевта 22:42Тяжелые наркотики: как открестившийся от России Лева Би-2* сел на иглу 20:19[ТЕСТ] для ностальгирующих путешественников: угадай популярные направления и виды туризма в СССР 18:57"Это все очень серьезно": Буланова сделала заявление о еще одном ребенке 18:17"Это не совсем правильно и нормально": 63-летний Селин о жизни с молодой женой 17:01"Я довольна, 8,5 лет": Рудковская отправила за решетку предателя 15:44Шокирующее фото перенесшего две операции онкобольного Кушанашвили утекло в Сеть 14:58[ТЕСТ] для фанатов Людмилы Гурченко: угадайте фильм по кадру с зажигательным танцем 13:41Непростой тест: насколько хорошо вы помните советскую комедию "Берегись автомобиля"? 12:37Общественная палата выступила с предложениями по голосованию в Москве 11:44Внезапная смерть чемпиона мира в 27 лет стала огромным потрясением для всех 10:06В скандальной истории вокруг Алсу и Решетовой неожиданно всплыло имя Бузовой 09:47[Тест] для любителей животных: угадайте советский фильм по кадру с собакой 08:29Вспыльчивая Бородина дала волю эмоциям после заявления о беременности 06:17Шакира отметила два года с момента нашумевшего развода: "Теперь я свободна!" 03:06Тимати раскрыл причину своего ухода со сцены 00:2194 года со дня рождения Фрунзика Мкртчяна: вспоминаем культового советского артиста 22:02Тест-кроссворд для тех, кто любит ностальгировать: отправляйтесь по страницам истории СССР 20:18"Никогда не озвучивал": SHAMAN рассекретил серьезные проблемы со здоровьем 20:17Собянин предупредил москвичей о жаре в четверг и смене погоды в пятницу 19:24"Ее уже не простят": коллега по сцене резко высказалась о беглянке Пугачевой 18:40Что Таисия Повалий завещала написать на ее гробовой доске 16:58Занимались любовью, как кролики: Стас Пьеха признался в измене 15:42Друг раскрыл подробности тяжелого состояния перенесшего две операции Кушанашвили
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Как правильно выбрать зубную пасту и щетку?

Как правильно выбрать зубную пасту и щетку?
162

Стирание эмали – серьезная проблема, которую не стоит обходить стороной. Снизить риск повреждения зубной оболочки помогут грамотно подобранные средства для гигиены полости рта.

Многие люди склонны рассматривать стирание эмали как косметическую проблему. Но, если не обращать внимания на дефект, со временем можно даже потерять зуб. Снизить риск повреждения помогут правильно подобранные паста и щетка. Какие средства гигиены сохранят зубы здоровыми и крепкими, рассказала Екатерина Гавришева — стоматолог со стажем работы уже более 20 лет, специализируется на художественной реставрации зубов.

В чем опасность повреждения эмали?

Зубная эмаль представляет собой защитную оболочку. Это прочная ткань, состоящая из неорганических элементов и защищающая дентин от патогенной микрофлоры. Постепенно под влиянием внешних факторов она стирается: ежегодно человек теряет в норме до 0,04 мм оболочки. Уже к 30 годам сглаживаются бугры жевательных зубов, а после 50 лет эмаль убывает до границы с дентином.

Но в реальности процесс может происходить быстрее. Если человек не обращается с этой проблемой к стоматологу, нередко возникают неприятные последствия:

  • Кариес, пульпит, потеря зуба;

  • Появление острых краев эмали, травмирующих слизистую;

  • Уменьшение высоты зубной коронки и деформация нижней трети лица;

  • Болезненные ощущения при работе височно-нижнечелюстного сустава при его перегрузке.

Уменьшить стираемость эмали помогают правильно подобранные зубная паста и щетка.

Зубная щетка: какую выбрать?

Некоторые люди предпочитают щетки с жесткой щетиной, считая, что они лучше очищают зубы от налета и камня. Но это иллюзия. Наоборот, такой аксессуар ускоряет стирание эмали, приводя к формированию эрозий и клиновидных дефектов. Мягкая щетина хоть и не травмирует слизистую, но ухудшает качество гигиены.

Оптимально приобретать щетку средней жесткости. Бережно воздействуют на оболочку зуба и ультразвуковые аксессуары. Генерируя звуковые волны определенной частоты и мощности, они прекрасно удаляют налет, оказывают антисептическое и антибактериальное воздействие, не травмируют эмаль и десна.

Полировочные и абразивные зубные пасты: какие лучше?

Абразивные пасты предназначены для удаления с поверхности зубов налета и зубного камня. Такие средства содержат твердые частицы кремниевых и кальций-фосфатных соединений. Уровень абразивности измеряется индексом RDA. Чем он больше, тем выше очищающая способность пасты, но тем сильнее она повреждает эмаль.

Полировочные средства гигиены также содержат абразивные компоненты, но их основная задача — уменьшение или удаление микроскопических дефектов зубной оболочки, благодаря чему она становится ровной и блестящей. Гладкая поверхность зубов не только выглядит эстетично, но и лучше очищается слюной, меньше подвергается воздействию патогенных микроорганизмов. Эти пасты также различаются по уровню абразивности, от которого зависит и степени повреждения эмали.

Чтобы уменьшить негативный эффект от применения средств, производители включают в состав фтор или гидроксиапатит, способствующие восстановлению зубных тканей на молекулярном уровне. Но, если эмаль сильно повреждена, паста не решит вопрос. В этом случае требуется реставрация композитами в кабинете стоматолога.

Подпишись в Telegram

6 июля 2024, 18:16
Фото: Freepik.com
Дни.ру✓ Надежный источник

По теме

Что такое имплантация и в каких случаях подходит этот метод лечения зубов

Стоматолог Тумашевич назвал три причины выпадения коронки

Собираем аптечку отпускника: как выбрать обезболивающее

Собираем аптечку отпускника: как выбрать обезболивающее
Лето – это долгожданный сезон отпусков, когда многие из нас отправляются в путешествия и на отдых. Будь то походы в горы, отдых на пляже или экскурсии по городам, всегда стоит быть готовым к неожиданностям. Одним из самых важных аспектов подготовки к отпуску является правильно собранная аптечка, в которой обязательно должно быть универсальное средство для снятия боли.

Ошибка ценою в жизнь: что приводит врачей к уголовной ответственности

Ошибка ценою в жизнь: что приводит врачей к уголовной ответственности
В рамках социально-значимого общественного проекта "Частная медицина – это не про бизнес" команда "+7 ПРОДАКШНЗ" провела исследование и изучила судебную практику последних дел, связанных с врачебными ошибками. В последние годы заметно растет число обращений в правоохранительные органы по поводу инцидентов, случившихся в ходе медицинского вмешательства.

Останутся ли хирурги в нашей медицине?

Останутся ли хирурги в нашей медицине?
В последние годы много говорится о том, что российское здравоохранение испытывает хроническую нехватку врачей многих направлений, в том числе такой востребованной специальности как хирургия. Среди причин называются не только необходимость многолетнего обучения, повышенный риск и серьезная ответственность за результат, постоянное психоэмоциональное напряжение и как следствие выгорание, но и ставшая "модной" тенденция судебного преследования врачей в случае неудачного исхода медицинского вмешательства.

Врач рассказал о бессимптомно протекающих опасных заболеваниях

Врач рассказал о бессимптомно протекающих опасных заболеваниях
Уролог рассказал о заболеваниях почек, которые никак не дают о себе знать при этом очень опасны. Многие уверены, что мочекаменная болезнь всегда сопровождается сильными болями, и пропустить это заболевание невозможно.

Короновирус под контролем: зарегистрирована обновленная вакцина от заразы

Короновирус под контролем: зарегистрирована обновленная вакцина от заразы
Еще несколько лет назад этого диагноза боялись все. Сейчас тяжелое течение болезни можно предотвратить. В Министерстве здравоохранения прошла регистрацию обновленная вакцина "Спутник V".

Выбор читателей

05/07ПтнТест для знатоков фильма "Весна на Заречной улице": попробуй ответить на все 14 вопросов! 05/07Птн[ТЕСТ] для знатоков фильма "Собачье сердце": герои, фразы, факты 05/07Птн[ТЕСТ] для знатоков фильма "Золушка" с великой Фаиной Раневской 05/07ПтнСердце перестало биться: ушел из жизни заслуженный артист России 05/07ПтнПугачева с семьей переезжает в роскошный дом с усиленной охраной 05/07Птн"Вы конченые!": Кудрявцева сорвалась на мат из-за наглой лжи