Как правильно выбрать зубную пасту и щетку?

Стирание эмали – серьезная проблема, которую не стоит обходить стороной. Снизить риск повреждения зубной оболочки помогут грамотно подобранные средства для гигиены полости рта.



Многие люди склонны рассматривать стирание эмали как косметическую проблему. Но, если не обращать внимания на дефект, со временем можно даже потерять зуб. Снизить риск повреждения помогут правильно подобранные паста и щетка. Какие средства гигиены сохранят зубы здоровыми и крепкими, рассказала Екатерина Гавришева — стоматолог со стажем работы уже более 20 лет, специализируется на художественной реставрации зубов.

В чем опасность повреждения эмали?

Зубная эмаль представляет собой защитную оболочку. Это прочная ткань, состоящая из неорганических элементов и защищающая дентин от патогенной микрофлоры. Постепенно под влиянием внешних факторов она стирается: ежегодно человек теряет в норме до 0,04 мм оболочки. Уже к 30 годам сглаживаются бугры жевательных зубов, а после 50 лет эмаль убывает до границы с дентином.

Но в реальности процесс может происходить быстрее. Если человек не обращается с этой проблемой к стоматологу, нередко возникают неприятные последствия:

Кариес, пульпит, потеря зуба;

Появление острых краев эмали, травмирующих слизистую;

Уменьшение высоты зубной коронки и деформация нижней трети лица;

Болезненные ощущения при работе височно-нижнечелюстного сустава при его перегрузке.

Уменьшить стираемость эмали помогают правильно подобранные зубная паста и щетка.

Зубная щетка: какую выбрать?

Некоторые люди предпочитают щетки с жесткой щетиной, считая, что они лучше очищают зубы от налета и камня. Но это иллюзия. Наоборот, такой аксессуар ускоряет стирание эмали, приводя к формированию эрозий и клиновидных дефектов. Мягкая щетина хоть и не травмирует слизистую, но ухудшает качество гигиены.

Оптимально приобретать щетку средней жесткости. Бережно воздействуют на оболочку зуба и ультразвуковые аксессуары. Генерируя звуковые волны определенной частоты и мощности, они прекрасно удаляют налет, оказывают антисептическое и антибактериальное воздействие, не травмируют эмаль и десна.

Полировочные и абразивные зубные пасты: какие лучше?

Абразивные пасты предназначены для удаления с поверхности зубов налета и зубного камня. Такие средства содержат твердые частицы кремниевых и кальций-фосфатных соединений. Уровень абразивности измеряется индексом RDA. Чем он больше, тем выше очищающая способность пасты, но тем сильнее она повреждает эмаль.

Полировочные средства гигиены также содержат абразивные компоненты, но их основная задача — уменьшение или удаление микроскопических дефектов зубной оболочки, благодаря чему она становится ровной и блестящей. Гладкая поверхность зубов не только выглядит эстетично, но и лучше очищается слюной, меньше подвергается воздействию патогенных микроорганизмов. Эти пасты также различаются по уровню абразивности, от которого зависит и степени повреждения эмали.

Чтобы уменьшить негативный эффект от применения средств, производители включают в состав фтор или гидроксиапатит, способствующие восстановлению зубных тканей на молекулярном уровне. Но, если эмаль сильно повреждена, паста не решит вопрос. В этом случае требуется реставрация композитами в кабинете стоматолога.