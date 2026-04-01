Хватит мучить себя: ученые выяснили, почему невозможно выспаться в кресле самолета

Наше тело просто не умеет переходить в режим глубокого отдыха, если позвоночник находится в вертикальном положении.



Многие думают, что если закрыть глаза и подремать пару часов в автобусе или самолете, то это поможет восстановить силы. На деле все работает совсем иначе. Вы можете просидеть в кресле хоть всю ночь, но утром встанете с тяжелой головой и чувством, будто по вам проехался грузовик. И дело здесь не только в шуме двигателей или слишком тесном пространстве между рядами. Настоящая причина скрыта глубоко в нашей физиологии.

Сомнолог Владимир Ковальзон объясняет это просто. У человека есть особая группа мышц, которая служит своего рода предохранителем. Когда мы ложимся, эти мышцы полностью расслабляются и отправляют в мозг четкий сигнал: "Все в порядке, мы в безопасности, можно засыпать по-настоящему". Но пока мы сидим, этот механизм не срабатывает. Мышцы вынуждены оставаться в легком тонусе, чтобы тело не завалилось в сторону под действием гравитации. Мозг считывает это напряжение как команду оставаться начеку.

Наше тело просто не умеет переходить в режим глубокого отдыха, если позвоночник находится в вертикальном положении. Даже если вам кажется, что вы крепко уснули и даже видели сны, ваш мозг остается в пограничном состоянии. Глубокие фазы сна, во время которых организм восстанавливает ткани, вырабатывает нужные гормоны и очищается от накопленных за день токсинов, просто не наступают. Вы застреваете в поверхностном сне, который не приносит бодрости.

Популярные надувные подушки, которые надевают на шею, могут немного облегчить жизнь и избавить от затекания мышц, но они не способны обмануть биологию. Гравитация продолжает давить на позвоночник, а нервные окончания передают информацию о микронапряжении в центр управления. В итоге вместо полноценного отдыха вы получаете лишь суррогат. Это изматывающее состояние дремоты, которое не дает сил, а только забирает их.

Настоящий сон возможен только в горизонтальном положении. Только так отключается внутренний "сторож", который следит за положением тела в пространстве. Если у вас нет возможности лечь, ваш организм будет просто экономить ресурсы, но не восстанавливать их. Именно поэтому после ночи в дороге мы чувствуем себя такими разбитыми.