Всего 11 минут в день: названы три копеечных привычки, которые заменяют спортзал и диеты

Ученые доказали, что даже крошечные изменения в привычном графике снижают риск инфаркта и инсульта на 10%.



Нам годами внушали, что здоровое сердце — это результат тяжелого труда, строгих диет и изнурительных тренировок. Мы привыкли думать, что если нет абонемента в спортзал и лишних денег на фермерские продукты, то о долголетии можно забыть. Но новое исследование ученых переворачивает эти представления. Они изучили данные более 53 тысяч человек и выяснили, что спасти сосуды можно буквально на ходу, не тратя на это ни копейки. Секрет оказался в крошечных изменениях, которые почти не требуют усилий и железной силы воли.

Первое и самое простое — это сон. Понятно, что в идеале нужно спать по восемь-девять часов, но для большинства из нас это недостижимая роскошь. Ученые обнаружили интересную вещь: даже если вы добавите к своему привычному графику всего 11 минут сна, риск инфаркта и инсульта начнет снижаться. Достаточно добавить к обычному дню всего несколько минут отдыха и движения, чтобы организм почувствовал разницу. Эти лишние мгновения в кровати помогают сосудам восстановиться после дневного стресса и снижают уровень гормонов, которые разрушают стенки артерий.

Второй шаг касается физической активности. Оказывается, не нужно бегать марафоны. Достаточно добавить всего 4,5 минуты интенсивного движения в день. Это может быть подьем по лестнице на свой этаж вместо лифта, быстрая прогулка до остановки или переноска тяжелых пакетов из супермаркета. Главное условие — ваше сердце должно забиться чуть чаще. Этого короткого времени хватает, чтобы "прокачать" кровоток и не дать застояться крови, что является лучшей профилактикой тромбов.

Третье изменение — питание. Забудьте про жесткие запреты и диеты с понедельника. Ученые советуют добавить к обеду всего четверть стакана овощей. Это буквально пара столовых ложек салата или один небольшой помидор. Такое действие выполнить психологически проще, чем полностью менять рацион. Овощи дают организму клетчатку и антиоксиданты, которые защищают клетки сердца от повреждений. По отдельности эти шаги кажутся мелочью, но вместе они снижают риск смертельных болезней на 10%.

Если же вы найдете в себе силы на более серьезные перемены — станете спать по 9 часов и активно гулять хотя бы 40 минут в день, — риск инфаркта упадет сразу на 57%. Но для старта достаточно и 11 минут. Главная ценность этого открытия в том, что оно дает надежду тем, кто привык махать на себя рукой из-за нехватки времени. Здоровье — это не подвиг, а серия маленьких и почти незаметных решений. Ложитесь сегодня чуть раньше и забудьте про лифт — этого уже хватит, чтобы прожить дольше. Как видите, спасение жизни не требует огромных вложений, оно требует лишь капли внимания к себе.