Конец легенды в Грязи: почему роскошный замок Пугачевой и Галкина* могут сравнять с землей

Будущие миллионеры: названа самая перспективная профессия, которая скоро озолотит россиянБудущие миллионеры: названа самая перспективная профессия, которая скоро озолотит россиян "20 лет меня не слышат": Мясников раскрыл правду о напитке, который спасает мозг от деменции"20 лет меня не слышат": Мясников раскрыл правду о напитке, который спасает мозг от деменции "Контракт был": невеста Лепса раскрыла горькую правду об их расставании"Контракт был": невеста Лепса раскрыла горькую правду об их расставании "Я не дам раку забрать ее": жених Лерчек снял первое видео из онкоцентра"Я не дам раку забрать ее": жених Лерчек снял первое видео из онкоцентра

13:40В Египте обнаружили загадочную находку, которая полностью изменит историю 13:10Более 70 студентов заинтересовались работой в школах Подмосковья на днях карьеры в вузах 11:50"Срочно пластику": почему зрители больше не узнают Михаила Ефремова на сцене 10:30Конец легенды в Грязи: почему роскошный замок Пугачевой и Галкина* могут сравнять с землей 09:01Деньги потекут рекой: секретный ритуал 27 марта, который притягивал золото в самые бедные избы 19:33Идеальный продукт найден: ученые поставили 100 баллов из 100 обычному овощу из супермаркета 17:29Доктор Мясников раскрыл, сколько на самом деле витамина Д необходимо человеку 15:08Названа самая популярная артистка России 14:51На регпортале Подмосковья оформили более 20,5 тыс. повторных свидетельств о ЗАГС 12:12Небо почернело от тысяч птиц: жители Тель-Авива в панике ждут конца света из-за жуткого знака 10:57Союзники России выступили с экстренным заявлением по Ирану 10:53Татьяну Васильеву переехала машина в самом центре Москвы 09:32Стало известно, кто на самом деле вернул Михаила Ефремова на сцену 00:02Всего 15 минут уделите этому ритуалу 26 марта, чтобы надолго обрести здоровье и энергию 19:31Ученые раскрыли, какие продукты навсегда избавят от камней в почках 17:04Появившаяся в неожиданном амплуа певица Юта о смене профессии: Если предложит – отказать не смогу 15:35"Может не пережить очередное вмешательство": страдающей от болей Пугачевой требуется помощь русских врачей 13:03Конец вечным мучениям: доктор Мясников раскрыл секрет, как навсегда забыть о мигрени 10:23Жестокий поступок Долиной на концерте вызвал волну негодования в сети: вот что она сделала 09:43На Московской неделе моды обсудили инструменты развития брендов через маркетплейсы 09:34Делали так постоянно: стало известно, лекарство в какой форме нельзя принимать ни в коем случае 04:27Не лечится: врач рассказала, почему не все таблетки могут избавить от боли в горле 00:38Бросьте монетку в воду: как 25 марта притянуть в дом удачу и достаток на весь год 19:36Вы все еще чистите зубы только один раз в день? Ученые рассказали чем это грозит 17:26Пугачева и Галкин* нашли способ спасти свой замок в Подмосковье: вот что они сделали 15:10Диеты больше не работают: Анна Семенович честно рассказала, как на самом деле сбросила лишние килограммы 13:35Лиза Арзамасова изменилась до неузнаваемости: что случилось со звездой "Папиных дочек" 11:57Жители Подмосковья за месяц купили более 31 млн литров молока и кефира 11:48"Прости меня, пожалуйста": расправившийся с бабушкой и братом пасынок Стаса Намина разрыдался в суде 10:26Бюджеты не спасли: как Хабенский и камерная драма обошли исторические блокбастеры на премии "Ника" 09:48Старые таблетки в мусорку: Мясников раскрыл, какое средство лечит изжогу в десять раз быстрее 01:05Совершите это нехитрое действие 24 марта, чтобы получить гору денег 17:10Одинокая домохозяйка в берете: почему Галкин* бросил больную Пугачеву одну на Кипре 16:57Ничего не грузит, все бесит: почему перебои с интернетом переживаются как личная катастрофа. 16:04Не нужны никакие гаджеты: чтобы хорошо выспаться, нужно просто делать это 13:16Допелась до больничной койки: что на самом деле произошло с Татьяной Булановой 12:30Хватит кормить аптеки: ваша поясница разваливается не от грыж, а именно от этого 11:18Сергей Собянин рассказал об инновациях московских компаний в строительстве 11:09Пользователей сервиса "Мосбилет" приглашают на встречу с космонавтом 10:57"Даже когда она молчит, она транслирует": Светлана Сурганова – о невероятной манкости Елены Яковлевой 09:26Счастье в кубе: Лиза Моряк и Сарик Андреасян станут многодетными родителями 02:11Старые долги: как не стать финансовым заложником на Василису, 23 марта 20:36Все может пойти прахом: названы даты в апреле 2026 года, когда опасно принимать решения 16:51Мстить или простить: 5 детективов, исследующих психологию жертвы 12:55Деньги на ветер: 3 верных признака, что ваш витамин D3 – подделка 08:05Сорок птиц несут весну: какой тайный обряд 22 марта спасет ваш урожай 19:24Удача сама постучится в дверь: названы даты в апреле 2026 года, когда деньги и успех будут на вашей стороне 15:25Мозг просто отключается: такое пробуждение может навредить вашему здоровью и подорвать нервную систему 12:52Без квартиры и миллионов: эксперт объяснил, почему Лариса Долина никогда не увидит своих денег 08:50Принесите это в дом 21 марта, чтобы навсегда избавиться от болезней и бед
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
235
35

Конец легенды в Грязи: почему роскошный замок Пугачевой и Галкина* могут сравнять с землей

Конец легенды в Грязи: почему роскошный замок Пугачевой и Галкина* могут сравнять с землей
885

Шесть этажей роскоши могут превратиться в груду строительного мусора из-за грубых нарушений закона.

Знаменитый замок в деревне Грязь, который Алла Пугачева и Максим Галкин* строили годами, внезапно оказался в центре скандала. Пока звездная чета обживается за границей, в России юристы начали внимательно изучать их подмосковную недвижимость. Выяснилось, что элитный дворец может нарушать сразу несколько строительных норм и Градостроительный кодекс.

Шесть этажей роскоши могут превратиться в груду строительного мусора из-за грубых нарушений закона. По действующим правилам, жилой дом для одной семьи не должен быть выше трех этажей. В знаменитом же замке их целых шесть. Адвокаты подчеркивают: если здание превышает эти нормы, его могут признать самовольной постройкой, или "самостроем". Оформить такой обьект по всем правилам сегодня практически невозможно.

Конечно, в законе есть лазейки. Например, если дом построили до 1998 года, старые правила на него не действуют. Но замок в Грязи возводили гораздо позже, в "нулевые", когда все кодексы уже работали. Еще один вариант, который часто используют богатые владельцы, — заявить здание как "гостевой дом". Это помогает обойти запрет на этажность, но в случае с огромным дворцом Галкина* такая схема может просто не пройти проверку.

Если государственные органы решат взяться за дело всерьез, будет назначена экспертиза. Специалисты проверят каждый кирпич и каждый этаж. Если нарушения подтвердят, последствия будут фатальными. Владельцев либо заставят снести "лишние" этажи, либо полностью демонтировать здание за свой счет.

Недавно появилась новость, что Пугачева переписала часть замка на своих детей. Скорее всего, это попытка создать юридический барьер, ведь сносить дом, где собственниками числятся несовершеннолетние, в разы сложнее.

Сейчас замок пустует, а его будущее выглядит туманным. Похоже, огромные башни, которые раньше были символом успеха, теперь стали главной головной болью владельцев. Времена изменились, и теперь даже самым громким именам приходится отвечать перед сухими строительными нормативами.

*признан иностранным агентом в РФ.

27 марта 2026, 10:30
Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Соседи рассказали о происходящем с оставленной Аллой Пугачевой московской квартирой

"Может не пережить очередное вмешательство": страдающей от болей Пугачевой требуется помощь русских врачей

Пугачева и Галкин* нашли способ спасти свой замок в Подмосковье: вот что они сделали
Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

 Максим Александрович Галкин (иноагент)

Максим Александрович Галкин (иноагент) Юморист

В Египте обнаружили загадочную находку, которая полностью изменит историю

В Египте обнаружили загадочную находку, которая полностью изменит историю
Древние строители пирамид оставили прямо под носом у туристов подсказку, которую ученые расшифровали только сейчас. Все привыкли, что Великий Сфинкс — это одинокий страж пустыни.

"Срочно пластику": почему зрители больше не узнают Михаила Ефремова на сцене

"Срочно пластику": почему зрители больше не узнают Михаила Ефремова на сцене
Актер вернулся к работе после долгого перерыва, но его физическая форма вызвала у публики массу вопросов. Михаил Ефремов снова на подмостках.

Деньги потекут рекой: секретный ритуал 27 марта, который притягивал золото в самые бедные избы

Деньги потекут рекой: секретный ритуал 27 марта, который притягивал золото в самые бедные избы
Сегодня даже обычная уборка может превратиться в мощный магнит для денег, если знать один старый секрет наших предков. 27 марта в народном календаре — это день Венедикта или, как его называли в деревнях, Скотника.

Идеальный продукт найден: ученые поставили 100 баллов из 100 обычному овощу из супермаркета

Идеальный продукт найден: ученые поставили 100 баллов из 100 обычному овощу из супермаркета
Этот зеленый продукт обошел в рейтинге все экзотические фрукты и стал абсолютным чемпионом по пользе для нашего организма. Ученые долго спорили, какой продукт можно считать самым полезным для человека.

Доктор Мясников раскрыл, сколько на самом деле витамина Д необходимо человеку

Доктор Мясников раскрыл, сколько на самом деле витамина Д необходимо человеку
Многие люди годами пьют лишние добавки просто потому, что их напугали несуществующим дефицитом. Сегодня проверять уровень витамина Д в крови стало обычной привычкой.

26/03ЧтвНебо почернело от тысяч птиц: жители Тель-Авива в панике ждут конца света из-за жуткого знака 25/03Срд"Может не пережить очередное вмешательство": страдающей от болей Пугачевой требуется помощь русских врачей 25/03СрдУченые раскрыли, какие продукты навсегда избавят от камней в почках 26/03ЧтвТатьяну Васильеву переехала машина в самом центре Москвы 26/03ЧтвСтало известно, кто на самом деле вернул Михаила Ефремова на сцену 26/03ЧтвНазвана самая популярная артистка России