Конец легенды в Грязи: почему роскошный замок Пугачевой и Галкина* могут сравнять с землей

Шесть этажей роскоши могут превратиться в груду строительного мусора из-за грубых нарушений закона.



Знаменитый замок в деревне Грязь, который Алла Пугачева и Максим Галкин* строили годами, внезапно оказался в центре скандала. Пока звездная чета обживается за границей, в России юристы начали внимательно изучать их подмосковную недвижимость. Выяснилось, что элитный дворец может нарушать сразу несколько строительных норм и Градостроительный кодекс.

Шесть этажей роскоши могут превратиться в груду строительного мусора из-за грубых нарушений закона. По действующим правилам, жилой дом для одной семьи не должен быть выше трех этажей. В знаменитом же замке их целых шесть. Адвокаты подчеркивают: если здание превышает эти нормы, его могут признать самовольной постройкой, или "самостроем". Оформить такой обьект по всем правилам сегодня практически невозможно.

Конечно, в законе есть лазейки. Например, если дом построили до 1998 года, старые правила на него не действуют. Но замок в Грязи возводили гораздо позже, в "нулевые", когда все кодексы уже работали. Еще один вариант, который часто используют богатые владельцы, — заявить здание как "гостевой дом". Это помогает обойти запрет на этажность, но в случае с огромным дворцом Галкина* такая схема может просто не пройти проверку.

Если государственные органы решат взяться за дело всерьез, будет назначена экспертиза. Специалисты проверят каждый кирпич и каждый этаж. Если нарушения подтвердят, последствия будут фатальными. Владельцев либо заставят снести "лишние" этажи, либо полностью демонтировать здание за свой счет.

Недавно появилась новость, что Пугачева переписала часть замка на своих детей. Скорее всего, это попытка создать юридический барьер, ведь сносить дом, где собственниками числятся несовершеннолетние, в разы сложнее.

Сейчас замок пустует, а его будущее выглядит туманным. Похоже, огромные башни, которые раньше были символом успеха, теперь стали главной головной болью владельцев. Времена изменились, и теперь даже самым громким именам приходится отвечать перед сухими строительными нормативами.

*признан иностранным агентом в РФ.