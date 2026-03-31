Мясников предупреждает: новые нормы холестерина 2026 года станут настоящим испытанием для сосудов

Врачи больше не будут мириться с вашим "чуть повышенным" холестерином, потому что правила стали намного жестче.



Доктор Мясников поделился свежими новостями из мира кардиологии. Американская ассоциация сердца и Колледж кардиологов выпустили рекомендации на 2026 год. Если раньше на небольшие отклонения в анализах могли закрыть глаза, то теперь поблажек не будет. Врачи больше не будут мириться с вашим "чуть повышенным" холестерином, потому что правила стали намного жестче. Американцы фактически признали правоту европейцев и перешли к агрессивной тактике защиты сердца.

Теперь для каждой группы риска есть свои железные цифры "плохого" холестерина (ЛПНП). Если у вас нет проблем со здоровьем, планка стоит на уровне 3. Для тех, у кого риск умеренный, норма опустилась до 2,6. При высоком риске нужно держать показатель ниже 1,8. А для тех, кто уже перенес инфаркт, планка совсем низкая — всего 1,4. Добиться таких цифр одной лишь диетой практически невозможно.

Но одних только цифр ЛПНП теперь мало. Кардиологи вводят новые маркеры, которые точнее показывают угрозу. Один из них — белок АроВ. Это своего рода "счетчик" вредных частиц, которые забивают артерии. Если он выше 1,3 — это плохой знак. В идеале он должен быть ниже 0,8, а для тяжелых пациентов — даже ниже 0,5. Также врачи теперь будут обязательно считать Non-HDL холестерин. Это весь холестерин в крови, кроме "хорошего". Вычислить его просто: отнимаете "хороший" от общего. Результат должен быть максимум на 0,8 выше вашей цели по ЛПНП.

Главная перемена коснулась таблеток. В 2018 году врачи верили почти исключительно в статины. Все остальное считалось чем-то редким и дорогим. В 2026 году все иначе. Теперь современные препараты становятся частью стандартного набора. Это больше не "экзотика для избранных", а обычный инструмент, который врач подключает сразу, если одни статины не справляются.

Цели стали жестче, показателей стало больше, а лечение — смелее. Медицина переходит в тотальное наступление на бляшки в сосудах. Похоже, время, когда можно было просто надеяться на авось, окончательно ушло.