Пятница 27 марта

Горячая картошка и противовирусные не спасут: врачи назвали 5 привычек, которые только затягивают простуду

Оказывается, большинство популярных способов лечения ОРВИ только мешают организму бороться с вирусом.

Многие из нас привыкли лечить простуду "по старинке": гора таблеток из рекламы, три одеяла и бабушкины методы. Но чаще всего это не помогает, а только мешает телу восстановиться. Давайте разберемся, на что мы зря тратим деньги и здоровье.

Первое, что нужно запомнить — аптечные противовирусные у большинства специалистов вызывают вопросы. У них нет доказанной эффективности. Ваше тело в любом случае справится само за счет иммунитета, а эти таблетки просто создают иллюзию лечения. Еще опаснее пить антибиотики "на всякий случай". Простуду вызывают вирусы, а антибиотики убивают бактерии. Толку от них при ОРВИ ноль, зато риск получить проблемы с желудком, грибковые инфекции и привыкание к препаратам — огромный. В следующий раз, когда вам действительно понадобится антибиотик при пневмонии, он может просто не сработать.

Оказывается, большинство популярных способов лечения ОРВИ только мешают организму бороться с вирусом. Например, привычка "пропотеть" под тремя одеялами. Это создает колоссальную нагрузку на сердце и сосуды, особенно на фоне высокой температуры. Вместо выздоровления вы получаете сильное обезвоживание. То же самое касается еды через силу. Если аппетита нет — это нормально. Организм экономит энергию для борьбы с инфекцией, а вы заставляете его тратить силы на переваривание тяжелого обеда. И забудьте про ингаляции над кастрюлей с картошкой. Вирусам от этого ни тепло, ни холодно, зато вы рискуете получить ожог слизистой и усилить отек в носу.

Что же реально помогает встать на ноги?

  1. Не сбивайте температуру до 38,5 градусов. Дайте организму "прожарить" вирус. Если самочувствие совсем плохое, тогда принимайте жаропонижающее.
  2. Пейте как можно больше воды, морса или чая. Это помогает выводить токсины и разжижать слизь.
  3. Витамин С в форме аскорбата натрия. Принимайте по 100–300 мг каждый час в первые дни (до 5 грамм в сутки). Но не дольше нескольких дней.
  4. Витамин D. Он необходим для правильной работы иммунного ответа.
  5. Цинк. Если начать пить по 30–50 мг в первые сутки болезни, можно сократить срок простуды вдвое. Главное — принимайте его только после плотной еды, иначе может сильно тошнить.

Секрет простого восстановления в том, чтобы начать принимать эти добавки в первые 24 часа. Обычно хватает курса от 3 до 7 дней. Помните: организму нужен покой, свежий воздух и вода, а не сомнительные таблетки и опасные прогревания. Слушайте свое тело, и оно поправится гораздо быстрее.

27 марта 2026, 18:47
Фото: freepik.com
Врач Цышкова объяснила, как отличить ОРВИ от гриппа

Врач Оксана Цышкова.
