Горячая картошка и противовирусные не спасут: врачи назвали 5 привычек, которые только затягивают простуду

Многие из нас привыкли лечить простуду "по старинке": гора таблеток из рекламы, три одеяла и бабушкины методы. Но чаще всего это не помогает, а только мешает телу восстановиться. Давайте разберемся, на что мы зря тратим деньги и здоровье.
Первое, что нужно запомнить — аптечные противовирусные у большинства специалистов вызывают вопросы. У них нет доказанной эффективности. Ваше тело в любом случае справится само за счет иммунитета, а эти таблетки просто создают иллюзию лечения. Еще опаснее пить антибиотики "на всякий случай". Простуду вызывают вирусы, а антибиотики убивают бактерии. Толку от них при ОРВИ ноль, зато риск получить проблемы с желудком, грибковые инфекции и привыкание к препаратам — огромный. В следующий раз, когда вам действительно понадобится антибиотик при пневмонии, он может просто не сработать.
Оказывается, большинство популярных способов лечения ОРВИ только мешают организму бороться с вирусом. Например, привычка "пропотеть" под тремя одеялами. Это создает колоссальную нагрузку на сердце и сосуды, особенно на фоне высокой температуры. Вместо выздоровления вы получаете сильное обезвоживание. То же самое касается еды через силу. Если аппетита нет — это нормально. Организм экономит энергию для борьбы с инфекцией, а вы заставляете его тратить силы на переваривание тяжелого обеда. И забудьте про ингаляции над кастрюлей с картошкой. Вирусам от этого ни тепло, ни холодно, зато вы рискуете получить ожог слизистой и усилить отек в носу.
Что же реально помогает встать на ноги?
- Не сбивайте температуру до 38,5 градусов. Дайте организму "прожарить" вирус. Если самочувствие совсем плохое, тогда принимайте жаропонижающее.
- Пейте как можно больше воды, морса или чая. Это помогает выводить токсины и разжижать слизь.
- Витамин С в форме аскорбата натрия. Принимайте по 100–300 мг каждый час в первые дни (до 5 грамм в сутки). Но не дольше нескольких дней.
- Витамин D. Он необходим для правильной работы иммунного ответа.
- Цинк. Если начать пить по 30–50 мг в первые сутки болезни, можно сократить срок простуды вдвое. Главное — принимайте его только после плотной еды, иначе может сильно тошнить.
Секрет простого восстановления в том, чтобы начать принимать эти добавки в первые 24 часа. Обычно хватает курса от 3 до 7 дней. Помните: организму нужен покой, свежий воздух и вода, а не сомнительные таблетки и опасные прогревания. Слушайте свое тело, и оно поправится гораздо быстрее.