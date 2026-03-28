Не делайте эту бытовую процедуру ни в коем случае 28 марта, чтобы не потерять все здоровье

Не делайте эту бытовую процедуру ни в коем случае 28 марта, чтобы не потерять все здоровье
В этот день природа просыпается по-особенному, и старые запреты помогают нам сохранить мир в доме и здоровье в теле.

28 марта в народном календаре называют Александровым днем или Лесным ухоженьем. Для наших предков это был не просто очередной весенний день, а настоящий праздник леса. Считалось, что к этому времени лесные духи окончательно просыпаются после зимней спячки, и вести себя с ними нужно было крайне осторожно.

Лес кормил людей, давал дрова и защиту, поэтому к нему относились как к живому существу. Существовал важный ритуал: перед тем как зайти под тень деревьев, нужно было поклониться лесу и попросить прощения за беспокойство. Нельзя было громко кричать, ломать ветки или обижать животных. Люди верили, что "хозяин леса" может разозлиться и запутать тропинки или нагнать болезнь на того, кто не проявляет уважения.

Особенно опасались волков. На Александров день у серых хищников начинаются "свадьбы", звери становятся очень агрессивными и шумными. В одиночку ходить в чащу было просто опасно — волки могли напасть даже на взрослого человека. Их громкий вой считали признаком того, что зима уходит навсегда, но расслабляться пока рано. Дикие звери чувствуют весну и защищают свою территорию, так что лишний раз их лучше не провоцировать.

Были и домашние правила. Одно из самых известных — запрет на мытье головы 28 марта. Считалось, что вода в этот день может смыть невидимую защиту человека. Тот, кто решится помыться, рискует привлечь к себе сглаз или мелкие неприятности. Также в этот день старались не выходить на улицу без оберега. Простая булавка, приколотая с изнанки одежды, считалась лучшим средством от дурного глаза, который в этот период особенно силен. Люди старались не смотреть долго в чужие окна и не вступать в пустые споры с незнакомцами.

Конечно, не обходилось без примет по птицам. Если 28 марта вы увидели чайку — значит, лед на реках скоро начнет ломаться и пойдет ледоход. А прилет трясогузки обещал очень теплое и солнечное лето. Птиц старались задобрить, вынося им зерно и хлебные крошки. Верили, что накормленная птица принесет в семью достаток и благополучие.

Даже если вы живете в центре города, Александров день — повод вспомнить о природе. Прогулка в парке, отказ от суеты и простое внимание к окружающему миру помогут настроиться на нужный лад. Весна — время обновления, и этот день учит нас быть мудрее и спокойнее. Главное — встретить его с чистыми мыслями и без злобы в сердце. Тогда и природа, и сама жизнь будут к вам добры, а удача не заставит себя долго ждать. К вечеру хорошо бы собрать всю семью за общим столом, чтобы укрепить домашний очаг. Помните, что доброе слово сегодня имеет особую силу.

28 марта 2026, 06:21
Горячая картошка и противовирусные не спасут: врачи назвали 5 привычек, которые только затягивают простуду

Горячая картошка и противовирусные не спасут: врачи назвали 5 привычек, которые только затягивают простуду
Оказывается, большинство популярных способов лечения ОРВИ только мешают организму бороться с вирусом. Многие из нас привыкли лечить простуду "по старинке": гора таблеток из рекламы, три одеяла и бабушкины методы.

Бросил с тремя детьми: муж звезды "Кухни" Елены Подкаминской тайно подал на развод
Елена Подкаминская осталась одна с тремя детьми. Звезда сериала "Кухня" Елена Подкаминская всегда была мастером конспирации.

Бывшая жена Дмитрия Диброва больно уколола его новую пассию
Развод не прошел бесследно, и теперь Полина не упускает случая напомнить бывшему мужу, кто в доме главная звезда. После расставания Дмитрия и Полины Дибровых страсти вокруг их личной жизни не утихают.

Федора Бондарчука застукали в компании вдовы известного режиссера
Похоже, 58-летний Федор Бондарчук нашел утешение в объятиях Виктории Исаковой после громкого развода с Паулиной Андреевой. Прошел год с тех пор, как Паулина Андреева официально объявила о расставании с режиссером.

В Египте обнаружили загадочную находку, которая полностью изменит историю
Древние строители пирамид оставили прямо под носом у туристов подсказку, которую ученые расшифровали только сейчас. Все привыкли, что Великий Сфинкс — это одинокий страж пустыни.

