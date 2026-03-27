Бывшая жена Дмитрия Диброва больно уколола его новую пассию

Развод не прошел бесследно, и теперь Полина не упускает случая напомнить бывшему мужу, кто в доме главная звезда.



После расставания Дмитрия и Полины Дибровых страсти вокруг их личной жизни не утихают. Полина уже давно не скрывает своего счастья с новым мужчиной — Романом Товстиком. Они сьехались еще в конце прошлого года и, что самое интересное, поселились совсем рядом с Дмитрием. Теперь бывшие супруги живут по соседству и вместе воспитывают детей, наблюдая за переменами в жизни друг друга буквально через забор.

Дмитрий Дибров тоже не остался в одиночестве. Телеведущий сейчас живет с нутрициологом Екатериной Гусевой. Ей 43 года, она воспитывает троих детей и недавно пережила развод. В светских кругах вовсю обсуждают, что этот роман Дмитрий закрутил не просто так, а назло бывшей жене. Дело в том, что Екатерина — не случайный человек в этой истории. Раньше она входила в женский клуб, который создала сама Полина, так что женщины знакомы уже много лет.

На недавнем мероприятии журналисты прямо спросили Полину, как она относится к новой избраннице шоумена. Ответ получился вежливым по форме, но очень обидным по содержанию. Диброва заявила, что не обязана одобрять выбор бывшего супруга, и добавила фразу, которую теперь обсуждает весь интернет.

"Я бы не назвала девушкой эту женщину", — больно уколола нынешнюю пассию Дмитрия Полина в разговоре с прессой.

Хотя она тут же добавила, что считает Екатерину достойным человеком, само противопоставление слов "девушка" и "женщина" прозвучало как явный намек на возраст соперницы. Полина словно подчеркнула, что ее место молодой музы теперь занято кем-то из "другой лиги".

Несмотря на такие колкости, Полина уверяет, что сохранила с Дмитрием прекрасные отношения. Она говорит, что благодарна ему за все годы брака и за то, что он дал ей в жизни. Полина уверена: если детям что-то понадобится, Дмитрий сделает невозможное, чтобы им помочь. Она даже не сомневается, что бывший муж всегда откроет перед ней двери своего дома, если ей вдруг потребуется поддержка.

Интересно, как на такие выпады реагирует сам Дмитрий. Пока он предпочитает не вступать в открытую перепалку, наслаждаясь обществом Екатерины. Но жить по соседству с бывшей женой, которая за словом в карман не лезет, — задача не из легких.