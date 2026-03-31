Вторжение огненных шаров: почему мир в панике из-за происходящего на небе

На Земле происходит нечто необъяснимое. Со всех уголков планеты приходят новости о гигантских светящихся сферах, которые прорезают ночную тьму. Американское метеорное общество буквально завалено отчетами перепуганных очевидцев. Первые три месяца 2026 года побили все рекорды по количеству сообщений о ярких вспышках, вызывая у людей настоящий ужас, сообщает RidLife. Только за один квартал зафиксировали 38 крупных небесных событий, которые подтверждены сотнями свидетелей. Самый громкий случай произошел в небе над Германией 8 марта — тогда странный обьект увидели сразу 3229 человек.

Конечно, соцсети моментально взорвались версиями об инопланетном вторжении. Люди уверены: такие яркие и частые огни не могут быть просто случайным совпадением. Однако ученые поспешили всех успокоить. По их словам, это не корабли пришельцев, а обычные болиды. Это куски горной породы, которые прилетают к нам из внутренней части Солнечной системы. Когда такой камень на огромной скорости врезается в плотные слои атмосферы, он вспыхивает и оставляет за собой длинный светящийся хвост. Красиво, но очень жутко.

Но не все верят официальной науке. Скептики указывают на событие 17 марта, которое никак не вписывается в теорию о падающих звездах. В тот день один из обьектов внезапно отклонился от своей траектории. Обычный метеорит так сделать не может — законы физики этого не позволяют. Этот странный маневр заставил многих задуматься: а не пытаются ли исследователи скрыть от нас настоящий контакт с НЛО? Уж слишком кучно и подозрительно пошли эти "космические гости".

Сами ученые стоят на своем и называют эти камни безобидными. Хотя слово "безобидные" здесь явно лишнее и неуместное. Даже если это просто кусок скалы, он может весить больше тонны и лететь со скоростью 40 000 километров в час. Если такая махина не сгорит в небе полностью, а упадет на жилой сектор, последствия будут катастрофическими. Обломки способны разнести в щепки крепкие дома и уничтожить все в радиусе падения. Так что, даже если инопланетяне ни при чем, радоваться особо нечему. Космос явно решил устроить нам проверку на прочность, и никто не знает, что прилетит к нам в следующем месяце.