Татьяну Васильеву переехала машина в самом центре Москвы

Народную артистку не спас даже пешеходный переход.

Татьяна Васильева снова оказалась в центре тревожных новостей, но на этот раз не из-за новых ролей или скандальных интервью. Все случилось средь бела дня в районе Таганки. Актриса спокойно переходила дорогу, когда почувствовала резкую боль в ступне — ее ногу буквально переехало колесо автомобиля.

Водитель, который совершил наезд, даже не притормозил и скрылся с места происшествия. Любая другая звезда на ее месте уже бы требовала объявить план "Перехват" и наказать виновного по всей строгости закона. Но Татьяна Александровна отнеслась к случившемуся философски. Она уверена, что человек за рулем просто ее не заметил и уехал не из-за злого умысла, а по чистой случайности.

Народная артистка угодила в неприятную историю прямо на пешеходном переходе, но даже гипс не заставил ее бросить работу. Несмотря на шок, Васильева сама добралась до ближайшего травмпункта. Врачи осмотрели поврежденную ногу и вынесли вердикт: на этот раз обошлось без перелома, но связки сильно растянуты. Чтобы нога зажила быстрее и кости оставались в покое, медики настояли на наложении гипса. Для большинства людей это стало бы поводом взять длинный больничный и лежать дома, но только не для нее. Актриса уже официально заявила, что не собирается отменять ни одного запланированного спектакля. Сцена для нее важнее личного комфорта, даже если придется выходить к зрителю прихрамывая.

Для поклонников эта новость стала настоящим ударом, ведь проблемы с ногами преследуют звезду "Самой обаятельной и привлекательной" всю жизнь. Сама Васильева уже давно сбилась со счета своим травмам. В ее биографии уже значится пять серьезных переломов ног, и этот случай стал шестым крупным повреждением. Причем после пятого перелома актриса махнула рукой на советы врачей и просто перестала пить специальные таблетки для укрепления костей. Видимо, она решила, что никакая химия не поможет, если судьба снова решит испытать ее на прочность.