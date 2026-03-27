Более 70 студентов заинтересовались работой в школах Подмосковья на днях карьеры в вузах

Сотрудники Центра развития карьеры Московской области провели встречи со студентами МПГУ и НИУ МЭИ в рамках дней карьеры, рассказав о возможностях трудоустройства в образовательных учреждениях региона, сообщили в Минобразования Подмосковья.

Как рассказали в ведомстве, в Московском педагогическом государственном университете стенд региона посетили более 100 студентов, из которых 70 оставили контактные данные для дальнейшего взаимодействия по вопросам практики и трудоустройства. Студентам младших курсов предложили проходить практику в школах области, выпускникам – работу по специальности.

В Национальном исследовательском университете МЭИ акцент сделали на карьерных возможностях для студентов технических и естественно-научных направлений, которые могут стать педагогами по математике, информатике, физике, химии и биологии. Это первый опыт подобного сотрудничества для региона.

Среди предлагаемых льгот – выплаты молодым специалистам, региональная доплата и компенсация аренды жилья. Выпускникам 2026 года, окончившим обучение без троек и начинающим работать с сентября, доступен проект «ТОП-100», предоставляющий единовременную выплату и повышенную заработную плату.

В Минобразования Подмосковья отметили, что практику выездных дней карьеры планируется продолжать, охватывая профильные и технические вузы. Такие мероприятия проходят в соответствии с задачами нацпроекта «Кадры».