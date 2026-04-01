Елена Подкаминская развелась с мужем Тесты Татьяна Васильева попала под машину Игры Сонник

Топ новостей недели

Лента новостей

Понедельник 6 апреля

Дни.ру
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
Судьба готовит подножку: Глоба назвала знаки, которым апрель 2026 года принесет резкие перемены

Знаменитый астролог Тамара Глоба предупредила, что середина весны станет временем больших денег для одних и серьезных проверок на прочность для других.

Апрель 2026 года обещает быть насыщенным и во многом переломным. Судя по прогнозу, который составила Тамара Глоба, расслабляться не стоит ни одному знаку. Кому-то звезды подарят шанс разбогатеть, а кому-то придется проявить характер, чтобы не остаться у разбитого корыта.

Овнам в этом месяце нужно запастись терпением. В ваш знак зашел Сатурн, а это значит, что легких побед не будет. Ждите успеха в делах, но будьте готовы много пахать и экономить. В конце апреля берегите здоровье — возможны срывы. У Тельцов первая половина месяца пройдет удачно: деньги сами идут в руки, а друзья поддерживают во всем. Но будьте осторожны в третьей декаде. Одно случайное знакомство может перевернуть всю вашу жизнь, и не факт, что это пойдет на пользу старым отношениям.

Близнецам апрель принесет "чистку рядов". Часть друзей уйдет, какие-то финансовые планы могут рухнуть. Но не расстраивайтесь, это даст вам свободу для новых свершений. Ракам, наоборот, пора паковать чемоданы. Вас ждут поездки, успех в учебе и поддержка от партнеров издалека.

Львам в начале месяца стоит сбавить обороты и заняться собой. Позже откроется "второе дыхание": придут деньги и крупные проекты. В конце апреля ждите предложений в личной жизни. Девам Глоба советует не лезть в споры, особенно с близкими. Помощь придет с неожиданной стороны, но следите за кошельком — вторая половина месяца будет затратной.

Весам придется буквально выгрызать свое место под солнцем. На работе грядет перестройка, возможна борьба с конкурентами. Но в конце месяца наступит светлая полоса в любви. Скорпионы посвятят время детям и дому. На службе могут возникнуть мысли об увольнении, но не рубите с плеча — опирайтесь на старых друзей.

Стрельцам пора заняться ремонтом и делами родителей. Внимательно проверяйте новые проекты, в них могут быть скрытые изьяны. Козероги будут решать вопросы с жильем. Остерегайтесь афер, но ждите большую любовь в середине апреля. Водолеи смогут удачно вложиться в имущество. В конце месяца возможны новости о прибавлении в семействе. Рыбам придется потратить много сил на старте, но вторая половина апреля окупит все старания отличными доходами.

Главное помнить, что знаменитый астролог Тамара Глоба предупредила, что середина весны станет временем больших денег для одних и серьезных проверок на прочность для других. Прислушайтесь к советам планет, чтобы выйти из этого месяца победителем.

Шоу-бизнес в Telegram

1 апреля 2026, 11:35
Фото: freepik.com
"КП"✓ Надежный источник

По теме

Выбор читателей

