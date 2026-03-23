Допелась до больничной койки: что на самом деле произошло с Татьяной Булановой

Татьяна Буланова оказалась в больнице прямо во время гастрольного тура, и теперь врачи пытаются поставить ее на ноги.



Новости о госпитализации любимицы миллионов прогремели как гром среди ясного неба. Сама певица выложила в соцсети пугающий кадр: рука под капельницей и подпись, полная горькой иронии.

"Гастроли, они такие", — коротко написала артистка.

Она не стала вдаваться в подробности, но по фото понятно, что ситуация серьезная и сил продолжать выступления просто нет.

Поклонники тут же завалили ее комментариями с пожеланиями здоровья. Люди реально переживают, ведь график у звезды в последнее время был просто сумасшедший. Похоже, организм просто не выдержал бешеной нагрузки, постоянных переездов и вечного недосыпа.

А ведь совсем недавно, 6 марта, певица отметила свой 57-й день рождения. Праздник прошел тихо, в семейном кругу. Татьяна всегда рассказывала, что в их доме не принято заранее заказывать подарки. Муж иногда спрашивает, что ей хочется, но чаще делает сюрпризы на свой вкус. Сама Буланова к дорогим вещам относится спокойно: говорит, что ей одинаково приятно и получать, и дарить, лишь бы это было искренне. Но, видимо, главным подарком в этот раз должен был стать полноценный отпуск, на который артистка так и не выкроила время.

Прошлый год стал для нее временем настоящего возвращения на олимп. Буланова снова стала мелькать во всех эфирах, ее песни зазвучали с новой силой. Она сменила имидж, начала выступать с молодой подтанцовкой и устраивать современные шоу. Это дало мощный толчок карьере, но и забрало немало ресурсов.

Бесконечные ночные концерты и жизнь на чемоданах бесследно не проходят. Даже у самых сильных наступает момент, когда внутренний аккумулятор садится в ноль. Сейчас артистке приходится проводить время не на сцене под светом софитов, а в белой палате под присмотром медиков. Точный диагноз пока не озвучивают, но капельница — это всегда сигнал о том, что телу нужна экстренная помощь.