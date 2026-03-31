685
400
true
1
5
4.7
96
235
35

Россияне выбрали лучшее средство для мытья посуды – результаты поразили экспертов

Россияне выбрали лучшее средство для мытья посуды – результаты поразили экспертов
96

Более 3700 человек определили тройку победителей в битве за чистую посуду без химии.

Масштабное голосование на портале Клео.ру и в Telegram-канале завершилось неожиданными результатами. Пользователи выбирали между девятью популярными средствами для мытья посуды, и победитель опередил ближайшего конкурента почти на 200 голосов.

Первое место с результатом в 849 голосов занял FAIRY Pure & Clean. Пользователи особенно оценили эффективность этого средства против жира при полном отсутствии ароматизаторов и красителей. И это неудивительно – кто не хочет получить чистую посуду без химических запахов?

На втором месте расположился BIOMIO без запаха, собрав 671 голос. Его секрет – запатентованная технология био-энзим на основе липазы и циклодекстринов. Благодаря этим компонентам гель легко справляется с остатками пищи даже в холодной воде, что экономит не только время, но и электроэнергию.

Бронзовым призером стал SYNERGETIC с пометками "антибактериальное, гипоаллергенное, без запаха". За него проголосовали 520 человек. Средство привлекло внимание своей универсальностью – им можно мыть не только посуду, но и детские игрушки, соски, овощи и фрукты.

Всего в голосовании участвовали девять средств известных брендов. Помимо тройки лидеров, в списке были представлены GRASS crispi eco (497 голосов), AOS с экстрактом хлопка (318), SORTI с витамином Е (297) и другие.

"Три часа в неделю – именно столько времени среднестатистический человек тратит на мытье посуды. Поэтому важно, чтобы средства были не только эффективными, но и безопасными", – отмечают организаторы голосования.

Как проводилось голосование

Для формирования списка номинантов редакция Клео.ру ориентировалась на экспертные ресурсы в сфере ритейла, отбирала продукты одной ценовой категории и учитывала их узнаваемость среди потребителей.

Проголосовать мог любой желающий, выбрав до трех позиций. Результаты голосования на сайте и в Telegram-канале суммировались, формируя финальный рейтинг. Такой подход позволил создать действительно непредвзятую картину предпочтений российских потребителей.

"Наша цель – помочь составить независимый и осознанный рейтинг продукта, предложив варианты, которые зарекомендовали себя как безопасные и эффективные", – подчеркивают на Клео.ру.

31 марта 2026, 09:25
Фото: freepik.com
Клео.ру✓ Надежный источник

Золотой цветок удачи: почему 31 марта – лучший день, чтобы начать новую жизнь
Голландский метод: всего одна привычка поможет вам высыпаться каждый день
Нарушивший закон Киркоров "надел черную водолазку" и вышел на связь с поклонниками
Экзотика против маразма: норвежцы нашли способ почистить мозг от мусора
До 60 лет не дотянет: известный врач вынес пугающий приговор Анастасии Волочковой
