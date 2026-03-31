Две разные судьбы: почему дочери Збруева пошли такими разными дорогами

Легендарному актеру исполнилось 88 лет, а его семейная история остается одной из самых драматичных в российском кино.

Сегодня Александр Збруев отмечает свое 88-летие. За плечами легендарного актера десятки знаковых ролей от Ганжи в "Большой перемене" до хоккеиста Волгина в "Романсе о влюбленных". Но его личная жизнь оказалась намного сложнее киносценариев. Дважды женатый, Збруев стал отцом двух дочерей, судьбы которых сложились настолько по-разному, что сложно поверить в их родство.

Первая любовь Збруева — красавица Валентина Малявина — подарила ему четыре года брака, но не детей. После аборта они расстались, хотя актер всю жизнь продолжал заботиться о бывшей жене. Даже когда ее жизнь пошла под откос, Збруев помогал ей, оплачивая лечение после тюрьмы и слепоты.

Со второй женой, Людмилой Савельевой (знаменитой Наташей Ростовой из "Войны и мира"), Збруев прожил долгие годы. В этом браке родилась дочь Наталья. Ее судьба стала настоящей трагедией для родителей. Девушка перенесла тяжелую травму головы, а позже, по словам близких, пережила предательство любимого человека, которое окончательно подорвало ее психику. Она попала в психиатрическую клинику, и болезнь победить не удалось.

Сейчас Наталья живет с родителями, своей семьи не создала. В 2005 году она даже подожгла квартиру, и только счастливая случайность предотвратила трагедию. Для Збруева забота о больной дочери стала главным делом жизни, хотя он никогда не выносит эту боль на публику.

Параллельно в жизни актера появилась еще одна семья. От отношений с актрисой Еленой Шаниной в 1993 году родилась дочь Татьяна. Збруев не скрывал внебрачного ребенка, дал ей свою фамилию и всегда поддерживал. Татьяна унаследовала не только внешность отца, но и его талант. Она стала актрисой и сейчас служит в родном для отца "Ленкоме". Недавно она подарила Збруеву внука, которым актер бесконечно гордится.

Судьба распорядилась так, что одна дочь стала для Збруева источником постоянной боли и тревоги, а другая — радости и гордости. Но настоящий актер и человек, Збруев никогда не делил своих детей. Он просто любит их обеих, хотя и по-разному. И сегодня, в свой 88-й день рождения, он принимает поздравления в кругу близких, зная, что прожил непростую, но достойную жизнь.