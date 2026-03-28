"Я не дам раку забрать ее": жених Лерчек снял первое видео из онкоцентра"Я не дам раку забрать ее": жених Лерчек снял первое видео из онкоцентра "Контракт был": невеста Лепса раскрыла горькую правду об их расставании"Контракт был": невеста Лепса раскрыла горькую правду об их расставании "20 лет меня не слышат": Мясников раскрыл правду о напитке, который спасает мозг от деменции"20 лет меня не слышат": Мясников раскрыл правду о напитке, который спасает мозг от деменции Будущие миллионеры: названа самая перспективная профессия, которая скоро озолотит россиянБудущие миллионеры: названа самая перспективная профессия, которая скоро озолотит россиян

Спите как ни в чем не бывало: почему кофе на одних действует как снотворное, а на других – нет

Спите как ни в чем не бывало: почему кофе на одних действует как снотворное, а на других – нет
Разгадка того, почему вечерний эспрессо для соседа становится билетом в царство Морфея, а для вас – причиной бессонницы до рассвета, кроется в глубине вашего организма.

Мир любителей бодрящего напитка давно разделился на два лагеря. Пока одни боятся лишнего глотка капучино после обеда, другие спокойно заказывают крепкий американо на ночь и через десять минут видят десятый сон. Оказывается, такая разница в реакциях — это не дело привычки, а результат работы внутренних механизмов, которые невозможно перехитрить.

Генетическая лотерея: битва ферментов в печени

То, насколько долго будет действовать на вас кофеин, зависит прежде всего от эффективности работы вашей печени. Именно этот орган вырабатывает специальные ферменты, которые занимаются расщеплением стимулятора и его выводом из крови.

Если ваши ферменты бодрые, они разрушают кофеин на раз-два. В этом случае он покидает кровоток настолько быстро, что вы ложитесь и "спите как ни в чем не бывало" даже после позднего ужина с кофе. Но если ваши ферменты медленные, они могут биться с кофеином часами. В такой ситуации человек чувствует эффект дневной чашки даже глубокой ночью. Ученые подчеркивают: изменить эту особенность нельзя, так как она заложена в нас генетически.

Раньше пил пять чашек: как возраст меняет правила игры

Даже если вы всю жизнь считали себя кофеиноустойчивым человеком, ситуация может внезапно измениться. С годами печень неизбежно изнашивается, и скорость выведения веществ из организма падает. Чем старше мы становимся, тем дольше кофеин задерживается в крови, создавая лишнюю нагрузку на нервную систему.

Именно с этим связан классический эффект, когда люди замечают перемену в своих привычках. Многие признаются: "Раньше я пил пять чашек кофе за день, а теперь утром – и больше что-то не хочется". Организм начинает сам модерировать нагрузку, подавая сигналы о том, что прежние нормы стали для него тяжелым испытанием.

Почему не стоит спорить с организмом

Специалисты советуют не игнорировать эти перемены и не пытаться "взломать" систему. Если ваше тело начало по-другому реагировать на привычный напиток, это естественный биологический процесс, с которым лучше не конфликтовать.

Когда кофеин перестает приносить привычную бодрость и начинает вызывать тревогу или мешать засыпанию, это знак, что печени требуется больше времени на его переработку. Разумное ограничение потребления кофе поможет избежать лишнего стресса для сердца и обеспечит качественный отдых, который с возрастом становится гораздо важнее любого кратковременного прилива сил.

28 марта 2026, 12:51
Фото: freepik.com
MAX / Ловцы снов✓ Надежный источник

Тест: угадай фильм по дому – сколько культовых киновселенных вы узнаете с первого взгляда?

Пора задуматься: врач назвала норму ночных походов в туалет для тех, кому за 55

Правило "до полуночи" не работает: Бехтерева назвала идеальное время для отхода ко сну

Чек потерян, но деньги вернут: юрист раскрыл хитрый способ проучить наглых продавцов

Многие покупатели опускают руки, когда не находят бумажный чек, хотя закон на их стороне даже в самых спорных ситуациях. Покупки в интернете стали для нас обычным делом, но вот возврат товара часто превращается в головную боль.

В этот день природа просыпается по-особенному, и старые запреты помогают нам сохранить мир в доме и здоровье в теле. 28 марта в народном календаре называют Александровым днем или Лесным ухоженьем.

Оказывается, большинство популярных способов лечения ОРВИ только мешают организму бороться с вирусом. Многие из нас привыкли лечить простуду "по старинке": гора таблеток из рекламы, три одеяла и бабушкины методы.

Елена Подкаминская осталась одна с тремя детьми. Звезда сериала "Кухня" Елена Подкаминская всегда была мастером конспирации.

Развод не прошел бесследно, и теперь Полина не упускает случая напомнить бывшему мужу, кто в доме главная звезда. После расставания Дмитрия и Полины Дибровых страсти вокруг их личной жизни не утихают.

27/03ПтнКонец легенды в Грязи: почему роскошный замок Пугачевой и Галкина* могут сравнять с землей 26/03ЧтвДоктор Мясников раскрыл, сколько на самом деле витамина Д необходимо человеку 27/03ПтнВ Египте обнаружили загадочную находку, которая полностью изменит историю 26/03ЧтвИдеальный продукт найден: ученые поставили 100 баллов из 100 обычному овощу из супермаркета 27/03ПтнБросил с тремя детьми: муж звезды "Кухни" Елены Подкаминской тайно подал на развод 27/03Птн"Срочно пластику": почему зрители больше не узнают Михаила Ефремова на сцене