Спите как ни в чем не бывало: почему кофе на одних действует как снотворное, а на других – нет

Разгадка того, почему вечерний эспрессо для соседа становится билетом в царство Морфея, а для вас – причиной бессонницы до рассвета, кроется в глубине вашего организма.



Мир любителей бодрящего напитка давно разделился на два лагеря. Пока одни боятся лишнего глотка капучино после обеда, другие спокойно заказывают крепкий американо на ночь и через десять минут видят десятый сон. Оказывается, такая разница в реакциях — это не дело привычки, а результат работы внутренних механизмов, которые невозможно перехитрить.

Генетическая лотерея: битва ферментов в печени

То, насколько долго будет действовать на вас кофеин, зависит прежде всего от эффективности работы вашей печени. Именно этот орган вырабатывает специальные ферменты, которые занимаются расщеплением стимулятора и его выводом из крови.

Если ваши ферменты бодрые, они разрушают кофеин на раз-два. В этом случае он покидает кровоток настолько быстро, что вы ложитесь и "спите как ни в чем не бывало" даже после позднего ужина с кофе. Но если ваши ферменты медленные, они могут биться с кофеином часами. В такой ситуации человек чувствует эффект дневной чашки даже глубокой ночью. Ученые подчеркивают: изменить эту особенность нельзя, так как она заложена в нас генетически.

Раньше пил пять чашек: как возраст меняет правила игры

Даже если вы всю жизнь считали себя кофеиноустойчивым человеком, ситуация может внезапно измениться. С годами печень неизбежно изнашивается, и скорость выведения веществ из организма падает. Чем старше мы становимся, тем дольше кофеин задерживается в крови, создавая лишнюю нагрузку на нервную систему.

Именно с этим связан классический эффект, когда люди замечают перемену в своих привычках. Многие признаются: "Раньше я пил пять чашек кофе за день, а теперь утром – и больше что-то не хочется". Организм начинает сам модерировать нагрузку, подавая сигналы о том, что прежние нормы стали для него тяжелым испытанием.

Почему не стоит спорить с организмом

Специалисты советуют не игнорировать эти перемены и не пытаться "взломать" систему. Если ваше тело начало по-другому реагировать на привычный напиток, это естественный биологический процесс, с которым лучше не конфликтовать.

Когда кофеин перестает приносить привычную бодрость и начинает вызывать тревогу или мешать засыпанию, это знак, что печени требуется больше времени на его переработку. Разумное ограничение потребления кофе поможет избежать лишнего стресса для сердца и обеспечит качественный отдых, который с возрастом становится гораздо важнее любого кратковременного прилива сил.