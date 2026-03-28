Суббота 28 марта

15:12Чек потерян, но деньги вернут: юрист раскрыл хитрый способ проучить наглых продавцов
Чек потерян, но деньги вернут: юрист раскрыл хитрый способ проучить наглых продавцов
Многие покупатели опускают руки, когда не находят бумажный чек, хотя закон на их стороне даже в самых спорных ситуациях.

Покупки в интернете стали для нас обычным делом, но вот возврат товара часто превращается в головную боль. Главный миф, который поддерживают магазины: "Нет чека — нет возврата". На самом деле это наглая ложь. Адвокат Станислав Вершинин обьясняет, что правила в онлайне такие же, как в обычном бутике. Закон "О защите прав потребителей" (статья 18) четко говорит: отсутствие чека не может быть поводом для отказа.

Если вы потеряли бумажку, доказать покупку можно кучей других способов. Подойдет выписка из банковского приложения, электронный чек на почте или даже скриншот переписки с менеджером в мессенджере. Даже если у вас есть только гарантийный талон или свидетель, который видел, как вы забирали посылку, — этого достаточно. Закон разрешает использовать любые цифровые и бумажные аргументы.

Что делать, если магазин все равно идет в отказ? Не тратьте нервы на пустые споры по телефону. Сразу пишите претензию. Подготовьте два экземпляра и сошлитесь на статью 18 и статью 26.1 (о дистанционной продаже). Одну копию отдайте в магазин и потребуйте подпись о получении. Если вы в другом городе — отправьте заказным письмом с уведомлением. Обычно на этом этапе "смелость" продавцов заканчивается, так как они понимают, что перед ними грамотный человек.

Если через 10 дней деньги не вернули, пишите жалобу в Роспотребнадзор прямо через их сайт. Обычно одной проверки хватает, чтобы магазин сам начал вам звонить с извинениями. Крайняя мера — суд. Бояться его не стоит: по таким делам не нужно платить госпошлину, а иск подается по месту вашего жительства.

В суде вы можете потребовать не только цену товара, но и компенсацию морального вреда. А самое приятное — неустойку. По закону магазин обязан выплатить вам 1% от стоимости покупки за каждый день просрочки. Если спор затянется, сумма может вырасти вдвое. Знание этих простых правил помогает не только вернуть свои деньги, но и заставить недобросовестные магазины работать честно. Никогда не позволяйте себя обманывать — закон дает вам все инструменты для защиты.

28 марта 2026, 15:12
