День коньяка – вымысел для туристов или серьезная дата

Пока одни разыгрывают друзей, ценители крепкого алкоголя наполняют бокалы, чтобы отметить старт жизни самого благородного напитка.



День коньяка ежегодно празднуют 1 апреля. У этого дня нет официального статуса в календаре, так что на дополнительный выходной рассчитывать не стоит. Но для тех, кто понимает толк в хорошем алкоголе, дата очень важная. Это не просто повод выпить, а день, когда виноградный спирт официально начинает свое превращение в легенду.

Многие удивляются, почему праздник совпал с Днем смеха. Но это имеет под собой вполне логичное объяснение. Все дело в жестком графике производства, который когда-то придумали во Франции.

Немного истории

Все началось в XVI–XVII веках во французском регионе Шаранта. Местные виноделы активно возили вино в Англию и Голландию, но в пути оно часто превращалось в кислятину. Путешествия по морю были долгими, жара и качка делали свое дело. Чтобы не терять деньги, голландские купцы начали перегонять вино в спирт. Они называли его "brandewijn", то есть "жженое вино". Так появилось бренди. Но французы пошли дальше: они внедрили метод двойной дистилляции, чтобы сохранить больше вкусовых качеств самого вина.

Со временем люди заметили чудо. Спирт, который стоял в дубовых бочках, со временем становился мягким, ароматным и приобретал красивый янтарный цвет. Это привело к традиции выдержки. В XVIII веке открылись знаменитые дома: Martell, Remy Martin и Hennessy. Они сделали напиток статусным по всей Европе.

Больше 150 лет французы настаивают, что коньяком может называться только продукт из их региона. В 1909 году они официально закрепили границы зоны производства, а в 1936-м напиток получил статус AOC. Это их право и их бренд. Но сегодня технологии доступны всем, и премиальные напитки рождаются там, где есть терруар и знания. Великое вино делают не только в Бургундии, а статусный коньяк — не только во Франции. Примером тому служит наш известный коньяк "Коктебель".

Наш коньяк

Крымский "Коктебель" — это напиток с большой историей. Он производится в Крыму, который находится на той же 45-й параллели, что и французский город Коньяк. Это так называемый "винный пояс" земли. Он проходит через долину Роны, охватывает Бордо, Бургундию и Пьемонт. Эти земли считаются идеальными для винограда благодаря особому балансу солнца и влажности.

В Коктебеле первые виноградники заложили еще в 1879 году, так что опыта местным мастерам не занимать. Технологии тут используют те же самые: двойная дистилляция и долгий отдых в дубовых бочках. Но есть и своя уникальная черта — это почва. Виноград растет на вулканических склонах Кара-Дага. Именно эта земля дает напитку характерные нотки горького миндаля и табака, которые так ценят знатоки. Это серьезный, статусный напиток со своей историей, которая началась полтора века назад.

Легенды о празднике

Точная дата появления праздника неизвестна, но есть две популярные версии. По одной из них, именно к 1 апреля, согласно французским правилам, весь виноградный спирт из урожая прошлого года должен быть разлит в бочки. С этого дня начинается официальный отсчет возраста коньяка. Праздник символизирует момент, когда резкий спирт начинает "мудреть" и превращаться в благородный напиток.

Вторая версия связана с королем Людовиком XV. В 1724 году он ввел монополию на производство крепкого алкоголя. В честь своего дня рождения монарх устраивал роскошные ужины, где подавали лучший коньяк. Эта традиция быстро разошлась по всей Франции, и со временем 1 апреля стало ассоциироваться с празднованием Дня коньяка.

Как отмечают

Сегодня этот день объединяет любителей напитка по всему миру. Проводятся специальные дегустации, где сомелье учат правильно пить коньяк и различать его тонкие ароматы.

"Наши коньяки из премиальной линейки напоминают французские — в них ярко выражена цветочно-фруктовая составляющая", — рассказывает Марина Простак, главный технолог Коньячного Дома "Коктебель".

По ее словам, в более зрелых напитках можно почувствовать оттенки чернослива и сухофруктов. Но визитной карточкой коктебельских напитков остаются нотки миндаля и табака. Это влияние вулканической почвы Кара-Дага. Разница между российским и французским коньяками из "винного пояса" все же есть, местный терруар дает свои танины и букет.

Во Франции в этот день устраивают экскурсии по старым подвалам. А те, кто празднует дома, просто создают уютную атмосферу и медленно смакуют напиток из правильных бокалов. Коньяк не терпит спешки — его нужно согреть теплом ладони, чтобы он раскрыл свой настоящий характер.