Алексей Лихачев: "Росатом" создаст кампус мирового уровня в Обнинске – последние новости

Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация подала заявку на создание современного университетского кампуса в Обнинске в рамках нацпроекта "Молодёжь и дети". Проект "Обнинск Тех" должен стать ключевой площадкой подготовки кадров для российской и мировой атомной энергетики.

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев принял участие в подписании документов на участие «Обнинск Тех» в конкурсе по созданию сети современных кампусов. По его словам, именно люди остаются главным дефицитом даже в эпоху высоких технологий, а для развития атомной отрасли это особенно критично.

«Во все времена главным дефицитом в развитии всегда были кадры. Именно люди всегда определяли качество развития, его перспективу», – подчеркнул глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Почему Обнинск выбран центром подготовки атомных кадров

Обнинск – символ российской атомной науки. Именно здесь появился первый в мире атомный реактор для мирных целей, здесь исторически формировалась школа ядерных специалистов. Сегодня на этой площадке «Росатом» планирует создать кампус мирового уровня, который объединит образование, науку и практику.

«Исторически МИФИ является кузницей атомных кадров, исторически Обнинск является одним из первых наукоградов нашей страны, где собственно и рождалась атомная наука. И то, что именно в этом месте будет рожден кампус мирового уровня, учебный центр планетарного формата, здесь сошлись и опыт, и сегодняшние вызовы, а самое главное – завтрашние ответы на эти вызовы», – отметил Алексей Лихачев.

Глобальные планы «Росатома» и роль новых кадров

«Росатом» реализует один из самых масштабных портфелей международных проектов в атомной энергетике. В ближайшие 20 лет госкорпорация намерена построить десятки энергоблоков в разных странах мира и создать в России фактически новый, четвёртый технологический уклад в атомной отрасли.

Для этого требуются не просто инженеры, а убеждённые специалисты с особым мировоззрением – способные работать на глобальном уровне и ориентированные на созидание. Именно такую задачу ставит перед собой будущий кампус «Обнинск Тех».

«Наша задача, чтобы десятки тысяч людей получили образование на Обнинской площадке в кампусе нового типа, прошли соответствующую подготовку на действующих объектах Российской Федерации, на строящихся наших зарубежных объектах и вступили в строй глобальных атомщиков», – заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

Что даст проект региону и отрасли

Как сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша, проект реализуется совместно с госкорпорацией «Росатом». Кампус «Обнинск Тех» объединит образовательные, научные и исследовательские возможности региона и станет глобальной площадкой подготовки специалистов для ядерных и смежных технологий. Новости атомной отрасли подтверждают высокий спрос на такие компетенции.

Кампус войдёт в число 40 университетских кампусов мирового уровня, которые Россия планирует создать к 2036 году по нацпроекту «Молодёжь и дети». Сейчас уже формируется сеть из 25 таких площадок – от Калининграда до Сахалина.

В Калужской области параллельно увеличивают количество бюджетных мест в колледжах и техникумах, открывают новые специальности под запросы высокотехнологичных отраслей. Таким образом, создание кампуса становится частью системной работы по обеспечению технологического суверенитета страны.

Перспективы для России и мировой атомной энергетики

Атомная энергетика сегодня переживает глобальный подъём. Страны, которые инвестируют в неё, получают не только чистую и стабильную энергию, но и мощный технологический задел на десятилетия вперёд. Россия с её опытом и портфелем заказов «Росатома» занимает в этом процессе ведущие позиции, что регулярно отражают новости отрасли.

Создание кампуса в Обнинске – это инвестиция в будущее, где качество человеческого капитала определит, кто будет задавать стандарты ядерных технологий завтра. Выпускники новой площадки должны не только владеть современными компетенциями, но и нести ценности безопасного, экологичного и мирного развития атомной отрасли.

Как подчеркнул Алексей Лихачев, важно направить знания на созидание и сделать так, чтобы новые специалисты способствовали прогрессу человечества и установлению мира на планете.

«Росатом» продолжает последовательно выстраивать всю цепочку – от фундаментальной науки и подготовки кадров до строительства АЭС и реализации международных проектов. Новый кампус в Обнинске станет важным звеном этой системы, укрепляя позиции России как глобального лидера в атомной энергетике.