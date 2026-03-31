Алексей Лихачев: "Росатом" создаст кампус мирового уровня в Обнинске – последние новости

Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация подала заявку на создание современного университетского кампуса в Обнинске в рамках нацпроекта "Молодёжь и дети". Проект "Обнинск Тех" должен стать ключевой площадкой подготовки кадров для российской и мировой атомной энергетики.

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев принял участие в подписании документов на участие «Обнинск Тех» в конкурсе по созданию сети современных кампусов. По его словам, именно люди остаются главным дефицитом даже в эпоху высоких технологий, а для развития атомной отрасли это особенно критично.

«Во все времена главным дефицитом в развитии всегда были кадры. Именно люди всегда определяли качество развития, его перспективу», – подчеркнул глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Почему Обнинск выбран центром подготовки атомных кадров

Обнинск – символ российской атомной науки. Именно здесь появился первый в мире атомный реактор для мирных целей, здесь исторически формировалась школа ядерных специалистов. Сегодня на этой площадке «Росатом» планирует создать кампус мирового уровня, который объединит образование, науку и практику.

«Исторически МИФИ является кузницей атомных кадров, исторически Обнинск является одним из первых наукоградов нашей страны, где собственно и рождалась атомная наука. И то, что именно в этом месте будет рожден кампус мирового уровня, учебный центр планетарного формата, здесь сошлись и опыт, и сегодняшние вызовы, а самое главное – завтрашние ответы на эти вызовы», – отметил Алексей Лихачев.

Глобальные планы «Росатома» и роль новых кадров

«Росатом» реализует один из самых масштабных портфелей международных проектов в атомной энергетике. В ближайшие 20 лет госкорпорация намерена построить десятки энергоблоков в разных странах мира и создать в России фактически новый, четвёртый технологический уклад в атомной отрасли.

Для этого требуются не просто инженеры, а убеждённые специалисты с особым мировоззрением – способные работать на глобальном уровне и ориентированные на созидание. Именно такую задачу ставит перед собой будущий кампус «Обнинск Тех».

«Наша задача, чтобы десятки тысяч людей получили образование на Обнинской площадке в кампусе нового типа, прошли соответствующую подготовку на действующих объектах Российской Федерации, на строящихся наших зарубежных объектах и вступили в строй глобальных атомщиков», – заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

Что даст проект региону и отрасли

Как сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша, проект реализуется совместно с госкорпорацией «Росатом». Кампус «Обнинск Тех» объединит образовательные, научные и исследовательские возможности региона и станет глобальной площадкой подготовки специалистов для ядерных и смежных технологий. Новости атомной отрасли подтверждают высокий спрос на такие компетенции.

Кампус войдёт в число 40 университетских кампусов мирового уровня, которые Россия планирует создать к 2036 году по нацпроекту «Молодёжь и дети». Сейчас уже формируется сеть из 25 таких площадок – от Калининграда до Сахалина.

В Калужской области параллельно увеличивают количество бюджетных мест в колледжах и техникумах, открывают новые специальности под запросы высокотехнологичных отраслей. Таким образом, создание кампуса становится частью системной работы по обеспечению технологического суверенитета страны.

Перспективы для России и мировой атомной энергетики

Атомная энергетика сегодня переживает глобальный подъём. Страны, которые инвестируют в неё, получают не только чистую и стабильную энергию, но и мощный технологический задел на десятилетия вперёд. Россия с её опытом и портфелем заказов «Росатома» занимает в этом процессе ведущие позиции, что регулярно отражают новости отрасли.

Создание кампуса в Обнинске – это инвестиция в будущее, где качество человеческого капитала определит, кто будет задавать стандарты ядерных технологий завтра. Выпускники новой площадки должны не только владеть современными компетенциями, но и нести ценности безопасного, экологичного и мирного развития атомной отрасли.

Как подчеркнул Алексей Лихачев, важно направить знания на созидание и сделать так, чтобы новые специалисты способствовали прогрессу человечества и установлению мира на планете.

«Росатом» продолжает последовательно выстраивать всю цепочку – от фундаментальной науки и подготовки кадров до строительства АЭС и реализации международных проектов. Новый кампус в Обнинске станет важным звеном этой системы, укрепляя позиции России как глобального лидера в атомной энергетике.

31 марта 2026, 20:20
Михаил Делягин усмотрел в хищениях на острове Октябрьский признаки организованной схемы по выводу бюджетных средств Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин прокомментировал ситуацию вокруг хищений при строительстве культурно-образовательного комплекса на острове Октябрьский в Калининграде.

Займ под залог недвижимости позволяет привлечь крупную сумму денег. По факту это кредит, где недвижимость выступает гарантией возврата денег. Такой подход позволяет банкам предлагать выгодные условия, а заемщикам – получать значительные суммы на длительный срок. В 2025 году такие программы становятся все популярнее, ведь они дают возможность реализовать планы без рисков. Для чего нужен кредит под залог жилья?Займ под залог недвижимости подходит для разных целей — это может быть покупка нового жилья, запуск бизнеса или погашение долгов.

На Международном фестивале "Атомная Даурия", который проходит в Краснокаменске в дни празднования 80-летия атомной промышленности России, состоялась конференция "Влияние атомных технологий на международное сотрудничество, качество жизни населения и муниципальное развитие". В панельной дискуссии приняли участие директор по квантовым технологиям Госпорации "Росатом" Екатерина Солнцева, руководитель Горнорудного дивизиона Госкорпорации "Росатом" Владимир Верховцев, заместитель председателя Правительства Забайкальского края Буянто Батомункуев, генеральный директор ПАО "ППГХО им.

Мировые потребители и поставщики угля ищут альтернативу. Ситуация на энергетическом рынке все больше разворачивается не пользу угольщиков – спрос на их продукцию стремительно снижается.

Вся страна живет в единой правовой, бюджетной и налоговой системе, и делить ее на центр и регионы нельзя. Такую точку зрения высказал мэр Москвы Сергей Собянин во время беседы на пленарной сессии "Суверенная финансовая система в период трансформации: на службе национальным целям, на страже благосостояния", которая состоялась в рамках VII Московского финансового форума. "Мы живем в одной стране, в одной правовой ситуации, бюджетной, налоговой.

