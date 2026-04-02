Москва помогает детям с аутизмом развивать социальные и бытовые навыки

Старые таблетки в мусорку: Мясников раскрыл, какое средство лечит изжогу в десять раз быстрееСтарые таблетки в мусорку: Мясников раскрыл, какое средство лечит изжогу в десять раз быстрее Жестокий поступок Долиной на концерте вызвал волну негодования в сети: вот что она сделалаЖестокий поступок Долиной на концерте вызвал волну негодования в сети: вот что она сделала Пугачева и Галкин* нашли способ спасти свой замок в Подмосковье: вот что они сделалиПугачева и Галкин* нашли способ спасти свой замок в Подмосковье: вот что они сделали Допелась до больничной койки: что на самом деле произошло с Татьяной БулановойДопелась до больничной койки: что на самом деле произошло с Татьяной Булановой

00:45Великий понедельник или проклятие смоковницы: почему 6 апреля ваша лень может лишить вас удачи на весь год 19:21Лихачев: "Росатом" подвёл итоги AtomSkills-2026 – главные новости 18:29К таким людям никогда не придет богатство – об этом говорил еще Бенджамин Франклин 15:18Лечение за ноль рублей: как заставить частную клинику принять вас бесплатно по полису 12:27Голова в тисках: почему эта привычка часто доводит до мигрени 05:40Вернется сторицей: что категорически нельзя делать в Вербное воскресенье, 5 апреля 22:26Куда сходить в Москве: афиша главных событий апреля 18:28Тарелка вместо психолога: какие продукты на самом деле лечат хандру 15:42Тишина по закону: как наказать шумных соседей и заставить их заплатить за ваш покой 12:59Волосы сыплются через три месяца после стресса: почему лысина появляется с задержкой 07:34Золотые круги на небе: почему 4 апреля нужно обязательно посмотреть на солнце, чтобы разбогатеть 18:51Процесс самоуничтожения: найдена скрытая причина разрушения мозга после инсульта 17:42Хватит смотреть в потолок: три секрета англичанина, как мгновенно уснуть после ночного пробуждения 15:56 Миллион за комментарий: как наказать интернет-клеветника и заставить его заплатить за ложь 13:43Разбитое сердце фигуриста: что делал Петр Чернышев на могиле Заворотнюк в ее 55-летие 12:37В столице завершилась 6-я Московская неделя моды в "Манеже" 12:08Анфиса Чехова неожиданно покинула Россию: куда уехала звезда 10:13Известная солистка популярной группы чудом выжила в перевернувшемся поезде под Ульяновском 09:36"У нас получился отличный хулиганский дуэт": Екатерина Стулова призналась, что творила с Охлобыстиным на съемках 01:29Сделайте этот простой подарок 3 апреля, чтобы беды обходили ваш дом стороной 19:32Кредитная петля: почему ваш долг растет сам по себе и как обмануть банк по закону 16:12Остановитесь, вы ломаете свой позвоночник: так спать нельзя ни в коем случае 14:53Звезды нашептали: куда сорваться в отпуск в апреле, чтобы не прогадать с судьбой 13:17Москва помогает детям с аутизмом развивать социальные и бытовые навыки 12:3470-летнего Ефима Шифрина экстренно прооперировали: вот что случилось 10:54Джиган и Самойлова разделили имущество после развода: вот как 09:27Больная и одинокая Алла Пугачева может пострадать на чужбине 00:24Год без болезней: сделайте это 2 апреля и забудьте про докторов на долгое время 19:10Всего 11 минут в день: названы три копеечных привычки, которые заменяют спортзал и диеты 18:33Стартовала битва кормов для кошек: решается судьба 9 премиум-брендов 16:23Мушки перед глазами оказались опасным сигналом: нужно бежать к врачу немедленно 15:09Хватит мучить себя: ученые выяснили, почему невозможно выспаться в кресле самолета 13:58Схождение Благодатного огня под замком: паломников не пустят к главной святыне 11:35Судьба готовит подножку: Глоба назвала знаки, которым апрель 2026 года принесет резкие перемены 09:48Не в январе: почему настоящий 2026 год начнется только в апреле? 09:01День коньяка – вымысел для туристов или серьезная дата 00:17Смех против злых духов: почему 1 апреля – самый важный день для вашего дома 20:20Алексей Лихачев: "Росатом" создаст кампус мирового уровня в Обнинске – последние новости 20:15Почти 15 тысяч ветеранов Подмосковья получат выплаты ко Дню Победы 19:12Вторжение огненных шаров: почему мир в панике из-за происходящего на небе 17:09Стало известно, кто погасил долги смертельно больной блогерши Лерчек 15:37Мясников предупреждает: новые нормы холестерина 2026 года станут настоящим испытанием для сосудов 13:04Две разные судьбы: почему дочери Збруева пошли такими разными дорогами 11:03Эксперты раскрыли, что на самом деле ждет российскую моду 10:35Ушел навсегда: легендарный комик из "Масок" больше не выйдет на сцену 09:25Россияне выбрали лучшее средство для мытья посуды – результаты поразили экспертов 00:09Золотой цветок удачи: почему 31 марта – лучший день, чтобы начать новую жизнь 19:24Голландский метод: всего одна привычка поможет вам высыпаться каждый день 17:29Нарушивший закон Киркоров "надел черную водолазку" и вышел на связь с поклонниками 15:34Экзотика против маразма: норвежцы нашли способ почистить мозг от мусора
Москва помогает детям с аутизмом развивать социальные и бытовые навыки

Главная задача специалистов на всех этапах реабилитации – научить ребенка взаимодействовать с миром, общаться с другими людьми и ориентироваться в повседневной жизни.

Диагноз "аутизм" часто пугает родителей, но сегодня это перестает быть приговором. В Москве выстроили систему поддержки, которая сопровождает человека буквально всю жизнь: от первой диагностики в раннем детстве до помощи в трудоустройстве. Главная задача специалистов на всех этапах реабилитации — научить ребенка взаимодействовать с миром, общаться с другими людьми и ориентироваться в повседневной жизни.

Все начинается с общения в семье. Часто родители просто не понимают, как заговорить со своим ребенком, который живет в своем внутреннем мире. Специалисты обучают их альтернативной коммуникации — это общение без слов с помощью карточек, жестов и цветных меток. Когда барьер исчезает, родители начинают видеть в своих детях уникальные таланты. У кого-то это феноменальная математическая память, у кого-то — дар к рисованию или музыке. Главное — вовремя заметить эту искру.

Путь к самостоятельности бывает долгим, но результаты впечатляют. Например, близнецы Андрей и Сергей раньше не могли обходиться без мамы, а после занятий в реабилитационном центре "Солнышко" научились сами готовить завтрак и собирать вещи. Сегодня они уже студенты колледжа. Это и есть настоящая победа — когда "особенный" ребенок делает шаг в обычную взрослую жизнь.

Город активно помогает и некоммерческим организациям через гранты "Москва — добрый город". В центре "Ментор", например, дефектологи и психологи работают в связке, чтобы не перегружать детей и добиваться прогресса быстрее. А для подростков постарше есть проекты вроде "Своего ключа", где учат планировать бюджет и вежливо общаться в магазинах.

Взрослые люди с аутизмом тоже не остаются один на один со своими трудностями. В мастерских фонда "Искусство быть рядом" их обучают ремеслу. Георгий, один из участников, под присмотром наставников уже шьет лоскутные одеяла на машинке. Это дает ему не только уверенность в себе, но и реальную профессию. В Москве работают десятки таких центров, где каждый может найти свое дело. Помощь города и работа фондов создают ту среду, в которой каждый житель, независимо от особенностей здоровья, может чувствовать себя нужным и защищенным. Работа идет на перспективу — до 2030 года столица планирует сделать такую поддержку еще доступнее для всех, кому она необходима.

2 апреля 2026, 13:17
Фото: Агентство городских новостей "Москва"
Mos.ru✓ Надежный источник

Лихачев: "Росатом" подвёл итоги AtomSkills-2026 – главные новости

Глава "Росатома" Алексей Лихачев подвёл итоги международного чемпионата AtomSkills-2026 в Екатеринбурге. Событие стало одной из ключевых новостей отрасли, показав рост кадрового потенциала атомной энергетики. 5 апреля в Екатеринбурге завершился одиннадцатый чемпионат профессионального мастерства AtomSkills-2026 – крупнейшее отраслевое событие «Росатома» в сфере подготовки кадров.

День коньяка – вымысел для туристов или серьезная дата

Пока одни разыгрывают друзей, ценители крепкого алкоголя наполняют бокалы, чтобы отметить старт жизни самого благородного напитка. День коньяка ежегодно празднуют 1 апреля.

Почти 15 тысяч ветеранов Подмосковья получат выплаты ко Дню Победы

В Московской области утверждены размеры единовременной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны к 81-й годовщине Победы, сообщили в Министерстве социального развития региона. «В Подмосковье сегодня проживают почти 15 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 366 фронтовиков.

В Подмосковье ИИ-камеры появятся еще на 81 спортобъекте в 2026 году

В Московской области продолжается реализация проекта "Умный ФОК", в рамках которого к концу года камерами с искусственным интеллектом будет оснащен 281 спортивный объект, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев на совещании с правительством и главами округов. «Цель — чтобы каждый спортивный объект был доступен, чтобы время в нем было расписано.

Фестиваль "Театральный бульвар" стал победителем премии "Событие года"

Москвичи и гости столицы три месяца подряд смотрели спектакли мирового уровня прямо под открытым небом. Прошлым летом Москва превратилась в одну огромную театральную сцену.

05/04ВскВернется сторицей: что категорически нельзя делать в Вербное воскресенье, 5 апреля 04/04СбтЗолотые круги на небе: почему 4 апреля нужно обязательно посмотреть на солнце, чтобы разбогатеть 04/04СбтТишина по закону: как наказать шумных соседей и заставить их заплатить за ваш покой 04/04СбтВолосы сыплются через три месяца после стресса: почему лысина появляется с задержкой 04/04СбтТарелка вместо психолога: какие продукты на самом деле лечат хандру 04/04СбтКуда сходить в Москве: афиша главных событий апреля