Фестиваль "Театральный бульвар" стал победителем премии "Событие года"

Фестиваль "Театральный бульвар" стал победителем премии "Событие года"
Москвичи и гости столицы три месяца подряд смотрели спектакли мирового уровня прямо под открытым небом.

Прошлым летом Москва превратилась в одну огромную театральную сцену. Фестиваль "Театральный бульвар" шел три месяца, и его итоги оказались впечатляющими. В Доме союзов недавно прошла церемония вручения премии "Событие года", где проект столичного Департамента культуры собрал целую коллекцию наград. Эксперты присудили ему первое место в номинации "Фестиваль года". И это неудивительно, ведь "Театральный бульвар" стал главным событием года.

Масштаб праздника действительно поражает: на 14 площадках города показали более тысячи постановок. Причем все это происходило на обычных бульварах, куда мог зайти любой прохожий совершенно бесплатно. В фестивале приняли участие более трех тысяч артистов из 40 регионов России, а также из других стран: Мексики, Японии, Армении, Испании, Гвинеи, Китая и Франции. На сцены выходили не только начинающие коллективы, но и настоящие звезды кино и театра. Владимир Машков, Юлия Пересильд, Гоша Куценко, Дарья Мороз и Константин Райкин выступали прямо перед прохожими, стирая границы между залом и сценой.

Руководитель Департамента культуры Алексей Фурсин подчеркнул, что такая высокая оценка — это большая ответственность. Прошлый сезон показал, что формат уличного театра невероятно востребован. Люди хотят видеть качественное искусство не только в закрытых залах, но и в городской среде. В этом году программу планируют сделать еще более насыщенной и интересной, чтобы сохранить интерес публики.

Помимо главной награды, "Театральный бульвар" взял призовые места как лучший городской праздник и значимое культурное событие. Премия "Событие года" вручается уже в 14-й раз и считается престижной среди профессионалов. Но главная победа — это признание зрителей. Когда полтора миллиона человек выбирают провести вечер на спектакле, это лучший показатель успеха. Фестиваль доказал, что Москва умеет делать праздники мирового масштаба, которые понятны и интересны каждому. Теперь перед организаторами стоит сложная задача — снова удивить горожан и удержать заданную планку. Искусство на улицах стало новой традицией, которую в городе явно полюбили.

30 марта 2026, 12:05
Фото: mos.ru
Mos.ru✓ Надежный источник

Собянин: Новые площадки "Биокластера" откроются на ВДНХ в этом году

Собянин: Новые площадки "Биокластера" откроются на ВДНХ в этом году
Москва превращается в крупнейший мировой центр по числу музеев и выставочных пространств. Столица сегодня входит в число мировых лидеров по количеству выставочных площадок.

RWB запустила второй ЦОД в ОЭЗ "Дубна"

RWB запустила второй ЦОД в ОЭЗ "Дубна"
Компания RWB ввела в эксплуатацию второй центр обработки данных в особой экономической зоне "Дубна" в Подмосковье, сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области. По данным ведомства, новый объект расширит вычислительную инфраструктуру маркетплейса Wildberries и других цифровых сервисов компании.

Более 70 студентов заинтересовались работой в школах Подмосковья на днях карьеры в вузах

Более 70 студентов заинтересовались работой в школах Подмосковья на днях карьеры в вузах
Сотрудники Центра развития карьеры Московской области провели встречи со студентами МПГУ и НИУ МЭИ в рамках дней карьеры, рассказав о возможностях трудоустройства в образовательных учреждениях региона, сообщили в Минобразования Подмосковья. Как рассказали в ведомстве, в Московском педагогическом государственном университете стенд региона посетили более 100 студентов, из которых 70 оставили контактные данные для дальнейшего взаимодействия по вопросам практики и трудоустройства.

На регпортале Подмосковья оформили более 20,5 тыс. повторных свидетельств о ЗАГС

На регпортале Подмосковья оформили более 20,5 тыс. повторных свидетельств о ЗАГС
Жители Московской области подали свыше 20,5 тыс. заявлений на получение повторных документов о регистрации актов гражданского состояния через региональный портал госуслуг с начала года, сообщили в Мингосуправления региона. В ведомстве напомнили, что услуга доступна в разделе «Гражданам» – «Документы» – «Личные».

Союзники России выступили с экстренным заявлением по Ирану

Союзники России выступили с экстренным заявлением по Ирану
В связи с опасным обострением на Ближнем Востоке Парламентская Ассамблея ОДКБ официально потребовала прекратить внешние провокации против Ирана и вернуться к мирному диалогу. Совет Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) принял официальное заявление, касающееся ситуации вокруг Ирана.

