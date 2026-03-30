Фестиваль "Театральный бульвар" стал победителем премии "Событие года"

Москвичи и гости столицы три месяца подряд смотрели спектакли мирового уровня прямо под открытым небом.

Прошлым летом Москва превратилась в одну огромную театральную сцену. Фестиваль "Театральный бульвар" шел три месяца, и его итоги оказались впечатляющими. В Доме союзов недавно прошла церемония вручения премии "Событие года", где проект столичного Департамента культуры собрал целую коллекцию наград. Эксперты присудили ему первое место в номинации "Фестиваль года". И это неудивительно, ведь "Театральный бульвар" стал главным событием года.

Масштаб праздника действительно поражает: на 14 площадках города показали более тысячи постановок. Причем все это происходило на обычных бульварах, куда мог зайти любой прохожий совершенно бесплатно. В фестивале приняли участие более трех тысяч артистов из 40 регионов России, а также из других стран: Мексики, Японии, Армении, Испании, Гвинеи, Китая и Франции. На сцены выходили не только начинающие коллективы, но и настоящие звезды кино и театра. Владимир Машков, Юлия Пересильд, Гоша Куценко, Дарья Мороз и Константин Райкин выступали прямо перед прохожими, стирая границы между залом и сценой.

Руководитель Департамента культуры Алексей Фурсин подчеркнул, что такая высокая оценка — это большая ответственность. Прошлый сезон показал, что формат уличного театра невероятно востребован. Люди хотят видеть качественное искусство не только в закрытых залах, но и в городской среде. В этом году программу планируют сделать еще более насыщенной и интересной, чтобы сохранить интерес публики.

Помимо главной награды, "Театральный бульвар" взял призовые места как лучший городской праздник и значимое культурное событие. Премия "Событие года" вручается уже в 14-й раз и считается престижной среди профессионалов. Но главная победа — это признание зрителей. Когда полтора миллиона человек выбирают провести вечер на спектакле, это лучший показатель успеха. Фестиваль доказал, что Москва умеет делать праздники мирового масштаба, которые понятны и интересны каждому. Теперь перед организаторами стоит сложная задача — снова удивить горожан и удержать заданную планку. Искусство на улицах стало новой традицией, которую в городе явно полюбили.