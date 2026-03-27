В Египте обнаружили загадочную находку, которая полностью изменит историю

Древние строители пирамид оставили прямо под носом у туристов подсказку, которую ученые расшифровали только сейчас.

Все привыкли, что Великий Сфинкс — это одинокий страж пустыни. Но археологи из Италии уверены: у него есть зеркальный близнец, который тысячи лет ждал своего часа под песком. Намек на это нашли на древней плите, которая стоит прямо между лапами известного монумента. На ней четко высечены две фигуры, но раньше ученые думали, что это просто красивый символ власти или религии.

Исследователь Филиппо Бионди решил проверить теорию о двойнике. Он просто провел линии от пирамид к Сфинксу и понял, что в архитектуре Гизы не хватает важной детали для симметрии. Изучив местность, команда наткнулась на огромный 55-метровый холм. Долгое время считалось, что это обычная гора из плотного песка, но радары показали совсем другое.

Спутниковые технологии позволили заглянуть глубоко под землю. Оказалось, что под толщами песка скрыта массивная каменная структура. Первые снимки подтвердили, что она в точности повторяет формы Большого Сфинкса. Это не природный обьект, а дело рук человека. Сканирование выявило внутри вертикальные шахты и коридоры. Самое поразительное, что эти ходы — копия тех, что уже нашли под первым Сфинксом.

Бионди считает, что под плато Гиза спрятан целый подземный город. Тоннели от обеих статуй ведут вглубь и, скорее всего, соединяются между собой. Получается, древнее изображение двух стражей было не фантазией художника, а реальной схемой расположения памятников. Египтяне всегда ценили равновесие и порядок, так что второй Сфинкс идеально вписывается в их логику.

Команда уже готовится к раскопкам. Ученые выяснили, что курган состоит не из твердого камня, а из песка, который за века спрессовался и затвердел. Это значит, что статую просто занесло пустыней во время сильных бурь. Если второго Сфинкса откопают, это станет самой громкой находкой нашего времени. История Древнего Египта будет переписана, ведь мы увидим полную картину того, как на самом деле выглядело плато Гиза в эпоху фараонов. Кажется, главные тайны пирамид только начинают открываться. Истина была спрятана за обычным курганом, мимо которого тысячи лет ходили люди.