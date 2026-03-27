В Египте обнаружили загадочную находку, которая полностью изменит историю

На концерте Долиной произошел конфуз Тесты В Москве готовят вечеринку в честь Пугачевой Игры Сонник

Топ новостей недели

Будущие миллионеры: названа самая перспективная профессия, которая скоро озолотит россиянБудущие миллионеры: названа самая перспективная профессия, которая скоро озолотит россиян "20 лет меня не слышат": Мясников раскрыл правду о напитке, который спасает мозг от деменции"20 лет меня не слышат": Мясников раскрыл правду о напитке, который спасает мозг от деменции "Контракт был": невеста Лепса раскрыла горькую правду об их расставании"Контракт был": невеста Лепса раскрыла горькую правду об их расставании "Я не дам раку забрать ее": жених Лерчек снял первое видео из онкоцентра"Я не дам раку забрать ее": жених Лерчек снял первое видео из онкоцентра

Лента новостей

Пятница 27 марта

13:40В Египте обнаружили загадочную находку, которая полностью изменит историю 13:10Более 70 студентов заинтересовались работой в школах Подмосковья на днях карьеры в вузах 11:50"Срочно пластику": почему зрители больше не узнают Михаила Ефремова на сцене 10:30Конец легенды в Грязи: почему роскошный замок Пугачевой и Галкина* могут сравнять с землей 09:01Деньги потекут рекой: секретный ритуал 27 марта, который притягивал золото в самые бедные избы 19:33Идеальный продукт найден: ученые поставили 100 баллов из 100 обычному овощу из супермаркета 17:29Доктор Мясников раскрыл, сколько на самом деле витамина Д необходимо человеку 15:08Названа самая популярная артистка России 14:51На регпортале Подмосковья оформили более 20,5 тыс. повторных свидетельств о ЗАГС 12:12Небо почернело от тысяч птиц: жители Тель-Авива в панике ждут конца света из-за жуткого знака 10:57Союзники России выступили с экстренным заявлением по Ирану 10:53Татьяну Васильеву переехала машина в самом центре Москвы 09:32Стало известно, кто на самом деле вернул Михаила Ефремова на сцену 00:02Всего 15 минут уделите этому ритуалу 26 марта, чтобы надолго обрести здоровье и энергию 19:31Ученые раскрыли, какие продукты навсегда избавят от камней в почках 17:04Появившаяся в неожиданном амплуа певица Юта о смене профессии: Если предложит – отказать не смогу 15:35"Может не пережить очередное вмешательство": страдающей от болей Пугачевой требуется помощь русских врачей 13:03Конец вечным мучениям: доктор Мясников раскрыл секрет, как навсегда забыть о мигрени 10:23Жестокий поступок Долиной на концерте вызвал волну негодования в сети: вот что она сделала 09:43На Московской неделе моды обсудили инструменты развития брендов через маркетплейсы 09:34Делали так постоянно: стало известно, лекарство в какой форме нельзя принимать ни в коем случае 04:27Не лечится: врач рассказала, почему не все таблетки могут избавить от боли в горле 00:38Бросьте монетку в воду: как 25 марта притянуть в дом удачу и достаток на весь год 19:36Вы все еще чистите зубы только один раз в день? Ученые рассказали чем это грозит 17:26Пугачева и Галкин* нашли способ спасти свой замок в Подмосковье: вот что они сделали 15:10Диеты больше не работают: Анна Семенович честно рассказала, как на самом деле сбросила лишние килограммы 13:35Лиза Арзамасова изменилась до неузнаваемости: что случилось со звездой "Папиных дочек" 11:57Жители Подмосковья за месяц купили более 31 млн литров молока и кефира 11:48"Прости меня, пожалуйста": расправившийся с бабушкой и братом пасынок Стаса Намина разрыдался в суде 10:26Бюджеты не спасли: как Хабенский и камерная драма обошли исторические блокбастеры на премии "Ника" 09:48Старые таблетки в мусорку: Мясников раскрыл, какое средство лечит изжогу в десять раз быстрее 01:05Совершите это нехитрое действие 24 марта, чтобы получить гору денег 17:10Одинокая домохозяйка в берете: почему Галкин* бросил больную Пугачеву одну на Кипре 16:57Ничего не грузит, все бесит: почему перебои с интернетом переживаются как личная катастрофа. 16:04Не нужны никакие гаджеты: чтобы хорошо выспаться, нужно просто делать это 13:16Допелась до больничной койки: что на самом деле произошло с Татьяной Булановой 12:30Хватит кормить аптеки: ваша поясница разваливается не от грыж, а именно от этого 11:18Сергей Собянин рассказал об инновациях московских компаний в строительстве 11:09Пользователей сервиса "Мосбилет" приглашают на встречу с космонавтом 10:57"Даже когда она молчит, она транслирует": Светлана Сурганова – о невероятной манкости Елены Яковлевой 09:26Счастье в кубе: Лиза Моряк и Сарик Андреасян станут многодетными родителями 02:11Старые долги: как не стать финансовым заложником на Василису, 23 марта 20:36Все может пойти прахом: названы даты в апреле 2026 года, когда опасно принимать решения 16:51Мстить или простить: 5 детективов, исследующих психологию жертвы 12:55Деньги на ветер: 3 верных признака, что ваш витамин D3 – подделка 08:05Сорок птиц несут весну: какой тайный обряд 22 марта спасет ваш урожай 19:24Удача сама постучится в дверь: названы даты в апреле 2026 года, когда деньги и успех будут на вашей стороне 15:25Мозг просто отключается: такое пробуждение может навредить вашему здоровью и подорвать нервную систему 12:52Без квартиры и миллионов: эксперт объяснил, почему Лариса Долина никогда не увидит своих денег 08:50Принесите это в дом 21 марта, чтобы навсегда избавиться от болезней и бед
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

В Египте обнаружили загадочную находку, которая полностью изменит историю

64

Древние строители пирамид оставили прямо под носом у туристов подсказку, которую ученые расшифровали только сейчас.

Все привыкли, что Великий Сфинкс — это одинокий страж пустыни. Но археологи из Италии уверены: у него есть зеркальный близнец, который тысячи лет ждал своего часа под песком. Намек на это нашли на древней плите, которая стоит прямо между лапами известного монумента. На ней четко высечены две фигуры, но раньше ученые думали, что это просто красивый символ власти или религии.

Исследователь Филиппо Бионди решил проверить теорию о двойнике. Он просто провел линии от пирамид к Сфинксу и понял, что в архитектуре Гизы не хватает важной детали для симметрии. Изучив местность, команда наткнулась на огромный 55-метровый холм. Долгое время считалось, что это обычная гора из плотного песка, но радары показали совсем другое.

Спутниковые технологии позволили заглянуть глубоко под землю. Оказалось, что под толщами песка скрыта массивная каменная структура. Первые снимки подтвердили, что она в точности повторяет формы Большого Сфинкса. Это не природный обьект, а дело рук человека. Сканирование выявило внутри вертикальные шахты и коридоры. Самое поразительное, что эти ходы — копия тех, что уже нашли под первым Сфинксом.

Бионди считает, что под плато Гиза спрятан целый подземный город. Тоннели от обеих статуй ведут вглубь и, скорее всего, соединяются между собой. Получается, древнее изображение двух стражей было не фантазией художника, а реальной схемой расположения памятников. Египтяне всегда ценили равновесие и порядок, так что второй Сфинкс идеально вписывается в их логику.

Команда уже готовится к раскопкам. Ученые выяснили, что курган состоит не из твердого камня, а из песка, который за века спрессовался и затвердел. Это значит, что статую просто занесло пустыней во время сильных бурь. Если второго Сфинкса откопают, это станет самой громкой находкой нашего времени. История Древнего Египта будет переписана, ведь мы увидим полную картину того, как на самом деле выглядело плато Гиза в эпоху фараонов. Кажется, главные тайны пирамид только начинают открываться. Истина была спрятана за обычным курганом, мимо которого тысячи лет ходили люди.

Шоу-бизнес в Telegram

27 марта 2026, 13:40
Фото сгенерировано нейросетью
RidLife✓ Надежный источник

По теме

Небо почернело от тысяч птиц: жители Тель-Авива в панике ждут конца света из-за жуткого знака

"Срочно пластику": почему зрители больше не узнают Михаила Ефремова на сцене

Актер вернулся к работе после долгого перерыва, но его физическая форма вызвала у публики массу вопросов. Михаил Ефремов снова на подмостках.

Конец легенды в Грязи: почему роскошный замок Пугачевой и Галкина* могут сравнять с землей

Шесть этажей роскоши могут превратиться в груду строительного мусора из-за грубых нарушений закона. Знаменитый замок в деревне Грязь, который Алла Пугачева и Максим Галкин* строили годами, внезапно оказался в центре скандала.

Деньги потекут рекой: секретный ритуал 27 марта, который притягивал золото в самые бедные избы

Сегодня даже обычная уборка может превратиться в мощный магнит для денег, если знать один старый секрет наших предков. 27 марта в народном календаре — это день Венедикта или, как его называли в деревнях, Скотника.

Идеальный продукт найден: ученые поставили 100 баллов из 100 обычному овощу из супермаркета

Этот зеленый продукт обошел в рейтинге все экзотические фрукты и стал абсолютным чемпионом по пользе для нашего организма. Ученые долго спорили, какой продукт можно считать самым полезным для человека.

Доктор Мясников раскрыл, сколько на самом деле витамина Д необходимо человеку

Многие люди годами пьют лишние добавки просто потому, что их напугали несуществующим дефицитом. Сегодня проверять уровень витамина Д в крови стало обычной привычкой.

Выбор читателей

26/03ЧтвНебо почернело от тысяч птиц: жители Тель-Авива в панике ждут конца света из-за жуткого знака 25/03Срд"Может не пережить очередное вмешательство": страдающей от болей Пугачевой требуется помощь русских врачей 25/03СрдУченые раскрыли, какие продукты навсегда избавят от камней в почках 26/03ЧтвТатьяну Васильеву переехала машина в самом центре Москвы 26/03ЧтвСтало известно, кто на самом деле вернул Михаила Ефремова на сцену 26/03ЧтвНазвана самая популярная артистка России