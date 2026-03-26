Доктор Мясников раскрыл, сколько на самом деле витамина Д необходимо человеку

Многие люди годами пьют лишние добавки просто потому, что их напугали несуществующим дефицитом.



Сегодня проверять уровень витамина Д в крови стало обычной привычкой. Люди тратят деньги на анализы и переживают, когда видят цифры в бланке. Многие лаборатории и врачи в интернете говорят, что нужно держать показатель на уровне 40–60 единиц. Но доктор Мясников в своем посте обьяснил, что такие нормы сильно завышены. На самом деле большинству из нас достаточно гораздо меньше.

Главный показатель в анализах называется 25(OH)D. По мнению большинства официальных экспертных комитетов, настоящим дефицитом считается уровень ниже 12 единиц. Если у вас от 12 до 20 — это просто небольшая нехватка. А все, что выше 20, уже считается абсолютной нормой.

Многие люди годами пьют лишние добавки просто потому, что их напугали несуществующим дефицитом. Популярный диапазон 30–50 единиц стал модным в соцсетях, но доказательств его реальной пользы очень мало. Массовое стремление поднять уровень еще выше не имеет под собой никакой серьезной научной базы.

Почему нормы так выросли? С 2005 по 2015 год рынок витаминов увеличился в несколько раз. Продавать идею о скрытой нехватке веществ очень выгодно. Когда человеку говорят, что его 25 единиц — это якобы плохой результат, он идет в аптеку и покупает очередную банку с капсулами. Это большой бизнес, который строится на нашей тревожности.

Не стоит забывать и про ошибки в лабораториях. Результаты анализов в разных местах могут отличаться на 20 или 30%. Это обычная техническая особенность методов измерения. Поэтому цифра в бумажке — это не приговор, а просто примерный ориентир.

Исследователи выяснили важный факт. Самый низкий риск смерти был у людей, чей уровень витамина Д составлял от 24 до 28 единиц. Те, у кого показатели были выше 50, наоборот, чаще сталкивались с побочными эффектами. Получается, что умеренные цифры для здоровья полезнее высоких.

Вывод простой: для большинства нормальный диапазон — это 20–30 единиц. Пытаться поднять его до 60 не нужно и даже вредно. Лишние таблетки только нагрузят печень и почки. Вашему телу нужна мера. Если ваш анализ показывает 25 — вы здоровы и никакие дополнительные дозы вам не требуются. Ориентируйтесь на факты, а не на рекламу.