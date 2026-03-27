Актер вернулся к работе после долгого перерыва, но его физическая форма вызвала у публики массу вопросов.

Михаил Ефремов снова на подмостках. В мастерской "12" Никиты Михалкова прошла громкая премьера спектакля "Без свидетелей". Зал был полон, люди шли именно на Ефремова. Всем было дико интересно, в каком состоянии артист вернулся к полноценной жизни и творчеству после всех скандалов и срока. Но первые же отзывы зрителей оказались довольно жесткими.

Многие были поражены тем, как сильно актер изменился внешне. Лицо осунулось, морщины стали глубже, а взгляд — тяжелее. Одна из зрительниц, Марина Степанова, после показа не стала подбирать вежливых слов. Она прямо заявила, что ему нужно делать «срочно пластику»: почему зрители больше не узнают Михаила Ефремова на сцене — этот вопрос обсуждали в фойе почти все. По мнению публики, для новых ролей в кино и театре ему просто необходимо заняться своим телом и лицом. Артист — это прежде всего картинка, и она должна быть в порядке, если он хочет продолжать карьеру.

В самом спектакле есть очень откровенный момент. Михаил раздевается перед всем залом, оставаясь в одних семейных трусах. Это требует огромной смелости, и за такую честность ему стоит отдать должное. Но именно эта сцена подсветила все проблемы со здоровьем. Лишний вес, общая дряблость и усталый вид бросались в глаза даже с задних рядов. Конечно, в заключении не до тренажерных залов, но теперь преданные зрители ждут от него перемен. Марина Степанова подчеркнула, что актеру нужно поработать над фигурой, ведь впереди еще много серьезных работ и съемок.

При этом к самому таланту вопросов ни у кого не возникло. Та же Степанова призналась, что смотрела постановку на одном дыхании. Актерская игра Ефремова по-прежнему заставляет зал замирать. Его партнерша по сцене, Анна Михалкова, назвала его профессионалом высочайшего уровня. Она уверена, что Михаил может найти общий язык с любым коллегой и создать идеальный дуэт. Его внутренняя сила и умение держать внимание аудитории никуда не делись.

Сейчас Ефремов стоит перед выбором. Либо оставаться в образе умудренного жизнью и побитого судьбой человека, либо пытаться вернуть прежний лоск. Нужна ли ему пластическая операция или хватит строгого режима и спорта? Мнения разделились. Кто-то считает, что его нынешнее лицо — это его честная биография. А кто-то уверен, что лицо для актера — это рабочий инструмент, который пора подправить. Впереди у него длинный путь возвращения к зрителю. Главное, что его приняли и готовы слушать, но советы "заняться собой" звучат все громче. Артист должен быть в хорошем состоянии, и это факт.