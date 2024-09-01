Авторская формула здоровья: как изменить свое отношение к еде

Тема здорового питания, правильного образа жизни, сброса или набора веса, подсчета калорий входит в топ самых обсуждаемых за последние 15 лет. Требования иметь стройное тело активно дополняется желанием легко просыпаться по утрам, быть энергичным, иметь психологическую стабильность и не испытывать проблем с либидо.



Как понять, что стоит применять в своей жизни, а от чего стоит категорически отказаться? Как найти ту истину, которая поможет добиться желанных стройности, здоровья, энергии Разобраться в этом вопросе поможет Мария Комиссарова – нутрициолог и хелс–коуч.

Мария, неужели это действительно возможно: проснуться бодрым, радоваться новому дню и не чувствовать желание закрыть глаза и больше не видеть этот мир, не стесняться своего тела и наслаждаться им?

Если говорить максимально кратко, то да! В доказательство я смело могу апеллировать цифрами. На сегодняшний день я изменила жизнь нескольких сотен человек, благодаря своему уникальному комплексному подходу. Десятки красивых, умных, замечательных девушек любуются своим телом, достигают своих жизненных целей, прививают своим детям здоровые пищевые привычки. Сейчас рассказываю вам об этом и понимаю, какая гордость за них меня переполняет. Я шаг за шагом разрабатывала свою методологию, постоянно улучшая и совершенствуя ее. В какой-то момент я увидела запрос от своих клиентов на более глубокую работу, которая не позволяет провалиться в очередной срыв, присущий новомодным быстрым диетам. Тогда я ощутила потребность в расширении своего профессионализма и поступила в магистратуру.

На чем основан ваш метод?

В своем персональном подходе я учитываю сразу два параллельных аспекта – работу с физиологией и ментальным здоровьем. Например, на моей уникальной программе Детокса я даю дыхательную практику, которая напрямую влияет на уровень энергии и спокойствия. Это приводит к стабильности внутреннего состояния. А в таком состоянии уже совсем не хочется развернуть первую попавшуюся в поле зрения шоколадку. Я работаю с причинно-следственным аспектами, а не запретами, как мы все привыкли.

Вы постоянно держите “руку на пульсе” и изучаете новые материалы в мире нутрициологии, даже несмотря на доказанность вашего метода на практике.

Я не могу себе позволить упустить даже малейшие результаты современных исследований. Мир нутрициологии слишком динамичен. Помните, как говорила Алиса Льюиса Кэрролла, “Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!” Например, читая исследования о влияния питания на развитие и риск Альцгеймера, я чувствую сильнейший триггер, чтобы практиковать чистое питание не только для красивой фигуры. Я хочу через 30 лет помнить, в какой стороне находится мой дом. Согласитесь, это уходит далеко за рамки "просто меньше ешь".

Поделитесь вашим самым ярким кейсом, которым особенно гордитесь.

Если выбрать из тех, кто сейчас в работе, то это мама и ее 9-летняя дочь. У ребенка диагностировано ожирение, не самая комплементарная генетика и ряд метаболических поломок. Горжусь, что ребенок зайдет в пубертатный период без огромных проблем со здоровьем и психологических травм. Очень целостная стратегия, помноженная на прекрасную коммуникацию, когда необходимо договориться и с родителем, и с ребенком дает шикарный результат. Мы видим его не только на теле, но и в бланке анализов, а главное – по моральному состоянию семьи.