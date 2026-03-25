Жестокий поступок Долиной на концерте вызвал волну негодования в сети: вот что она сделала

Поклонники певицы не ожидали, что после слез и слов любви к публике артистка проявит такое холодное равнодушие к человеку в беде.



У Ларисы Долиной сейчас полоса неудач. После громкого скандала с потерей квартиры ее доходы сильно упали. Если раньше за живое исполнение хита "Погода в доме" просили 3,5 миллиона рублей, то теперь согласны и на три. А если заказчик настойчивый, можно выбить скидку еще в 700 тысяч. При этом певица все еще требует пятизвездочные отели и люкс в райдере, хотя залы теперь собираются с большим трудом.

На одном из таких выступлений Долина даже расплакалась. Она долго благодарила зрителей и говорила, что без них ее творчество не имеет никакого смысла. Зал аплодировал, момент казался очень искренним и трогательным.

Но все испортил один случай в конце вечера. К сцене подъехала женщина в инвалидной коляске. Она принесла певице букет и очень хотела лично его вручить. Это была преданная поклонница, которая проделала сложный путь, чтобы увидеть кумира. Казалось бы, артистке нужно просто сделать пару шагов вниз и забрать цветы. Но вот что она сделала: Лариса Долина наотрез отказалась спуститься со сцены к больному человеку.

Она осталась стоять наверху, глядя на женщину в кресле свысока. Букет в итоге пришлось передавать через вторые руки. В этот момент вся искренность ее недавних слез мгновенно испарилась. Люди в зале и позже в интернете были возмущены таким поведением. Одно дело — красиво говорить со сцены о любви к фанатам, и совсем другое — проявить простое человеческое сочувствие к инвалиду.

Поступок певицы многие назвали жестоким и высокомерным. Лариса Александровна показала, что ее статус для нее важнее, чем чувства преданных слушателей. Теперь в сети вовсю обсуждают этот инцидент. Многие уверены, что после такого отношения полных залов певице не видать еще очень долго. Настоящая народная артистка должна быть ближе к людям, особенно к тем, кому и так живется нелегко. Но, видимо, у звезды свои представления о доброте. Творчество смыслом наполнилось, а вот человечности не хватило.