Вторник 24 марта

Омез – в мусорку: Мясников раскрыл, какое средство лечит изжогу в десять раз быстрее

Известный доктор предупредил, что привычные таблетки от изжоги могут оказаться пустой тратой денег.

Мы годами пьем одни и те же таблетки, когда в груди начинает печь или ноет желудок. Омепразол, Эзомепразол, Пантопразол — эти названия отскакивают от зубов. В любой аптеке вам предложат Омез или Нольпазу. Они работают, это факт. Врачи их выписывают пачками, чтобы лечить изжогу, эрозии и язву. Но доктор Мясников в своем канале напомнил о важных нюансах.

Эти лекарства хорошо изучены, и их минусы тоже известны. Если пить их постоянно, организм перестает нормально усваивать железо, кальций и витамин В12. Кислота в желудке — это не просто вредная жидкость, а барьер для инфекций. Мы ее убираем и открываем ворота для заразы. Именно поэтому Мясников советует выбросить Омез в мусорку:, ведь японское средство лечит желудок в десять раз быстрее.

Мало кто слышал о препаратах нового поколения. Их называют калий-конкурентными блокаторами. Эту штуку придумали в Японии десять лет назад. К 2020-м годам они добрались до Америки и Европы, а теперь зарегистрированы и у нас. Пока в России доступен только один такой препарат — вонопразан, он же Вокенза. И он реально меняет правила игры.

Как это работает? В желудке есть клетки, которые производят кислоту через специальный "насос" (протоновую помпу). Старые лекарства, те самые "празолы", блокируют этот насос только после того, как активируются в кислой среде желудка. То есть их надо пить строго натощак, иначе толку не будет. А Вокенза работает иначе. Она просто блокирует "калиевый элемент" этого насоса. Насос застревает и перестает выбрасывать кислоту мгновенно.

Главное отличие — скорость. Новому лекарству не нужно время на "активацию". Оно начинает работать сразу, как только попало в кровь. При этом оно не ломает систему в желудке намертво, а просто временно ее блокирует. Эффект получается мощным и очень предсказуемым. Мясников подчеркивает, что это особенно важно для тех, кого обычный Омез просто не берет. А таких людей — до 30%. У них такая генетика, что старые лекарства расщепляются слишком быстро и не успевают подействовать.

Японское средство выручает и в других случаях. Например, если у вас мучительная ночная изжога, когда вы просыпаетесь от боли. Или если нужно быстро заживить язву. В Японии эти таблетки уже вытесняют старые схемы лечения бактерии Хеликобактер Пилори, которая часто "плюет" на обычные антибиотики.

Конечно, есть и минусы. Во-первых, это дорого. Омез стоит копейки, а за новую разработку придется выложить приличную сумму. Во-вторых, препарат еще не изучен так долго, как старые средства, которые пьют уже полвека. Но если вам ничего не помогает и изжога стала вечным спутником, пора задуматься. Мясников прямо говорит: есть средства быстрее и эффективнее. Суть его совета проста: не бойтесь нового, если старое буксует. Теперь вы знаете, что японская медицина предложила альтернативу, которая может стать спасением для вашего желудка. Разберитесь в этом вопросе вместе со своим врачом, ведь терпеть боль в наше время уже просто глупо.

24 марта 2026, 09:48
Александр Мясников. Фото: кадр из программы "Доктор Мясников"
MAX / Доктор Мясников✓ Надежный источник

