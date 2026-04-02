Остановитесь, вы ломаете свой позвоночник: так спать нельзя ни в коем случае

Многие из нас привыкли запрыгивать в кровать и засыпать в той позе, которая кажется удобной в моменте. Но утром тело выставляет счет: болит шея, ноет поясница, а в зеркале отражается помятое лицо. Мы привыкли списывать это на возраст или плохой матрас, но на самом деле проблема в том, как именно вы лежите. Наконец-то есть шанс выспаться, если разобраться в своих ночных привычках.

Самая популярная поза — на боку. Кажется, что это уютно, но для организма это настоящая перегрузка. Когда вы спите на боку, ваши плечи, бедра и колени испытывают сильное давление. Это прямой путь к сколиозу и постоянным болям в суставах. К тому же лицо вжимается в подушку, что провоцирует утренние отеки и морщины. Если совсем не можете отказаться от этой привычки, попробуйте хотя бы класть небольшую подушку между коленями. Это немного снимет напряжение с позвоночника, но проблему полностью не решит.

Есть и более опасный вариант, который врачи называют худшим для здоровья. Сон на животе — это настоящий кошмар для спины и шеи. Представьте: вы восемь часов держите голову повернутой в одну сторону. В таком положении зажимаются сосуды и нервные окончания в шее, а поясница неестественно переразгибается. Утром вы чувствуете себя так, будто по вам проехался трактор. Тело расплачивается за это дикой скованностью. Если уж совсем не получается перевернуться, подложите плоскую подушку под таз — это хоть немного разгрузит поясницу. Так спать нельзя ни в коем случае, если вам дорого ваше здоровье в будущем.

Идеальный вариант, к которому стоит стремиться — сон на спине. Только в этом положении позвоночник может полноценно отдохнуть, а кровь свободно доставляет кислород к мозгу. Лицо остается свежим, а мышцы полностью расслабляются.

Хорошая новость в том, что переучиться можно всего за неделю. Чтобы не переворачиваться по привычке на живот или бок, создайте себе "барьеры". Разложите по бокам от себя большие подушки, которые будут мешать вам менять позу во сне. Сначала будет непривычно, но уже через несколько дней вы почувствуете разницу. Организм скажет вам спасибо легкостью в движениях и бодрым настроением с самого утра.