Пугачева и Галкин* нашли способ спасти свой замок в Подмосковье: вот что они сделали

Чтобы дом не смогли отобрать, Максим Галкин* и Алла Пугачева пошли на неожиданный юридический шаг.



Знаменитый замок в деревне Грязи уже давно стоит без хозяев. После отъезда семьи из страны огромная усадьба превратилась в настоящую проблему. Продать ее за миллиард рублей, как изначально хотела Алла Борисовна, так и не получилось. Желающих выложить такую сумму за специфический дворец в Подмосковье просто не нашлось. Примадонна даже специально возвращалась в Москву, чтобы лично заняться продажей, но достойного покупателя не встретила.

Теперь стало известно, как супруги решили обезопасить свое имущество от возможных рисков. Чтобы дом не смогли отобрать, Максим Галкин* и Алла Пугачева пошли на неожиданный юридический шаг. Они официально переоформили часть прав на дом. Теперь законными владельцами 1/6 доли усадьбы стали их дети — двенадцатилетние Гарри и Лиза. Это не просто жест родительской любви, а холодный расчет.

Дело в том, что когда в права собственности вступают несовершеннолетние дети, любые попытки изъятия или ареста имущества сильно осложняются. Законы о защите прав детей и органы опеки становятся серьезным барьером для любых проверок и претензий. По сути, дети стали юридическим щитом для родительских квадратных метров.

Изначально была идея переписать весь замок на Пугачеву. Но возникла тупиковая ситуация. Чтобы переоформить недвижимость на жену, нужно личное присутствие Максима Галкина*. А он, как известно, признан иностранным агентом и возвращаться в Россию не планирует. Доверенности в таких деликатных вопросах работают не всегда, а рисковать всем имуществом пара явно не хочет.

Сейчас семья обживается на Кипре. Дети ходят в местную школу, за ними присматривают няни, а родители продолжают работать за границей. При этом они очень внимательно следят за тем, чтобы к ним не было финансовых претензий на родине. У Галкина* и Пугачевой нет долгов по налогам или коммунальным платежам. Все счета замок оплачивает вовремя и в полном объеме. Видимо, они понимают: любая зацепка может стать поводом для того, чтобы судьбой усадьбы занялись более плотно.

Замок в Грязи сегодня — это памятник прошлой жизни. Он пустует, но остается одним из самых дорогих активов семьи. Решение сделать детей собственниками показывает, что расставаться с этим домом они не намерены. Это их страховка на будущее и способ сохранить хоть какую-то зацепку в России. Пока Лиза и Гарри числятся владельцами, замок находится в относительной безопасности. Звездная пара сделала все, чтобы их родовое гнездо осталось за семьей, несмотря на все обстоятельства.

*признан иностранным агентом в РФ.