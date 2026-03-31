Золотой цветок удачи: почему 31 марта – лучший день, чтобы начать новую жизнь

Старые таблетки в мусорку: Мясников раскрыл, какое средство лечит изжогу в десять раз быстрееСтарые таблетки в мусорку: Мясников раскрыл, какое средство лечит изжогу в десять раз быстрее Жестокий поступок Долиной на концерте вызвал волну негодования в сети: вот что она сделалаЖестокий поступок Долиной на концерте вызвал волну негодования в сети: вот что она сделала Пугачева и Галкин* нашли способ спасти свой замок в Подмосковье: вот что они сделалиПугачева и Галкин* нашли способ спасти свой замок в Подмосковье: вот что они сделали Допелась до больничной койки: что на самом деле произошло с Татьяной БулановойДопелась до больничной койки: что на самом деле произошло с Татьяной Булановой

00:09Золотой цветок удачи: почему 31 марта – лучший день, чтобы начать новую жизнь 19:24Голландский метод: всего одна привычка поможет вам высыпаться каждый день 17:29Нарушивший закон Киркоров "надел черную водолазку" и вышел на связь с поклонниками 15:34Экзотика против маразма: норвежцы нашли способ почистить мозг от мусора 13:35До 60 лет не дотянет: известный врач вынес пугающий приговор Анастасии Волочковой 12:05Фестиваль "Театральный бульвар" стал победителем премии "Событие года" 12:01Собянин: Новые площадки "Биокластера" откроются на ВДНХ в этом году 10:38"Спорт и секс!": Сергей Бурунов раскрыл правду о том, как скинул 17 килограммов 09:05Носит маску: стало известно, почему на новом фото у Пугачевой нет ни одной морщины 00:19Удача уйдет навсегда: какую вещь ни в коем случае нельзя отдавать 30 марта 19:38Как "сове" легко проснуться на несколько часов раньше и чувствовать себя бодро 15:24Ноги отказывают перед переменами: почему суставы начинают болеть в самый ответственный момент 12:47Секрет долголетия раскрыт еще много лет назад: нужно просто делать это каждый день 07:44Как не потерять все деньги 29 марта, в Тележный день: приметы и поверья 18:49Болезнь как прикрытие: почему ваш организм специально выбирает свалиться с ног в самый неподходящий момент 15:12Чек потерян, но деньги вернут: юрист раскрыл хитрый способ проучить наглых продавцов 12:51Спите как ни в чем не бывало: почему кофе на одних действует как снотворное, а на других – нет 06:21Не делайте эту бытовую процедуру ни в коем случае 28 марта, чтобы не потерять все здоровье 20:10RWB запустила второй ЦОД в ОЭЗ "Дубна" 18:47Горячая картошка и противовирусные не спасут: врачи назвали 5 привычек, которые только затягивают простуду 17:02Бросил с тремя детьми: муж звезды "Кухни" Елены Подкаминской тайно подал на развод 15:11Бывшая жена Дмитрия Диброва больно уколола его новую пассию 14:55Федора Бондарчука застукали в компании вдовы известного режиссера 13:40В Египте обнаружили загадочную находку, которая полностью изменит историю 13:10Более 70 студентов заинтересовались работой в школах Подмосковья на днях карьеры в вузах 11:50"Срочно пластику": почему зрители больше не узнают Михаила Ефремова на сцене 10:30Конец легенды в Грязи: почему роскошный замок Пугачевой и Галкина* могут сравнять с землей 09:01Деньги потекут рекой: секретный ритуал 27 марта, который притягивал золото в самые бедные избы 19:33Идеальный продукт найден: ученые поставили 100 баллов из 100 обычному овощу из супермаркета 17:29Доктор Мясников раскрыл, сколько на самом деле витамина Д необходимо человеку 15:08Названа самая популярная артистка России 14:51На регпортале Подмосковья оформили более 20,5 тыс. повторных свидетельств о ЗАГС 12:12Небо почернело от тысяч птиц: жители Тель-Авива в панике ждут конца света из-за жуткого знака 10:57Союзники России выступили с экстренным заявлением по Ирану 10:53Татьяну Васильеву переехала машина в самом центре Москвы 09:32Стало известно, кто на самом деле вернул Михаила Ефремова на сцену 00:02Всего 15 минут уделите этому ритуалу 26 марта, чтобы надолго обрести здоровье и энергию 19:31Ученые раскрыли, какие продукты навсегда избавят от камней в почках 17:04Появившаяся в неожиданном амплуа певица Юта о смене профессии: Если предложит – отказать не смогу 15:35"Может не пережить очередное вмешательство": страдающей от болей Пугачевой требуется помощь русских врачей 13:03Конец вечным мучениям: доктор Мясников раскрыл секрет, как навсегда забыть о мигрени 10:23Жестокий поступок Долиной на концерте вызвал волну негодования в сети: вот что она сделала 09:43На Московской неделе моды обсудили инструменты развития брендов через маркетплейсы 09:34Делали так постоянно: стало известно, лекарство в какой форме нельзя принимать ни в коем случае 04:27Не лечится: врач рассказала, почему не все таблетки могут избавить от боли в горле 00:38Бросьте монетку в воду: как 25 марта притянуть в дом удачу и достаток на весь год 19:36Вы все еще чистите зубы только один раз в день? Ученые рассказали чем это грозит 17:26Пугачева и Галкин* нашли способ спасти свой замок в Подмосковье: вот что они сделали 15:10Диеты больше не работают: Анна Семенович честно рассказала, как на самом деле сбросила лишние килограммы 13:35Лиза Арзамасова изменилась до неузнаваемости: что случилось со звездой "Папиных дочек"
Золотой цветок удачи: почему 31 марта – лучший день, чтобы начать новую жизнь

Сегодня, 31 марта, – идеальное время, чтобы открыть сердце солнцу и притянуть в свой дом благополучие на весь год.

В народном календаре этот день называют Кирилловым. Раньше его еще именовали "Дери полоз", но не пугайтесь — это всего лишь значило, что снег таял так быстро, что сани начинали царапать землю. Для наших предков это был радостный знак: зима окончательно сдалась, и впереди только тепло и свет. Это время перемен, когда даже обычная прогулка может стать началом чего-то очень хорошего.

Главная магия этого дня скрыта в первых весенних цветах. Если вам удастся найти сегодня мать-и-мачеху, считайте, что вы поймали удачу за хвост. Этот маленький желтый цветок на Руси называли "золотым солнышком". Верили, что он приносит в дом мир, лечит старые обиды и помогает одиноким людям встретить свою любовь. Раньше женщины даже делали из него небольшие букетики-обереги, чтобы в семье всегда было согласие.

Сегодня, 31 марта, — идеальное время, чтобы открыть сердце солнцу и притянуть в свой дом благополучие на весь год. Чтобы эта добрая энергия осталась с вами, есть один простой совет. Постарайтесь сегодня не отдавать из дома соль или сахар. Считалось, что в этот день через такие продукты можно случайно передать свою семейную "сладость" и достаток в чужие руки. Лучше сами угостите близких чем-нибудь вкусным — так вы только приумножите позитив в своем пространстве.

Еще один приятный ритуал связан с водой. Умойтесь сегодня прохладной водой, представляя, как уходит вся зимняя усталость и серость. Люди верили, что 31 марта вода дарит особую бодрость и свежесть. Если у вас есть дети, проведите с ними побольше времени на улице. Увидеть стаю лебедей в небе сегодня — к большому счастью и исполнению заветной мечты. Эти птицы всегда считались вестниками добрых перемен.

Даже появление первых комаров в этот день считалось хорошим знаком. Старики говорили: "Комар запищал — быть богатому урожаю". Значит, лето будет щедрым, а в лесах будет много ягод и грибов. Это день надежды и радостного ожидания.

31 марта — отличный повод навести порядок в мыслях. Откройте окна, впустите свежий воздух и улыбнитесь. Когда мы настроены на доброе, мир вокруг начинает меняться. Пусть этот день станет для вас началом светлой полосы, ведь весна — это всегда шанс начать все с чистого листа.

31 марта 2026, 00:09
Удача уйдет навсегда: какую вещь ни в коем случае нельзя отдавать 30 марта

Голландский метод: всего одна привычка поможет вам высыпаться каждый день

Голландский метод: всего одна привычка поможет вам высыпаться каждый день
Проблема часто не в том, как вы уснули, а в том, как вас разбудили. Многие просыпаются с тяжелой головой и чувствуют себя разбитыми, даже если проспали положенные восемь часов.

Нарушивший закон Киркоров "надел черную водолазку" и вышел на связь с поклонниками

Нарушивший закон Киркоров "надел черную водолазку" и вышел на связь с поклонниками
Певец признался, что плохо соображал из-за постоянных перелетов и смены часовых поясов. Филипп Киркоров снова влип в неприятности.

Экзотика против маразма: норвежцы нашли способ почистить мозг от мусора

Экзотика против маразма: норвежцы нашли способ почистить мозг от мусора
Внутри плода содержится молекула, которая защищает энергетические станции мозга. Болезнь Альцгеймера — это когда в голове скапливается белковый мусор.

До 60 лет не дотянет: известный врач вынес пугающий приговор Анастасии Волочковой

До 60 лет не дотянет: известный врач вынес пугающий приговор Анастасии Волочковой
По мнению известного нарколога Василия Шурова, до следующего юбилея балерина может просто не прожить. Анастасия Волочкова недавно отметила свое 50-летие, но вместо поздравлений все чаще слышит советы ложиться в клинику.

"Спорт и секс!": Сергей Бурунов раскрыл правду о том, как скинул 17 килограммов

"Спорт и секс!": Сергей Бурунов раскрыл правду о том, как скинул 17 килограммов
Актер честно рассказал, почему он перестал бояться холодильника и начал вставать на лыжи ради любимой женщины. Фильм "Домовенок Кузя 2" всего за неделю собрал в прокате рекордные 273 миллиона рублей.

30/03ПндНосит маску: стало известно, почему на новом фото у Пугачевой нет ни одной морщины 29/03ВскСекрет долголетия раскрыт еще много лет назад: нужно просто делать это каждый день 29/03ВскКак не потерять все деньги 29 марта, в Тележный день: приметы и поверья 30/03ПндУдача уйдет навсегда: какую вещь ни в коем случае нельзя отдавать 30 марта 29/03ВскНоги отказывают перед переменами: почему суставы начинают болеть в самый ответственный момент 29/03ВскКак "сове" легко проснуться на несколько часов раньше и чувствовать себя бодро