Золотой цветок удачи: почему 31 марта – лучший день, чтобы начать новую жизнь

В народном календаре этот день называют Кирилловым. Раньше его еще именовали "Дери полоз", но не пугайтесь — это всего лишь значило, что снег таял так быстро, что сани начинали царапать землю. Для наших предков это был радостный знак: зима окончательно сдалась, и впереди только тепло и свет. Это время перемен, когда даже обычная прогулка может стать началом чего-то очень хорошего.

Главная магия этого дня скрыта в первых весенних цветах. Если вам удастся найти сегодня мать-и-мачеху, считайте, что вы поймали удачу за хвост. Этот маленький желтый цветок на Руси называли "золотым солнышком". Верили, что он приносит в дом мир, лечит старые обиды и помогает одиноким людям встретить свою любовь. Раньше женщины даже делали из него небольшие букетики-обереги, чтобы в семье всегда было согласие.

Сегодня, 31 марта, — идеальное время, чтобы открыть сердце солнцу и притянуть в свой дом благополучие на весь год. Чтобы эта добрая энергия осталась с вами, есть один простой совет. Постарайтесь сегодня не отдавать из дома соль или сахар. Считалось, что в этот день через такие продукты можно случайно передать свою семейную "сладость" и достаток в чужие руки. Лучше сами угостите близких чем-нибудь вкусным — так вы только приумножите позитив в своем пространстве.

Еще один приятный ритуал связан с водой. Умойтесь сегодня прохладной водой, представляя, как уходит вся зимняя усталость и серость. Люди верили, что 31 марта вода дарит особую бодрость и свежесть. Если у вас есть дети, проведите с ними побольше времени на улице. Увидеть стаю лебедей в небе сегодня — к большому счастью и исполнению заветной мечты. Эти птицы всегда считались вестниками добрых перемен.

Даже появление первых комаров в этот день считалось хорошим знаком. Старики говорили: "Комар запищал — быть богатому урожаю". Значит, лето будет щедрым, а в лесах будет много ягод и грибов. Это день надежды и радостного ожидания.

31 марта — отличный повод навести порядок в мыслях. Откройте окна, впустите свежий воздух и улыбнитесь. Когда мы настроены на доброе, мир вокруг начинает меняться. Пусть этот день станет для вас началом светлой полосы, ведь весна — это всегда шанс начать все с чистого листа.