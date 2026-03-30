Собянин: Новые площадки "Биокластера" откроются на ВДНХ в этом году

Москва превращается в крупнейший мировой центр по числу музеев и выставочных пространств.



Столица сегодня входит в число мировых лидеров по количеству выставочных площадок. За прошлый год городские музеи посетили почти 19 миллионов человек. Это на треть больше, чем раньше. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об этом в своем канале. Всего в городе работает более 450 музеев разного уровня: от федеральных до частных. Власти планируют и дальше привлекать крупнейшие мировые институции для создания новых проектов.

Одним из главных событий 2026 года станет международная выставка в Государственном историческом музее. Туда привезут "Терракотовых воинов". Это будут подлинные полноразмерные фигуры из погребального комплекса первого императора Китая Цинь Шихуанди. Эти обьекты включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Посетители увидят не только древние статуи, но и бронзовое оружие, а также предметы быта эпох Цинь и Хань. Это результат долгой работы по укреплению культурных связей с зарубежными музеями.

На ВДНХ тоже готовят серьезное расширение. Там уже работает просветительский Биокластер, который обьединяет биологию, искусство и образование. Сейчас открыты павильоны "Геология" и "Пчеловодство". В 2026 году к ним добавятся новые площадки: "Мир динозавров", "Музей жизни" и оранжерея-лаборатория "Флоратопия". Город делает ставку на то, чтобы научные знания были доступны и интересны каждому посетителю вне зависимости от возраста.

Параллельно продолжается работа с историческим наследием. Недавно завершилась реставрация Египетского павильона Останкинского дворца. Специалисты воссоздали аутентичный интерьер конца XVIII века. В порядок привели подлинные паркеты, лепнину и даже скульптуры сфинксов, украшающие печи. В планах на ближайшие годы также значится открытие нового здания галереи художника Василия Нестеренко и культурного комплекса "Город зодчества" в Коломенском. Музейная сеть Москвы продолжает расти, делая искусство частью повседневной жизни города.