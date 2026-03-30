Носит маску: стало известно, почему на новом фото у Пугачевой нет ни одной морщины

Певица буквально использует чужое лицо, чтобы скрыть следы времени.

На свежем фото, где почти нет ретуши, Алла Пугачева выглядит подозрительно молодо. Поклонники тут же начали спорить: неужели она снова решилась на опасную пластику? Но эксперты считают, что в этот раз артистка пошла другим путем. Продюсер Сергей Дворцов уверен, что дело не в хирургах, а в современных технологиях. По его словам, сейчас звезды вовсю используют специальные силиконовые маски.

Такая маска ложится как вторая кожа и моментально убирает лет пятнадцать. Это удобная уловка для артистов старшего поколения, которым важно держать марку, но ложиться под нож уже страшно. Пугачева всегда была зациклена на внешности, особенно когда рядом молодые мужья. Она годами изнуряла себя диетами и бесконечными подтяжками, чтобы соответствовать образу.

Раньше ее страсть к омоложению едва не закончилась трагедией. В начале девяностых, когда примадонна встречалась с Сергеем Челобановым, она была готова на все, лишь бы не выглядеть старше любовника. В 1992 году она улетела в Швейцарию и отдала 90 тысяч долларов за "полный пакет" услуг. Ей одновременно сделали липосакцию, подтяжку лица и коррекцию груди.

Организм такой нагрузки не выдержал. После операции Пугачевой стало плохо, ее экстренно доставили в московскую больницу уже без сознания. Тогда она пережила клиническую смерть, и кардиохирурги буквально вытащили ее с того света. Челобанов умолял ее остановиться, но жажда вечной молодости оказалась сильнее здравого смысла.

Сегодня, видимо, Алла Борисовна решила больше не рисковать жизнью. Силиконовая накладка — это безопасный способ обмануть камеру и фанатов. Пусть это выглядит немного искусственно, зато больше не нужно переживать остановку сердца ради гладкой кожи. В конце концов, для легенды эстрады имидж всегда был важнее реальности. Она привыкла побеждать старость любыми способами, даже если для этого нужно надеть маску.