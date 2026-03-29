Секрет долголетия раскрыт еще много лет назад: нужно просто делать это каждый день

Ученые провели эксперимент в прошлом веке и кардинально поменяли представление о жизни.

Еще сто лет назад врачи думали, что движение только вредит человеку. В те времена медицина всерьез утверждала: организм — это как механизм, детали которого со временем просто стираются. Людям советовали побольше лежать и поменьше суетиться, чтобы сердце прослужило дольше. Все изменилось в конце 1940-х годов благодаря одному любопытному эпидемиологу из Британии по имени Джереми Моррис.

Он обратил внимание на то, как работают люди в знаменитых двухэтажных лондонских автобусах. В каждом экипаже было двое: водитель и кондуктор. У них был примерно одинаковый достаток, они ели одну и ту же еду и дышали тем же городским воздухом. Но образ жизни на работе у них различался кардинально. Водитель всю смену сидел неподвижно, а кондуктор постоянно ходил по салону и за день сотни раз поднимался на второй этаж по узкой лестнице.

Моррис изучил данные 31 тысячи транспортников. Результат оказался настолько наглядным, что спорить с ним было невозможно. Одна обычная привычка лондонских кондукторов помогала им жить в два раза дольше водителей автобусов. Те, кто постоянно сидел, умирали от внезапных инфарктов в два раза чаще. Оказалось, что обычный подьем по ступеням защищал сердце лучше любых лекарств того времени. Оказалось, что наше тело не изнашивается от нагрузки, а наоборот — укрепляется.

Позже Моррис проверил свою теорию на почтальонах и офисных работниках. Картина повторилась: те, кто много ходил, болели гораздо реже. Так появилось золотое правило современной медицины: если у вас сидячая работа, движение нужно добавлять в свою жизнь отдельно. Это не просто мода на спорт, а вопрос выживания и базовой гигиены тела.

Сам исследователь сразу начал применять свои выводы на практике. Джереми Моррис стал бегать и плавать каждый день, хотя тогда это казалось многим странным занятием. В итоге он на своем примере подтвердил теорию и прожил почти сто лет, сохранив бодрость до самого конца.

Сегодня мы сидим еще больше, чем лондонские водители прошлого века. Офисные кресла, диваны и машины стали частью нашей жизни. Но наше тело за тысячи лет эволюции осталось прежним — оно создано для движения. Чтобы прожить долго, не обязательно ставить рекорды в спортзале. Достаточно просто ходить пешком, не пользоваться лифтом и не позволять себе засиживаться на одном месте слишком долго. Это самый доступный способ продлить себе жизнь, который не стоит ни копейки, но работает лучше любых таблеток.