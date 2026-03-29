Елена Подкаминская развелась с мужем Тесты Татьяна Васильева попала под машину Игры Сонник

Топ новостей недели

Лента новостей

Воскресенье 29 марта

685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Секрет долголетия раскрыт еще много лет назад: нужно просто делать это каждый день

Секрет долголетия раскрыт еще много лет назад: нужно просто делать это каждый день
337

Ученые провели эксперимент в прошлом веке и кардинально поменяли представление о жизни.

Еще сто лет назад врачи думали, что движение только вредит человеку. В те времена медицина всерьез утверждала: организм — это как механизм, детали которого со временем просто стираются. Людям советовали побольше лежать и поменьше суетиться, чтобы сердце прослужило дольше. Все изменилось в конце 1940-х годов благодаря одному любопытному эпидемиологу из Британии по имени Джереми Моррис.

Он обратил внимание на то, как работают люди в знаменитых двухэтажных лондонских автобусах. В каждом экипаже было двое: водитель и кондуктор. У них был примерно одинаковый достаток, они ели одну и ту же еду и дышали тем же городским воздухом. Но образ жизни на работе у них различался кардинально. Водитель всю смену сидел неподвижно, а кондуктор постоянно ходил по салону и за день сотни раз поднимался на второй этаж по узкой лестнице.

Моррис изучил данные 31 тысячи транспортников. Результат оказался настолько наглядным, что спорить с ним было невозможно. Одна обычная привычка лондонских кондукторов помогала им жить в два раза дольше водителей автобусов. Те, кто постоянно сидел, умирали от внезапных инфарктов в два раза чаще. Оказалось, что обычный подьем по ступеням защищал сердце лучше любых лекарств того времени. Оказалось, что наше тело не изнашивается от нагрузки, а наоборот — укрепляется.

Позже Моррис проверил свою теорию на почтальонах и офисных работниках. Картина повторилась: те, кто много ходил, болели гораздо реже. Так появилось золотое правило современной медицины: если у вас сидячая работа, движение нужно добавлять в свою жизнь отдельно. Это не просто мода на спорт, а вопрос выживания и базовой гигиены тела.

Сам исследователь сразу начал применять свои выводы на практике. Джереми Моррис стал бегать и плавать каждый день, хотя тогда это казалось многим странным занятием. В итоге он на своем примере подтвердил теорию и прожил почти сто лет, сохранив бодрость до самого конца.

Сегодня мы сидим еще больше, чем лондонские водители прошлого века. Офисные кресла, диваны и машины стали частью нашей жизни. Но наше тело за тысячи лет эволюции осталось прежним — оно создано для движения. Чтобы прожить долго, не обязательно ставить рекорды в спортзале. Достаточно просто ходить пешком, не пользоваться лифтом и не позволять себе засиживаться на одном месте слишком долго. Это самый доступный способ продлить себе жизнь, который не стоит ни копейки, но работает лучше любых таблеток.

Шоу-бизнес в Telegram

29 марта 2026, 12:47
Фото: freepik.com
MAX / Биокахеры✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Николай Дроздов. Фото: Maxim Burlak / Russian Look / www.globallookpress.com
Николай Дроздов. Фото: Alexander Keltik / Russian Look www.globallookpress.com
Николай Дроздов. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Николай Дроздов. Фото: Maxim Burlak / Russian Look / www.globallookpress.com
Николай Дроздов. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

Как не потерять все деньги 29 марта, в Тележный день: приметы и поверья

В этот день старые приметы строго запрещают любые финансовые дела, иначе деньги просто перестанут задерживаться в вашем кошельке. 29 марта в народном календаре называют Саввиным днем или Тележным днем.

Иногда наше тело укладывает нас в постель только ради того, чтобы мы наконец получили законное право на отдых или каплю внимания. Вы когда-нибудь замечали, что простуда или дикая головная боль случаются ровно тогда, когда на работе аврал или нужно принять тяжелое решение? Многие думают, что это просто совпадение или слабый иммунитет.

Многие покупатели опускают руки, когда не находят бумажный чек, хотя закон на их стороне даже в самых спорных ситуациях. Покупки в интернете стали для нас обычным делом, но вот возврат товара часто превращается в головную боль.

Разгадка того, почему вечерний эспрессо для соседа становится билетом в царство Морфея, а для вас – причиной бессонницы до рассвета, кроется в глубине вашего организма. Мир любителей бодрящего напитка давно разделился на два лагеря.

В этот день природа просыпается по-особенному, и старые запреты помогают нам сохранить мир в доме и здоровье в теле. 28 марта в народном календаре называют Александровым днем или Лесным ухоженьем.

Выбор читателей

