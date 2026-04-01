Мушки перед глазами оказались опасным сигналом: нужно бежать к врачу немедленно

Риск отслойки сетчатки при появлении помутнений достигает 8,4%.

Многие из нас не обращают внимания на мелкие точки и вспышки перед глазами, списывая их на усталость или яркий свет. Это большая ошибка. Нидерландские ученые из Университета Радбоуда недавно доказали: такие симптомы могут быть предвестниками серьезного заболевания, требующего немедленного медицинского вмешательства. Специалисты проанализировали 1181 клинический случай и сделали тревожный вывод.

По данным RidLife, риск отслойки сетчатки при появлении помутнений достигает 8,4% — и это не просто статистика, а повод срочно записаться к офтальмологу. Отслойка сетчатки — опасное состояние, при котором светочувствительный слой глаза отделяется от кровеносных сосудов, питающих его кислородом. Без своевременного лечения это может привести к необратимой слепоте.

Исследование показало, что абсолютный риск отслойки составляет 6,1% при наличии только "мушек" перед глазами и 4,7% — при появлении только световых вспышек. Но если вы замечаете оба симптома одновременно, риск подскакивает до 8,4%. Особенно настораживающим признаком является острое начало этих симптомов — когда они появляются внезапно и длятся не более двух недель.

Врачи подчеркивают: наибольшую тревогу должны вызывать множественные "мушки" — десять и более отдельных точек или ощущение "облака", "дымки" либо "завесы" перед глазами. В таких случаях нельзя откладывать визит к специалисту даже на день. К сожалению, большинство людей не воспринимают эти симптомы всерьез, а когда обращаются к врачу, бывает уже поздно для простого лечения.

Отслойка сетчатки требует хирургического вмешательства, и чем раньше оно проведено, тем выше шансы сохранить зрение полностью. При появлении подозрительных симптомов необходимо немедленно пройти полное обследование глазного дна с расширенным зрачком. Только так офтальмолог сможет увидеть состояние сетчатки и оценить риск отслойки.

Врачи советуют не игнорировать даже кратковременные эпизоды "мушек" и вспышек, особенно если они появились впервые или их количество внезапно увеличилось. Простой осмотр может спасти ваше зрение, а промедление может стоить вам способности видеть. Это тот случай, когда перестраховка полностью оправдана. Не стоит надеяться, что симптомы пройдут сами — с глазами такой номер не проходит.