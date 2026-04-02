Джиган и Самойлова разделили имущество после развода: вот как

Супруги решили разделить совместно нажитое имущество мирным путем без суда.



История самой обсуждаемой пары интернета наконец-то подходит к своему финалу. Многие ждали громких скандалов, дележки ложек и взаимных обвинений в эфире ток-шоу, но Оксана и Денис решили разойтись по-тихому. Главным вопросом был их огромный загородный дом, в который было вложено столько сил и семейного контента. Особняк в итоге остался за рэпером, сообщает Клео.ру. Но он не просто забрал ключи — артист обязан выплатить бывшей жене денежную компенсацию. Правда, сумма будет заметно ниже рыночной стоимости. Похоже, Оксана просто не захотела ввязываться в бесконечные оценки и суды.

С квартирами ситуация сложилась иначе. Оксане достались сразу две квартиры, тогда как Джигану оставили только одну. Это выглядит логично, ведь четверо детей проводят с матерью больше времени, и ей нужно больше жилплощади. Любопытно, что некоторые активы, например, их знаменитую семейную ферму, вообще не стали вносить в официальные документы. Видимо, по этим пунктам у них и так не было никаких разногласий, и они договорились на словах.

Адвокаты подтвердили, что стороны подписали мировое соглашение. Это значит, что долгих судебных заседаний не будет. Самое удивительное, что пара вообще не стала спорить из-за детей. Этот вопрос они уладили без участия юристов, что в мире шоу-бизнеса случается крайне редко. Обычно дележка опеки превращается в настоящий цирк, но здесь обошлось без публичной драмы.

А ведь еще недавно все было иначе. Джиган всерьез собирался оспаривать брачный договор, который они подписали несколько лет назад. Юристы уже готовили документы для атаки, но в последний момент рэпер передумал и пошел на компромисс. Напомним, что о разрыве "идеальной семьи" стало известно еще прошлой осенью. Причины развода пара до сих пор держит в секрете. Теперь, когда все бумаги подписаны, каждый из них начинает жизнь с чистого листа.