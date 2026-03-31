Эксперты раскрыли, что на самом деле ждет российскую моду

Московская неделя моды – это не только красивые проходки по подиуму и вспышки камер.

На Московской неделе моды прошел VK Лекторий — специальная программа, где почти 100 экспертов и лидеров мнений в области моды за шесть дней поделились опытом и знаниями с будущими и действующими специалистами индустрии.

Среди спикеров Алена Ахмадуллина, Александр Арутюнов, Александр Рогов, Алексей Сухарев, Виктория Чума, Лилия Рах, Лина Дембикова, Миша и Китти и другие. Видео с участием модных экспертов VK Лектория Московской недели моды будут доступны эксклюзивно в VK Видео.

Самыми популярными темами VK Лектория стали: «Будущее модной индустрии: сценарии развития», «Современный fashion-стилист: между творчеством и сервисом», «Внутри гардеробной: взаимоотношения стилиста и звезды» и «Как формируется модный канон и кто его переписывает сегодня». В центре дискуссий — будущее российской модной индустрии, технологические изменения и трансформация профессиональных стандартов.

Алена Ахмадуллина, ведущий российский дизайнер, основательница бренда Alena Akhmadullina, поделилась своим видением будущего российской индустрии моды: «Российские дизайнеры умеют работать и с культурным кодом, и с образами, и с символами. Но мода — это не только творческая часть, это еще и менеджмент, и маркетинг, и дистрибьюция. Будущее нашей индустрии я вижу именно в соединении этих двух компонентов».

Тему развития индустрии продолжила Евгения Плотникова, медиа продюсер, ВК Лекторий Техпросвет, подчеркнув, что ключ к достижению этого баланса — это способность адаптироваться — готовность адаптироваться к новым технологиям:

«Сейчас выигрывают только те, кто умеет быстро адаптироваться и быстро принимать новые условия. Я вижу много таких примеров — и не только в модной индустрии. Это не отменяет традиции и ценности, но гибкость сегодня критически важна. Новые технологии появляются — их нужно интегрировать».

О балансе между технологиями и креативным капиталом человека говорил и Максим Кукушкин, арт-директор дизайн-студии «ЦЕХ», преподаватель Bang Bang Education: по его словам, нейросети ускоряют производство и снижают производственные затраты, но не способны генерировать смыслы — это по-прежнему задача человека.

Александр Рогов, телеведущий, стилист, блогер, продюсер, рассказал о том, как эффективно реализовывать креативный потенциал на примере профессии стилиста: «В профессию нужно идти, если вы не можете без этого “дышать”, а не потому что это модно».

Тему важности личного присутствия в медиапространстве развил дизайнер Александр Арутюнов: «Сегодня все должны быть немного блогерами. Если ты не ведешь соцсети, не транслируешь — к тебе никто не придет».

Отдельная лекция была посвящена роли инфлюенсера и выстраиванию отношений внутри медиарынка. Карина Нигай, стилист, блогер, телеведущая, поделилась секретом долгосрочного удержания аудитории: «У меня всегда была одна ниша – я всегда в ней жила, исследовала ее, не уходила ни вправо, ни влево. И именно это, как мне кажется, позволяет столько лет удерживать внимание аудитории. Сегодня время, которое люди проводят с тобой, дорогого стоит».

VK Лекторий — проект, объединяющий лидеров мнений и экспертов разных сфер — медиа, культуры, науки и др.

За новостями Московской недели моды теперь можно следить в мессенджере MAX.

Организатор Московской недели моды — Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.

31 марта 2026, 11:03
На Московской неделе моды обсудили инструменты развития брендов через маркетплейсы

В рамках Московской недели моды акселерационная программа Wildberries — "Платформа роста" — провела паблик-ток, посвященный инфраструктуре поддержки фешен-бизнеса.

Для гостей проведут показы мод, лекции и фестиваль тематических короткометражных фильмов, также будет работать открытый маркет с продукцией отечественных брендов. В Центральном выставочном зале "Манеж" с 14 по 19 марта пройдет шестая Московская неделя моды.

Шоурум Московской недели моды собрал бренды, где за каждой коллекцией стоит своя история – о форме и движении, о традициях и современности, о том, как одежда может говорить без слов. Архитектурная выразительность.

Мы выбрали пять брендов, чьи коллекции запомнились глубиной замысла и, которые мы советуем запомнить для выбора образов в предстоящем сезоне. Московская неделя моды объединяет дизайнеров с самыми разными взглядами на современную моду – каждый со своей историей, философией и подходом к созданию коллекций.

В конце августа в столице прошел ключевой международный форум модной отрасли – BRICS+ Fashion Summit, объединивший лидеров индустрии из Китая, Бразилии, Коста-Рики, Турции, Эфиопии, ЮАР, Мальты и других стран. В рамках форума состоялась масштабная деловая программа, где обсуждалась инвестиционная привлекательность модной индустрии, современные технологии, проблему сохранения уважения к культурным кодам и многое другое. Саммит стал точкой притяжения для тех, кто формирует повестку глобальной индустрии — от дизайнеров, стилистов и блогеров до представителей ОГВ, предпринимателей и членов bof 500.

